البنوك المركزية الخليجية تواكب الاحتياطي الفيدرالي وتخفض الفائدة

خفضت معظم البنوك المركزية في منطقة الخليج أسعار الفائدة الرئيسية الأربعاء بعدما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية، مشيرة إلى «ثقة أكبر» بشأن القضاء على التضخم.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 50 نقطة أساس، ويرى صناع السياسات أن تكلفة الاقتراض ستنخفض نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية العام الجاري.

ولم تتأثر اقتصادات منطقة الخليج إلى حد بعيد بارتفاع معدلات التضخم مثلما حدث في أسواق أخرى، وتنفذ خططاً طموحة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز النمو غير النفطي.

وأفاد بيان لمصرف الإمارات المركزي بأنه خفض سعر الفائدة الأساسي المطبق على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 50 نقطة أساس، من 5.40 بالمئة إلى 4.90 بالمئة.

وقال البنك المركزي السعودي في بيان إنه قرر خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) 50 نقطة أساس إلى 5.50 بالمئة، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) 50 نقطة أساس إلى خمسة بالمئة.

وخفض البنك المركزي القطري ثلاثة أسعار فائدة رئيسية بمقدار 55 نقطة أساس لكل منها، لتصبح عند 5.70% على الإقراض، و5.20% على الإيداع، و5.45% على إعادة الشراء، وذلك بعد 14 شهراً متتالياً من التثبيت.

وأعلن مصرف البحرين المركزي عن خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 50 نقطة أساس من 6% إلى 5.50%

وخفض بنك الكويت المركزي سعر فائدة الخصم 25 نقطة أساس إلى أربعة بالمئة من 4.25 بالمئة.

وقال البنك المركزي العماني إنه خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.5 بالمئة، بما يتماشى مع خطوات مماثلة لبنوك مركزية خليجية أخرى عقب خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الأمريكية نصف نقطة مئوية.

وأظهر استطلاع لرويترز في يوليو أن معدل التضخم في المنطقة من المتوقع أن يتراوح بين واحد بالمئة إلى ثلاثة بالمئة في المتوسط العام الجاري.

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