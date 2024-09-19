الوداد يبحث عن الفوز أمام اتحاد التواركة في الدوري المغربي

تستأنف منافسات المغربي لكرة القدم، بداية من غد الجمعة، بإقامة خمس من أصل ثماني من الجولة الثالثة.

وتم تأجيل ثلاث مباريات لالتزام أندية الجيش الملكي والرجاء البيضاوي ونهضة بركان بخوض تصفيات الدور التمهيدي من منافستي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية).

وتضطر خمسة أندية هذا الموسم لاستقبال منافسيها خارج ملاعبها ويتعلق الأمر بأندية العاصمة الجيش الملكي والفتح واتحاد التواركة وحسنية أغادير لإغلاق المدينتين بغية تجديدها وإعادة صيانتها تحضيرا لكأس أمم أفريقيا التي تقام العام المقبل ومونديال 2030.

فيما يضطر النادي المكناسي العائد إلى الدوري الممتاز للبحث كل أسبوع عن ملعب لاستقبال ضيوفه بسبب افتقاد ملعب المدينة للمواصفات الفنية المعتمدة من قبل الاتحاد المغربي.

وتضطر أندية الرجاء البيضاوي والمغرب الفاسي واتحاد طنجة وحسنية أغادير وشباب المحمدية وأولمبيك أسفي للاعتماد على لاعبي فئاتها السنية لكونها ممنوعة من تسجيل لاعبيها الجدد إلى حين تسوية قضاياها العالقة مع لاعبيها السابقين.

وتفتتح مباريات الجولة الثالثة غدا الجمعة، حينما يحل فريق الوداد، المتوج بثلاثة ألقاب للدوري المحلي في المواسم الأربعة الأخيرة، ضيفا على فريق اتحاد التواركة.

ويسعى الوداد لطمأنة أنصاره بعد بداية متعثرة خسر فيها في الجولة الأولى وفاز بصعوبة في الثانية، حيث يعتمد على مجموعة من النجوم الذين تعاقدت معهم الإدارة الجديدة للنادي، فيما يسعى اتحاد التواركة إلى تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم.

وفي اليوم نفسه تقام مباراة تجمع فريقي المغرب التطواني والمغرب الفاسي حيث يتطلع الأول لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم بعدما حصد نقطة وحيدة من لقاءيه السابقين، في وقت يبحث فيه ضيفه عن تجاوز عثرته السابقة بميدانه أمام التواركة إثر فوزه الثمين على الوداد في الجولة الأولى.

ويستقبل حسنية أغادير فريق نهضة الزمامرة، بعد غد السبت أملا في تأمين نقاط ثمينة تفاديا لتكرار سيناريو المواسم الماضية التي ظل يعاني فيه شبح الهبوط حتى الجولات الأخيرة، في الوقت نفسه يبحث ضيفه عن فوزه الأول هذا الموسم.

وتختتم منافسات هذه الجولة يوم الأحد المقبل، حينما يستقبل النادي المكناسي، الوافد الجديد على الدرجة الأولى، فريق شباب السوالم خارج ملعبه في مباراة يرفعان معا فيها شعار البحث عن الانتصار الأول بعدما اكتفيا بتعادل وهزيمة في الجولتين السابقتين.

كما يلتقي في ذات اليوم أيضا فريق شباب المحمدية مع أولمبيك أسفي.

وتلقى شباب المحمدية هزيمتين قاسيتين أمام الجيش والفتح ممثلي العاصمة الرباط بمجموع تسعة أهداف كاملة في أول جولتين، فيما لم يلعب فريق أولمبيك أسفي سوى مباراة وحيدة تعادل فيها سلبيا مع المغرب التطواني.



القاسم المشترك بين طرفي هذه المباراة يتجلى في حرمانهما من الاعتماد على المنضمين الجدد ما لم يحلوا مشاكلهم مع لاعبيهم السابقين.