ماليزيا ترحب بقرار الأمم المتحدة المطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
كوالالمبور - 19 - 9 (كونا) -- رحبت وزارة الخارجية الماليزية اليوم الخميس باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن إنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والذي تم التصويت عليه خلال الدورة الاستثنائية الطارئة بأغلبية 124 صوتا.
وقالت الوزارة في بيان ان القرار يؤكد من بين أمور أخرى المسؤولية الجماعية والالتزامات القانونية لجميع الدول والمنظمات الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني في فلسطين ويدعو إلى تحقيق العدالة للفلسطينيين.
وحثت المجتمع الدولي على تنفيذ القرار بالكامل دون تأخير حتى يتمكن الفلسطينيون من ممارسة حقهم في تقرير المصير وحماية السيادة والسلامة الإقليمية فضلا عن السعي إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن ماليزيا و123 دولة عضوا صوتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعني ب "الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات" الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية وعدم شرعية استمرار وجود الاحتلال في فلسطين.
وأكدت ان القرار يعكس الموقف الماليزي بشأن القضية الفلسطينية المستمرة مشددة على تمسك ماليزيا بموقفها المبدئي بأن الفلسطينيين يستحقون دولتهم المستقلة ذات السيادة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.(النهاية)
ع ا ب / ف س
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