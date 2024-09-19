الفرص الضائعة تلقن بطل بلجيكا درسا قاسيا في دوري الأبطال

اعترف كلوب بروج بطل بلجيكا بأنه تلقى درسا قاسيا في دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء بعد أن أهدر فرصا مبكرة ليدفع الثمن حينما خسر على ملعبه في الدقائق الأخيرة أمام بروسيا دورتموند.

وتحسر لاعبو بروج على إهدار عدد من الفرص خلال الخسارة 3-صفر أمام دورتموند، وصيف بطل النسخة الماضية من البطولة، في أولى الفريقين في مرحلة ببطولة دوري الأبطال بنظامها الجديد.

وكان بروج الفريق الأفضل طوال 76 دقيقة على ملعب يان بريديلستاديون، لكنه استقبل بعدها هدفين عن طريق البديل جيمي جيتنز ثم تلقى هدفا ثالثا سجله البديل الآخر سيرو جيراسي من ركلة جزاء.

وقال سيمون مينيوليه حارس مرمى كلوب بروج "قدمنا كرة قدم جيدة وصنعنا فرصا ولم نمنح المنافس الكثير من الفرص لمدة ساعة.

"لكن في مثل هذه المباريات، عليك استغلال الفرص. لو تقدمنا بهدف لحصلنا على فرص أكثر. لكن هذا لم يحدث.

"دورتموند لديه تشكيلة قوية للغاية أيضا وكانت مباراة شاقة. وعندما يتمكن هذا الفريق من الدفع بلاعبين آخرين - من المواهب البارزة- فإنك تواجه وقتا عصيبا.

وقال هانز فاناكن قائد بروج "لعبنا بشكل جيد للغاية طوال 75 دقيقة وصنعنا أغلب الفرص. من المؤسف أننا لم نتمكن من التسجيل".

وقال نيكي هاين مدرب كلوب بروج للصحفيين إن لديه مشاعر مختلطة، وأضاف "الأمر يبدو مريرا للغاية فيما يتعلق بالنتيجة النهائية على الأقل.

"لكن لدي شعور إيجابي إزاء أول 75 دقيقة. فقد جعلنا الأمور صعبة على دورتموند، وأنا سعيد بالطريقة التي أظهرنا بها أنفسنا.

"إذا كررنا هذا في المرة القادمة، يمكننا الفوز بالنقاط. لكن علينا أن نتعلم كيفية استغلال الفرص عندما تتاح لنا، وهو ما لم نفعله".

وقال هاين قبل المباراة إن بطل بلجيكا يستهدف أن يكون ضمن أفضل 24 فريقا في مرحلة الدوري، وهو ما يسمح له بمواصلة المنافسة في البطولة.

ويخوض كلوب بروج مباراته المقبلة في دوري الأبطال أمام مضيفه شتورم جراتس النمساوي في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.