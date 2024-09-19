لبنان يمنع حمل الأجهزة اللاسلكية بيجر وولكي تولكي على متن الطائرات

قرر لبنان اليوم الخميس منع حمل أجهزة

الاتصالات اللاسلكية بيجر وولكي تولكي على متن الطائرات .

ووفق الوكالة الوطنية للاعلام اليوم ، وجهت المديرية العامة للطيران المدني تعميما إلى "كل شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري - بيروت حول منع أي جهاز بيجر وولكي تولكي على متن الطائرة".

وأضاف التعميم :"يطلب من كل شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري - بيروت، إبلاغ جميع الركاب المغادرين عبر المطار، بأنه وحتى إشعار آخر يمنع نقل أي جهاز بيجر وولكي تولكي على متن الطائرة، سواء داخل حقيبة السفر أو حقيبة اليد، وكذلك بواسطة الشحن الجوي، وإلا سوف تتم مصادرة تلك الأجهزة من الوحدات الأمنية المختصة في المطار"

وكانت أجهزة اتصالات لاسلكية تدعى بيجر تعرضت

أول أمس الثلاثاء للتفجير في عدد من المناطق اللبنانية ولاسيما في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي عدد من المناطق شرق البلاد وجنوبها، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا، وإصابة حوالي 2800 شخص بجروح.



واستهدفت انفجارات جديدة أمس الأربعاء الأجهزة اللاسلكية ولكي تولكي في عدد من المناطق اللبنانية، ما أسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة أكثر من 450شخصا بجروح.

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