مصري يفوز بجائزة المليونير من «الأنصاري للصرافة»

أعلنت الأنصاري للصرافة، عن تتويج عصام صابر عبد الوهاب شبيب، من جمهورية مصر العربية، بجائزة المليونير الحادي عشر لحملتها السنوية «عروض الصيف». وحصل عصام على الجائزة الكبرى البالغة قيمتها مليون درهم خلال عملية السحب التي أجريت في دبي. كما شهدت الحملة تتويج أم. دي. ياسين عبد الحق، من الجنسية البنجلاديشية، بسيارة Audi Q2 الجديدة.

وامتدت حملة «عروض الصيف 2024» لشركة الأنصاري للصرافة في الفترة من 1 يونيو إلى 31 أغسطس 2024، حيث شملت أكثر من 7.5 ملايين معاملة أجريت من خلال فروع الشركة وعن طريق تطبيقها الذكي وقنواتها الرقمية.

وبالإضافة إلى الجوائز الكبرى، نظمت الأنصاري للصرافة سحوبات أسبوعية طوال الحملة، حيث منحت 12 باقة عطلات، بالإضافة إلى جوائز نقدية بقيمة 105 آلاف درهم لتسعة عملاء. وحصل عمر خالد حجازي من الجمهورية العربية السورية على مبلغ 25 ألف درهم، فيما نال ثمانية فائزين مبلغ 10 آلاف درهم لكل منهم. ومثّل الفائزون 12 جنسيات مختلفة، ما يعكس التنوع الكبير لقاعدة عملاء شركة الأنصاري للصرافة.

وقال علي النجار الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة الأنصاري للصرافة: «يعكس نجاح الحملة في نسختها لهذا العام الإقبال الكبير على المشاركة بها، ويجسد الثقة الراسخة لقاعدة عملائنا. ونأمل أن يكون لهذه الجوائز تأثير إيجابي على حياة الفائزين وعائلاتهم، ونتطلع إلى تقديم المزيد من الجوائز خلال الحملات والعروض المقبلة».

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