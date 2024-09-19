الاتحاد العماني يعلن رحيل التشيكي شيلهافي عن تدريب المنتخب

أعلن الاتحاد العماني اليوم الخميس رحيل التشيكي ياروسلاف شيلهافي عن تدريب المنتخب الأول، وذلك بعد أقل من ثمانية أشهر من تعيينه.

وذكر الاتحاد عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي "اتفق الاتحاد العماني لكرة القدم مع المدرب التشيكي ياروسلاف شيلهافي وجهازه الفني المعاون على إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

"ويتقدم مجلس إدارة الاتحاد بالشكر للمدرب على الفترة التي قضاها مدربا لمنتخبنا الوطني الأول، متمنين له التوفيق في مشواره القادم".

ولم يحصد عمان أي نقطة حتى الآن في المجموعة الثانية بالدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وخسرت عمان مباراتيها الأوليين في المجموعة، بنتيجة 1-صفر أمام العراق و3-1 على أرضها أمام كوريا الجنوبية.

ولم يعلن الاتحاد عن تفاصيل بشأن القيادة الفنية للمنتخب في الفترة المقبلة علما بأن الفريق يستضيف نظيره الكويتي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة في العاشر من أكتوبر تشرين الأول المقبل.

وكان الاتحاد العماني قد أعلن تعيين شيلهافي في الأول من فبراير شباط الماضي بعقد كان من المفترض أن يستمر حتى 2026.

وسبق لشيلهافي تدريب عدد من الأندية في التشيك كما تولى تدريب منتخب بلاده اعتبارا من 2018 وقاده لدور الثمانية في بطولة أوروبا 2020 وكذلك التأهل إلى نهائيات بطولة أوروبا 2024.