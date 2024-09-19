أمواج بيتشفرونت يعلن عرضا حصريا على شقق شاطئية فاخرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تعلن‭ ‬أمواج‭ ‬بيتشفرونت،‭ ‬الوجهة‭ ‬الأحدث‭ ‬والأفخم‭ ‬للسكن‭ ‬والاستثمار‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬جزر‭ ‬أمواج،‭ ‬إطلاق‭ ‬عرض‭ ‬حصري‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي‭.‬

يبدأ‭ ‬العرض‭ ‬بأسعار‭ ‬جذابة‭ ‬لشقق‭ ‬البرج‭ ‬الغربي،‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬479,000‭ ‬ريال‭ ‬سعودي‭ ‬فقط،‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬فرصة‭ ‬استثمارية‭ ‬قيمة‭ ‬في‭ ‬وحدات‭ ‬سكنية‭ ‬فاخرة‭ ‬بطراز‭ ‬المنتجعات‭ ‬وبإطلالات‭ ‬خلابة‭ ‬على‭ ‬البحر‭. ‬يقع‭ ‬المشروع‭ ‬ضمن‭ ‬مجتمع‭ ‬سكني‭ ‬خاص‭ ‬يتضمن‭ ‬أحدث‭ ‬المرافق‭ ‬والخدمات،‭ ‬ويتميز‭ ‬بشاطئ‭ ‬خاص‭ ‬يضيف‭ ‬تجربة‭ ‬سكنية‭ ‬لمستوى‭ ‬حياة‭ ‬فريدة‭.‬

يشمل‭ ‬العرض‭ ‬دفعة‭ ‬مقدمة‭ ‬قدرها‭ ‬120,000‭ ‬ريال‭ ‬سعودي‭ ‬فقط،‭ ‬مع‭ ‬خطة‭ ‬سداد‭ ‬مرنة‭ ‬تمتد‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬5‭ ‬سنوات،‭ ‬مصممة‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬جميع‭ ‬العملاء‭. ‬ويدعو‭ ‬مشروع‭ ‬أمواج‭ ‬بيتشفرونت‭ ‬المواطنين‭ ‬السعوديين‭ ‬الكرام‭ ‬إلى‭ ‬زيارته‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الأفنيوز‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭

‬للاحتفال‭ ‬باليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي‭ ‬واغتنام‭ ‬الفرصة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬العرض‭ ‬الحصري‭ ‬وما‭ ‬يقدمه‭ ‬مشروع‭ ‬أمواج‭ ‬بيتشفرونت‭ ‬لسكانه‭ ‬من‭ ‬مزايا‭ ‬حصرية‭ ‬ومميزة‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬أحدث‭ ‬وسائل‭ ‬الراحة‭ ‬الرياضية،‭ ‬ومواقف‭ ‬سيارات‭ ‬خاصة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬ثقة‭ ‬المشترين‭ ‬والمستثمرين‭. ‬حيث‭ ‬يبرز‭ ‬البرج‭ ‬الغربي‭ ‬بموقعه‭ ‬الفريد‭ ‬على‭ ‬شاطئ‭ ‬البحر‭ ‬وتصاميمه‭ ‬العصرية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الفخامة‭ ‬والراحة،‭ ‬مما‭ ‬يجعله‭ ‬الخيار‭ ‬المثالي‭ ‬للإقامة‭ ‬الفاخرة‭ ‬أو‭ ‬الاستثمار‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

يتميز‭ ‬البرج‭ ‬بتشكيلة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الشقق،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬شقق‭ ‬ذات‭ ‬غرفة‭ ‬نوم‭ ‬واحدة‭ ‬بمساحة‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬مترًا‭ ‬مربعًا،‭ ‬وشقق‭ ‬بغرفتي‭ ‬نوم‭ ‬بمساحة‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬مترًا‭ ‬مربعًا،‭ ‬وشقق‭ ‬واسعة‭ ‬بثلاث‭ ‬غرف‭ ‬نوم‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬160‭ ‬مترًا‭ ‬مربعًا،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬خيارات‭ ‬جذابة‭ ‬للمستثمرين‭ ‬والمشترين‭ ‬السعوديين‭ ‬الذين‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬استثمار‭ ‬ذي‭ ‬قيمة‭ ‬عالية‭ ‬ومسكن‭ ‬مريح‭.‬

صرّح‭ ‬أحمد‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬استيراد‭ ‬أمواج،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬إطلاق‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬الحصري‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬للمشترين‭ ‬والمستثمرين‭ ‬السعوديين‭ ‬فرصة‭ ‬التمتع‭ ‬بحياة‭ ‬راقية‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬بأسعار‭ ‬تنافسية‭. ‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتقديم‭ ‬خيارات‭ ‬سكنية‭ ‬واستثمارية‭ ‬تفوق‭ ‬توقعات‭ ‬عملائنا‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬لا‭ ‬يمثل‭ ‬فقط‭ ‬فرصة‭ ‬استثمارية‭ ‬مميزة،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬أيضاً‭ ‬تجسيد‭ ‬لرؤيتنا‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬مستوى‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الفخامة‭ ‬والراحة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العقارات‮»‬‭.