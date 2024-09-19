إسرائيل تعتقل أحد مواطنيها بتهمة التخطيط لاغتيال نتانياهو بتحريض من إيران

(MENAFN
- Al-Bayan)
أوقفت الشرطة الإسرائيلية إسرائيلياً جنَّدته الاستخبارات الإيرانية للتخطيط لاغتيال مسؤولين إسرائيليين بارزين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وفق ما جاء في بيان مشترك لجهازي الشرطة والاستخبارات اليوم.
وبحسب البيان، «جنَّدت الاستخبارات الإيرانية مواطناً إسرائيلياً لاغتيال شخصيات إسرائيلية، وتم تهريبه مرتين إلى إيران، وحصل على أموال في مقابل تنفيذ مهمات».
وأضاف البيان أن وزير الدفاع يوآف غالانت ومسؤولين إسرائيليين أخرين بارزين كانوا من بين المستهدفين.
MENAFN19092024000110011019ID1108691481
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.