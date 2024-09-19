Thursday, 19 September 2024 02:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصري يفوز بجائزة المليونير من «الأنصاري للصرافة»

9/19/2024 5:40:02 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الأنصاري للصرافة، عن تتويج عصام صابر عبد الوهاب شبيب، من جمهورية مصر العربية، بجائزة المليونير الحادي عشر لحملتها السنوية «عروض الصيف». وحصل عصام على الجائزة الكبرى البالغة قيمتها مليون درهم خلال عملية السحب التي أجريت في دبي. كما شهدت الحملة تتويج أم. دي. ياسين عبد الحق، من الجنسية البنجلاديشية، بسيارة Audi Q2 الجديدة.

وامتدت حملة «عروض الصيف 2024» لشركة الأنصاري للصرافة في الفترة من 1 يونيو إلى 31 أغسطس 2024، حيث شملت أكثر من 7.5 ملايين معاملة أجريت من خلال فروع الشركة وعن طريق تطبيقها الذكي وقنواتها الرقمية.

وبالإضافة إلى الجوائز الكبرى، نظمت الأنصاري للصرافة سحوبات أسبوعية طوال الحملة، حيث منحت 12 باقة عطلات، بالإضافة إلى جوائز نقدية بقيمة 105 آلاف درهم لتسعة عملاء. وحصل عمر خالد حجازي من الجمهورية العربية السورية على مبلغ 25 ألف درهم، فيما نال ثمانية فائزين مبلغ 10 آلاف درهم لكل منهم. ومثّل الفائزون 12 جنسيات مختلفة، ما يعكس التنوع الكبير لقاعدة عملاء شركة الأنصاري للصرافة.

وقال علي النجار الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة الأنصاري للصرافة: «يعكس نجاح الحملة في نسختها لهذا العام الإقبال الكبير على المشاركة بها، ويجسد الثقة الراسخة لقاعدة عملائنا. ونأمل أن يكون لهذه الجوائز تأثير إيجابي على حياة الفائزين وعائلاتهم، ونتطلع إلى تقديم المزيد من الجوائز خلال الحملات والعروض المقبلة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN19092024000110011019ID1108691606

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث