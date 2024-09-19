برشلونة يهدف لمواصلة الانتصارات في الدوري الإسباني أمام فياريال

يتطلع فريق برشلونة لمواصلة انتصاراته في الإسباني عندما يصطدم بمضيفه فياريال يوم الأحد المقبل في الجولة السادسة من المسابقة.

ويتواجد برشلونة على قمة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة في المباريات الخمس التي خاضها الفريق حتى الآن، فيما يتواجد فياريال في المركز الرابع برصيد 11 نقطة حصدها من الفوز في ثلاث والتعادل في مباراتين.

ويدخل برشلونة اللقاء منتشيا بعد فوزه في الجولة الماضية على فريق جيرونا 4 / 1 واستمراره في صدارة الدوري بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه.

ويسعى الألماني هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، للاستفادة من النتائج الجيدة التي حققها الفريق في الدوري في تحقيق الفوز على فياريال وإضافة ثلاث نقاط جديدة من شأنها أن تحافظ للفريق على صدارة الترتيب.

في المقابل يدخل فياريال المباراة مننتشيا هو الآخر بفوزه على ريال مايوركا 2 / 1 في الجولة الماضي.

ويشهد هذا اللقاء منافسة من نوع خاص بين البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، الذي سجل أربعة أهداف حتى الآن، والإسباني أيوزي بيريز، لاعب فياريال، الذي سجل ثلاثة أهداف.

ويهدف الثنائي لتسجيل الأهداف في هذه المباراة من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب هداف الدوري هذا الموسم.

وستكون الفرصة متاحة للثنائي لتسجيل الأهداف لاسيما وأن برشلونة وفياريال من أكثر الأندية التي سجلت أهدافا حتى الآن بالدوري، حيث سجل برشلونة 17 هدفا، وهو أكثر فريق سجل أهدافا حتى الآن، فيما سجل فياريال 11 هدفا، ليصبح ثالث أكثر فريق تسجيلا للأهداف خلف سلتا فيجو الذي سجل 13 هدفا.

وفي ذات اليوم أيضا يلتقي خيتافي مع ليجانيس وأتلتيك بلباو مع سلتا فيجو ورايو فاييكانو مع أتلتيكو مدريد.

ويهدف فريق ريال مدريد، حامل اللقب، لمواصلة انتصاراته ومطاردة برشلونة على صدارة جدول الترتيب، حينما يستضيف فريق إسبانيول، الصاعد حديثا يوم السبت.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف خلف أتلتيكو مدريد وأمام فياريال.

ويسعى كارلو أنشيلوتي مدرب الريال لتحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل الاستمرار في الصراع على قمة جدول الترتيب، وانتظار هدية فياريال بإيقاف انتصارات برشلونة بالدوري.

ويعول أنشيلوتي على المعنويات المرتفعة للاعبيه، خاصة بعد الفوز على شتوتجارت 3 / 1 في أولى مبارياته ببطولة دوري أبطال أوروبا، بشكلها الجديد، وتألق أكثر من لاعب بالفريق في تك المباراة على رأسهم تيبو كورتوا، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب.

كما يعول أنشيلوتي أيضا على تألق الفرنسي كيليان مبابي، الذي استعاد الكثير من مستواه، والذي سجل أربعة أهداف في آخر 3 مباريات بكافة المسابقات مع الريال، والذي ينافس حاليا على صدارة ترتيب هدافي الدوري، حيث يملك ثلاثة أهداف حتى الآن.

كما يعتمد أيضا أنشيلوتي على البرازيلي فينيسيوس جونيور، والذي بدأ هو الآخر في استعادة مستواه رويدا رويدا.

في المقابل يعلم فريق إسبانيول صعوبة المباراة، ولكنه سيسعى بكل قوته من أجل إحراج ريال مدريد والخروج بأفضل نتيجة ممكنة، لاسيما وأن الفريق يهدف لتحسين أوضاعه في جدول الترتيب، حيث يتواجد في المركز الثاني عشر برصيد سبع نقاط.

وبعد بداية مهتزة شهدت الخسارة في أول مباراتين والتعادل في مباراة تمكن إسبانيول من تحقيق الفوز في آخر مباراتين، ويهدف الفريق لاستغلال حالة النشوة الأخيرة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الريال.

وفي ذات اليوم أيضا، يلتقي بلد الوليد مع ريال سوسيداد، وأوساسونا مع لاس بالماس، وبلنسية مع جيرونا.

وتفتتح مباريات هذه الجولة غدا الجمعة، حينما يلتقي ديبورتيفو ألافيس مع أشبيلية.