اليابانية أوساكا تستهل مشوارها في ملاعب التنس في 2025 عبر بطولة أوكلاند

تستهل اليابانية نعومي أوساكا المصنفة الأولى على العالم سابقا مسيرتها في موسم 2025 عبر بطولة أوكلاند في يناير المقبل.

وعادت أوساكا الفائزة بأربعة ألقاب في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى إلى التنس هذا العام بعد فترة ابتعاد طويلة امتدت لـ 18 شهرا، حيث رزقت بأبنتها شاي.

وتحتل أوساكا المركز 76 في تصنيف الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات حاليا، وخسرت في الدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة نهاية الشهر الماضي، لتعلن بعدها الانفصال عن مدربها.

وقال نيكولاس لامبيرين مدير بطولة أوكلاند اليوم الخميس "أوساكا واحدة من لاعبات الصفوة في التنس، حيث تلعب بشكل مثير وقوي، إنه بمثابة تحدي دائما أن تعود لهذه اللعبة بعد فترة غياب طويلة، لكن نعومي أظهرت مستويات واعدة".

من جانبها قالت أوساكا "اتطلع إلى عيش أجواء أوكلاند وبالطبع اللعب في بطولة لم أشارك فيها منذ فترة طويلة، متحمسة للعودة إلى أوكلاند. عندما كنت هناك في المرة الأخيرة كنت محظوظة بالقيام بجولة بطائرة هليكوبتر واستكشاف الشواطئ التي أراها جميلة حقًا".