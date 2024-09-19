Thursday, 19 September 2024 02:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لبنان يمنع حمل الأجهزة اللاسلكية بيجر وولكي تولكي على متن الطائرات

9/19/2024 5:40:00 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قرر لبنان اليوم الخميس منع حمل أجهزة
الاتصالات اللاسلكية بيجر وولكي تولكي على متن الطائرات .

ووفق الوكالة الوطنية للاعلام اليوم ، وجهت المديرية العامة للطيران المدني تعميما إلى "كل شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري - بيروت حول منع نقل أي جهاز بيجر وولكي تولكي على متن الطائرة".

وأضاف التعميم :"يطلب من كل شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري - بيروت، إبلاغ جميع الركاب المغادرين عبر المطار، بأنه وحتى إشعار آخر يمنع نقل أي جهاز بيجر وولكي تولكي على متن الطائرة، سواء داخل حقيبة السفر أو حقيبة اليد، وكذلك بواسطة الشحن الجوي، وإلا سوف تتم مصادرة تلك الأجهزة من الوحدات الأمنية المختصة في المطار"
وكانت أجهزة اتصالات لاسلكية تدعى بيجر تعرضت
أول أمس الثلاثاء للتفجير في عدد من المناطق اللبنانية ولاسيما في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي عدد من المناطق شرق البلاد وجنوبها، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا، وإصابة حوالي 2800 شخص بجروح.

واستهدفت انفجارات جديدة أمس الأربعاء الأجهزة اللاسلكية ولكي تولكي في عدد من المناطق اللبنانية، ما أسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة أكثر من 450شخصا بجروح.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN19092024000110011019ID1108691602

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث