Thursday, 19 September 2024 12:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق دوري نجوم العراق لكرة القدم غدًا الجمعة

9/19/2024 5:16:08 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ينطلق دوري نجوم العراق لكرة القدم مساء غد الجمعة بمشاركة 20 ناديا، بإقامة مباراتين، الأولى تجمع
نادي الزوراء مع نادي دهوك على ملعب نادي دهوك والثانية بين نادي أربيل ونادي ديالي الصاعد الجديد إلى دوري نجوم العراق.

وأعلن الإتحاد العراقي لكرة القدم جدول مباريات الجولة الأولى التي ستجرى على مدار ثلاثة أيام.

ويلتقي يوم السبت المقبل كل من كربلاء مع نوروز ونفط البصرة مع الكرخ والنجف مع النفط والشرطة، حامل اللقب، مع الكرمة، الصاعد الجديد لدوري نجوم العراق.

فيما يلتقي يوم الأحد نادي الميناء مع الحدود والقاسم مع نادي نفط ميسان والطلبة مع زاخو والكهرباء مع القوة الجوية.

ولأول مرة في العراق ستجرى مباراة افتتاح دوري العراق لكرة القدم خارج ملاعب العاصمة بغداد حيث سيكون هذا تقليد سنوي مع انطلاق المواسم المقبلة.

وكان الإتحاد العراقي لكرة القدم أقام الثلاثاء الماضي احتفالية كبرى للإعلان عن انطلاق دوري نجوم العراق للفترة من 20 أيلول/سبتمبر 2024 وحتى 20 حزيران /يونيو 2025.

وقال رئيس الإتحاد العراقي لكرة القدم في كلمة خلال الاحتفالية "نحن مقبلون على دوري جديد بعد تحديات كبيرة ونعمل على أن يكون هذا الموسم الكروي أفضل من الموسم السابق والارتقاء بمستوى جاهزية الملاعب العراقية لتكون بمستوى الملاعب العالمية".

ومن المنتظر أن يشهد حفل افتتاح دوري نجوم العراق احتفالية كبيرة يحييها عدد من كبار نجوم الغناء العراقي على ملعب نادي دهوك.

MENAFN19092024000110011019ID1108691487

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث