إسرائيل تعتقل أحد مواطنيها بتهمة التخطيط لاغتيال نتانياهو بتحريض من إيران

أوقفت الشرطة الإسرائيلية إسرائيلياً جنَّدته الاستخبارات الإيرانية للتخطيط لاغتيال مسؤولين إسرائيليين بارزين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وفق ما جاء في بيان مشترك لجهازي الشرطة والاستخبارات اليوم.

وبحسب البيان، «جنَّدت الاستخبارات الإيرانية مواطناً إسرائيلياً لاغتيال شخصيات إسرائيلية، وتم تهريبه مرتين إلى إيران، وحصل على أموال في مقابل تنفيذ مهمات».

وأضاف البيان أن الدفاع يوآف غالانت ومسؤولين إسرائيليين أخرين بارزين كانوا من بين المستهدفين.