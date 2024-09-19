«أمنية» تُحقق أمنيات 21 من أطفال غزة المرضى

حققت مؤسسة "تحقيق أمنية"، بالتعاون مع "مدينة الإمارات الإنسانية"، أمنيات 21 طفلاً من أطفال غزّة المرضى، الذين تستضيفهم الإمارات.

ونظمت المؤسسة حفلاً في المدينة الإنسانية بمشاركة شخصيات كرتونية، تضمن عروضاً سحرية وتشكيلة من المأكولات والحلويات، وذلك بحضور مبارك القحطاني، المتحدّث الرسمي باسم "مدينة الإمارات الإنسانية"، والإعلاميتان ميسون عزام، ورنا الخطيب، اللتين شاركتا في تحقيق أمنيات الأطفال مع فريق عمل المؤسسة، وحشد من أطفال غزّة وعائلاتهم.

وقال مبارك القحطاني المتحدّث الرسمي باسم "مدينة الإمارات الإنسانية": "في اجتماعنا هذا نحقق ليس فقط أمنياتهم، بل نؤكد على التزام الإمارات بالإنسانية والتعاطف، والمسؤولية المشتركة، ونعتزّ بأن رؤية دولتنا تعتمد بشكل أساسي على الإيمان بأن لكل طفل، بغض النظر عن ظروفه، الحق في الأمل، والكرامة، والفرصة للنجاح".

بدورهم، تقدّم أطفال غزّة وأمهاتهم بالشكر والعرفان إلى دولة الإمارات على استضافتها الكريمة، ومنحهم الأمن والأمان الذي يحتاجونه، كما توجّهوا بالشكر والتقدير إلى مؤسسة "تحقيق أمنية" والقائمين على مدينة الإمارات الإنسانية لمنحهم لحظات من الفرح والسعادة عبر تحقيق أمنياتهم.

من جهته، قال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية": "تجسيداً لنهج الإمارات الإنساني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء ومدّ يد العون لهم، حرصنا على تحقيق أمنيات هؤلاء الأطفال الذين هم في أمسّ الحاجة إلى التخفيف من مُعاناتهم الإنسانية والصحية، لإنارة شمعة الأمل والتفاؤل في قلوبهم في ظلّ الظروف الحرجة التي يمرّ بها وطنهم، ومنحهم السعادة التي طالما حلموا بها".