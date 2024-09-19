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ماليزيا ترحب بقرار الأمم المتحدة المطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

9/19/2024 5:08:06 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 19 - 9 (كونا) -- رحبت وزارة الخارجية الماليزية اليوم الخميس باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن إنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والذي تم التصويت عليه خلال الدورة الاستثنائية الطارئة بأغلبية 124 صوتا.
وقالت الوزارة في بيان ان القرار يؤكد من بين أمور أخرى المسؤولية الجماعية والالتزامات القانونية لجميع الدول والمنظمات الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني في فلسطين ويدعو إلى تحقيق العدالة للفلسطينيين.
وحثت المجتمع الدولي على تنفيذ القرار بالكامل دون تأخير حتى يتمكن الفلسطينيون من ممارسة حقهم في تقرير المصير وحماية السيادة والسلامة الإقليمية فضلا عن السعي إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن ماليزيا و123 دولة عضوا صوتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعني ب "الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات" الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية وعدم شرعية استمرار وجود الاحتلال في فلسطين.
وأكدت ان القرار يعكس الموقف الماليزي بشأن القضية الفلسطينية المستمرة مشددة على تمسك ماليزيا بموقفها المبدئي بأن الفلسطينيين يستحقون دولتهم المستقلة ذات السيادة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.(النهاية)

ع ا ب / ف س




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