الإصابة قد تحرم مانشستر سيتي من جهود دي بروين أمام أرسنال

تحوم الشكوك حول مشاركة صانع اللعب البلجيكي الدولي كيفين دي بروين مع فريقه مانشستر سيتي في المواجهة أمام ارسنال الأحد المقبل في القمة التي تجمعهما بالدوري الإنجليزي الممتاز، عقب تعرضه للإصابة خلال المواجهة أمام إنتر ميلان الإيطالي مساء الأربعاء في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

وغادر دي بروين الملعب بين شوطي المباراة بعد أن لعب وهو يعاني خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وقال الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي "لا أعرف ما هي المشكلة، لم أتحدث إلى الأطباء بعد، سيتم تقييم حالته، سيكون لدي مزيد من المعلومات غدا (اليوم)".

بدأ دي بروين مسيرته الاحترافية من خلال نادي جينك وساهم في فوزه بلقب الدوري البلجيكي في موسم 2010 /2011 وفي العام التالي انضم لتشيلسي الإنجليزي قبل إعارته لفيردر بريمن الألماني ثم انتقل إلى فولفسبورج في 2014 مقابل 18 مليون جنيه إسترليني.

وعبر بوابة فولفسبورج أعاد دي بروين اكتشاف ذاته وقاد فريقه للتتويج بلقب كأس ألمانيا، مما جذب أنظار مانشستر سيتي إليه ليسارع بالتعاقد معه في 2015 في صفقة قياسية بلغت قيمتها 54 مليون جنيه إسترليني.

ومنذ انضمامه إلى مانشستر سيتي فاز دي بروين بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز وخمسة ألقاب في كأس رابطة المحترفين ولقبين في كأس الاتحاد ولقب وحيد في دوري أبطال أوروبا.

وكان موسم 2017 /2018 ملهما بالنسبة لصانع اللعب البلجيكي حيث قاد سيتي لأن يصبح أول فريق يحصد 100 نقطة خلال موسم واحد بالدوري الإنجليزي.

وفي موسم 2019 /2020 عادل دي بروين الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي، ونال جائزة أفضل لاعب في الموسم، قبل أن يفوز بالجائزة ذاتها في موسم 2021 /2022.

ولعب قائد منتخب بلجيكا دورا محوريا في تتويج سيتي بثلاثية تاريخية في موسم 2022 /2023، بحصوله على ألقاب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد بجانب التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.



وانضم دي بروين للتشكيل المثالي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ثلاث مرات والتشكيل المثالي للاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء بجانب انضمامه لفريق الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) أربع مرات، كما فاز بجائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي ثلاث مرات وأفضل لاعب في مانشستر سيتي أربع مرات وأفضل لاعب خط وسط في دوري أبطال أوروبا وأفضل لاعب في البوندسليجا، ولاعب العام في ألمانيا، وأفضل رياضي في بلجيكا ثلاث مرات وأفضل صانع لعب في العالم من الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء ثلاث مرات.

وشارك دي بروين في 113 مباراة مع جينك وسجل 17 هدفا وتسع مباريات مع تشيلسي دون أن ينجح في التسجيل و34 مباراة مع فيردر بريمن وسجل عشرة أهداف و73 مباراة مع فولفسبورج وسجل 20 هدفا وحوالي 386 مباراة مع مانشستر سيتي وسجل 103 أهداف.