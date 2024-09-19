أرتيتا يؤكد غياب أوديغارد لفترة من الوقت

سيغيب صانع ألعاب وقائد أرسنال الإنجليزي، النروجي الدولي مارتن أوديغارد عن الملاعب "لفترة من الوقت" بداعي الإصابة في كاحله بحسب ما أعلن مدربه الإسباني ميكل أرتيتا.

وأصيب أوديغارد بالتواء في كاحله خلال النروج أمام النمسا في دوري الأمم الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر. وكان طبيب المنتخب الوطني توقّع غيابه عن الملاعب "لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع".

وقال أرتيتا للصحافيين قبل المباراة الافتتاحية لأرسنال في دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا الإيطالي الخميس "بعد إجراء جميع الفحوصات، تبيّن وجود بعض الأضرار، خاصة في أحد أربطة الكاحل، لذا سنفتقده".

وتابع "لا أريد (وضع إطار زمني لذلك) لأنني لست طبيبا، لكن الأمر مهم للغاية، لذا سنفقده لفترة من الوقت، آمل ألا يكون الغياب لأشهر لكن دعونا نرى". وسيغيب أوديغارد بالتالي عن لقاء القمة لأرسنال مع مانشستر سيتي الأحد.

ويحتل "المدفعجية" المركز الثاني بعد أربع مراحل على انطلاق الدوري بعشر نقاط، خلف مانشستر سيتي حامل اللقب بنقطتين.