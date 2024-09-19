روبن دياز: تعادل مانشستر سيتي مع إنتر ميلان ليس سيئًا

أكد البرتغالي روبن دياز أن تعادل فريقه مانشستر سيتي سلبيا مع إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الافتتاحية أبطال أوروبا كان اختبارا جيدا لفريقه.

وقال: دياز "كانت صعبة أمام خصم قوي وكنا نعرف ما ينتظرنا".

وأضاف "إنتر فريق كبير اعتاد الفوز ولن نحظى بمهمة سهلة، لكن في النهاية قدم سيتي أداءا جيدا وكنا قريبين جدا من التسجيل وفي النهاية كان اختبارا رائعا للعب أمام هذا الفريق".

وأشار دياز "حصل إلكاي جوندوجان على فرصتين وكدنا أن نسجل لكن هذه هي هذا يحدث، نعلم أنهم يمكن أن يكونوا خطرين في العديد من السيناريوهات المختلفة، حيث لديهم لاعبون يعرفون كيفية الاحتفاظ بالكرة جيدا وفي التحولات أيضا".

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن دياز قوله "نحن نعرف إنتر جيدا عندما لعبنا أمامهم في النهائي لكن في النهاية نلعب بأسلوبنا وتعاملنا مع المباراة".

وأوضح مدافع سيتي "لقد بدأ الموسم فعليا كما قال مدربنا بيب جوارديولا، نحن نعرف ما نحن عليه كفريق."

وشدد "نحب الحفاظ على شباكنا نظيفة وسعداء بما قمنا به، أعتقد أننا كنا اليوم على مستوى جيد وكان بإمكاننا التسجيل، كانت لدينا الفرص ولكن هذه هي كرة القدم."

ويتطلع دياز للمواجهة أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد، حيث يعتقد أنه سيكون اختبارا صعبا آخر للفريق في وقت مبكر من الموسم.

وأكد "نحتاج إلى الحصول على الراحة، نحن نعرف أرسنال وهم يعرفوننا جيدا، ومن الواضح أنها ستكون مباراة قوية للغاية".

وختم المدافع البرتغالي حديثه بالقول "مازلنا في أول الموسم لكن ليس من المبكر أبدا خوض مباراة مثل هذه وسنكون مستعدين".