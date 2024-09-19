غوارديولا راض عن أداء مانشستر سيتي رغم التعادل مع إنتر ميلان

أعرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن رضاه بشأن مستوى فريقه خلال التعادل السلبي مع إنتر ميلان الإيطالي مساء الأربعاء في الجولة الافتتاحية أبطال أوروبا.

وقال غوارديولا "واجهنا فريقا غاية في الصعوبة، حيث يتميز إنتر بالقوى البدنية وفي جميع المراكز".

وأضاف "لديهم سومر وباستوني ويلعبون على التحولات، وأنا راضي عن طريقة لعبنا لإنهم جيدين في الدفاع العميق ويساعدون بعضهم البعض بطريقة مذهلة، لذا من الصعب أن تصدق عدد الفرص التي يصنعها الفريق، ونحن صنعنا بعض الفرص أيضا".

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن غوارديولا قوله بعد اللقاء"ظهرنا بشكل أفضل كثيرا من مباراة النهائي أمامهم منذ عامين، وأنا معجب بكل ما قدمه فريقي، كنا نفضل أن نفوز، ولكن ما زال أمامنا سبع مباريات وسنرى ماذا سيحدث."

وأكد غوارديولا "لا يزال الطريق طويلا لسنوات عديدة لم أتحدث عن الألقاب على الإطلاق، حيث في دوري أبطال أوروبا تكون المشاعر مختلفة تماما."

وأشار "لدينا ميزة اللعب على أرضنا، ولكنني معجب بالفرق التي تدافع بشكل جيد ونحن نقوم بذلك أيضا، حيث استقبلنا فرصة واحدة فقط على المرمى."

وختم غوارديولا حديثه بالقول "إنهم فريق من الطراز الأول، ونحن نلعب بشكل جيد للغاية ونفضل الفوز، ولكنني لا أشعر بالندم، فأنا أحب كل ما فعلناه اليوم".