Thursday, 19 September 2024 12:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دار (سعاد الصباح): صدور النسخة الإسبانية من (صقر الخليج.. عبدالله مبارك الصباح) بعد الإنجليزية والفرنسية

9/19/2024 5:08:04 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 19 – 9 (كونا) – أعلنت دار سعاد الصباح للثقافة والإبداع عن صدور النسخة الإسبانية من كتاب (صقر الخليج.. عبدالله مبارك الصباح) بعد ترجمته إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.
وأوضحت الدار في بيان صحفي اليوم الخميس إن أهمية الكتاب تأتي من كونه الأشمل والأكمل الذي رصد مراحل حياة الشيخ عبدالله المبارك الصباح أحد أبرز مؤسسي الكويت الحديثة وواضعي لبنات بنائها العصري المتطور.
وأشارت الى أن ما زاد من أهميته أن مؤلفه هي قرينته الشيخة الدكتورة سعاد الصباح التي كانت شاهدة على أدق التفصيلات في الحياتين العامة والخاصة للشيخ عبدالله المبارك الذي تدرج في عدد من المناصب الهامة على رأسها منصب نائب الحاكم في الخمسينيات وحتى مطلع الستينيات.
ولفتت الى أن الدكتورة سعاد الصباح وثقت في هذا الكتاب مسيرة الشيخ عبدالله المبارك الصباح فضمنته أدق تفاصيل حياته منذ ما قبل ولادته بقليل وحتى ما بعد وفاته بقليل وما رافق ذلك من أحداث شملت معظم سنوات القرن العشرين وكان لها الأثر الكبير في رسم خريطة الكويت سياسيا واقتصاديا وإنسانيا مع الإشارة للأحداث العالمية الكبرى والإقليمية المهمة ذات الأثر.
وأشارت الى أن الدكتورة سعاد الصباح بدت وكأنها تكشف في هذا الكتاب سيرة وطن من خلال السيرة الحافلة للشيخ عبدالله المبارك الذي صنع نفسه وساهم بقوة في صنع بلاده وترك تراثا باعثا على الاعتزاز.
وأوضحت أن هدف الكتاب الوحيد إظهار وجه الحقيقة لمرحلة مهمة في تاريخ الكويت حيث ان المؤلفة لم تركز على السمات الشخصية المجردة لصاحب السيرة وإنما درستها في سياقها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي فتتبعت علاقاتها مع القيادات والمؤسسات الكويتية آنذاك وعلاقاتها الخارجية مع بريطانيا ومصر ولبنان وفلسطين وسوريا والأردن وغيرها من البلاد.
وذكرت أن الكتاب وثق كل ما صدر عن مرحلة الخمسينيات من كتب أو ما تم نشره من وثائق عربية وأجنبية لم تكن متاحة من قبل فجاء كسيرة شخصية وطنية عربية.(النهاية)

م ر ف




MENAFN19092024000071011013ID1108691375

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث