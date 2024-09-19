انطلاق دوري نجوم العراق لكرة القدم غدًا الجمعة

ينطلق دوري نجوم العراق مساء غد الجمعة بمشاركة 20 ناديا، بإقامة مباراتين، الأولى تجمع

نادي الزوراء مع نادي دهوك على ملعب نادي دهوك والثانية بين نادي أربيل ونادي ديالي الصاعد الجديد إلى دوري نجوم العراق.

وأعلن الإتحاد العراقي لكرة القدم جدول الجولة الأولى التي ستجرى على مدار ثلاثة أيام.

ويلتقي يوم السبت المقبل كل من كربلاء مع نوروز ونفط البصرة مع الكرخ والنجف مع النفط والشرطة، حامل اللقب، مع الكرمة، الصاعد الجديد لدوري نجوم العراق.

فيما يلتقي يوم الأحد نادي الميناء مع الحدود والقاسم مع نادي ميسان والطلبة مع زاخو والكهرباء مع القوة الجوية.

ولأول مرة في العراق ستجرى مباراة افتتاح دوري العراق لكرة القدم خارج ملاعب العاصمة بغداد حيث سيكون هذا تقليد سنوي مع انطلاق المواسم المقبلة.

وكان الإتحاد العراقي لكرة القدم أقام الثلاثاء الماضي احتفالية كبرى للإعلان عن انطلاق دوري نجوم العراق للفترة من 20 أيلول/سبتمبر 2024 وحتى 20 حزيران /يونيو 2025.

وقال رئيس الإتحاد العراقي لكرة القدم في كلمة خلال الاحتفالية "نحن مقبلون على دوري جديد بعد تحديات كبيرة ونعمل على أن يكون هذا الموسم الكروي أفضل من الموسم السابق والارتقاء بمستوى جاهزية الملاعب العراقية لتكون بمستوى الملاعب العالمية".

ومن المنتظر أن يشهد حفل افتتاح دوري نجوم العراق احتفالية كبيرة يحييها عدد من كبار نجوم الغناء العراقي على ملعب نادي دهوك.