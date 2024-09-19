علماء يحذرون من ضرر عقلي وبدني بسبب خلفيات «زووم» المتحركة

خلص باحثون إلى أن استخدام خلفيات الفيديو أو الخلفيات المتحركة أثناء المكالمات باستخدام تطبيق "زووم" يمكن أن يفاقم الإرهاق العقلي والبدني خلال الاجتماعات الافتراضية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن العلماء قالوا إن ذلك يرجع إلى أنه على عكس الصور الثابتة أو الخلفيات غير الواضحة، فإن خلفيات الفيديو تقدم باستمرار معلومات جديدة تتطلب تركيز الشخص وقوته العقلية.

وأضافوا أن ذلك بدروه يمكن أن يفاقم "إرهاق اجتماعات الزووم" بالنسبة للعاملين- وهو شكل من الإرهاق البدني والعقلي الناجم عن المشاركة المتكررة في المحادثات الجماعية عبر تطبيق زووم.

وقال كبير الباحثين هينغ زهانغ، الباحث في

كلية وي كيم وي للاتصالات والمعلومات بجامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة: "خلفيات الصور تقدم في البداية معلومات جديدة، ولكن المشاركين ربما يبدأون في صرف انتباههم لأمر آخر".

وأضاف: "الخلفيات غير الواضحة لا تقدم معلومات جديدة، ولكن من حين لآخر يمكن للمستخدمين مشاهدة لمحات من البيئة الحقيقية، التي تقدم معلومات جديدة".

وأوضح: "مع ذلك، فإن خلفيات الفيديو تقدم باستمرار معلومات جديدة، حيث تقاطع باستمرار انتباه المستخدم وتتطلب موارد معرفية".

وقد استطلع الباحثون، من أجل هذه الدراسة، آراء أكثر من 600 موظف تتراوح أعمارهم بين 22 و76 عاماً يعملون من المنزل نحو ثلاثة أيام في الأسبوع.