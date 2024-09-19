ترامب يتهم الاحتياطي الفيدرالي بأنه مسيّس.. «كان خفضاً كبيراً»

اتهم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب الأربعاء بأنه «مسيس»، وذلك بعد أن خفضت المؤسسة النقدية سعر الفائدة بشكل كبير قبل بضعة أسابيع من الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر.

وعلق المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب على خفض أسعار الفائدة الذي أقدم عليه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قائلاً إنه «كان خفضاً كبيراً».

وبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي ما يتوقع أن تكون سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة، وذلك بإقراره خفضاً كبيراً على غير العادة بلغ نصف نقطة مئوية.

وقال ترامب للصحافيين «بخفض (الفائدة) بهذا القدر، وعلى افتراض أنهم لا يمارسون فقط ألاعيب سياسية، فإن الاقتصاد سيكون في حالة سيئة جداً».

وقال الرئيس الجمهوري السابق للصحافيين على هامش رحلة انتخابية إن «مثل هذا الخفض الكبير يظهر إما أن الاقتصاد في حالة سيئة للغاية وإما أنهم يلعبون ألاعيب سياسية».

وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء معدل فائدته للمرة الأولى منذ 2020، وذلك بواقع نصف نقطة مئوية بحيث باتت تراوح بين 4.75 و5 في المئة.

ويعتبر هذا الخفض نبأً ساراً للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس التي تسعى لتسليط الضوء على الإنجازات الاقتصادية للرئيس جو بايدن في سباقها ضد ترامب.

وانتقد ترامب مراراً رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي عينه بنفسه، ملمحاً إلى أن قرارات البنك مسيسة، في اتهامات نفاها البنك المركزي الأمريكي بشدة.

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