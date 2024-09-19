دار (سعاد الصباح): صدور النسخة الإسبانية من (صقر الخليج.. عبدالله مبارك الصباح) بعد الإنجليزية والفرنسية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت – 19 – 9 (كونا) – أعلنت دار سعاد الصباح للثقافة والإبداع عن صدور النسخة الإسبانية من كتاب (صقر الخليج.. عبدالله مبارك الصباح) بعد ترجمته إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.
وأوضحت الدار في بيان صحفي اليوم الخميس إن أهمية الكتاب تأتي من كونه الأشمل والأكمل الذي رصد مراحل حياة الشيخ عبدالله المبارك الصباح أحد أبرز مؤسسي الكويت الحديثة وواضعي لبنات بنائها العصري المتطور.
وأشارت الى أن ما زاد من أهميته أن مؤلفه هي قرينته الشيخة الدكتورة سعاد الصباح التي كانت شاهدة على أدق التفصيلات في الحياتين العامة والخاصة للشيخ عبدالله المبارك الذي تدرج في عدد من المناصب الهامة على رأسها منصب نائب الحاكم في الخمسينيات وحتى مطلع الستينيات.
ولفتت الى أن الدكتورة سعاد الصباح وثقت في هذا الكتاب مسيرة الشيخ عبدالله المبارك الصباح فضمنته أدق تفاصيل حياته منذ ما قبل ولادته بقليل وحتى ما بعد وفاته بقليل وما رافق ذلك من أحداث شملت معظم سنوات القرن العشرين وكان لها الأثر الكبير في رسم خريطة الكويت سياسيا واقتصاديا وإنسانيا مع الإشارة للأحداث العالمية الكبرى والإقليمية المهمة ذات الأثر.
وأشارت الى أن الدكتورة سعاد الصباح بدت وكأنها تكشف في هذا الكتاب سيرة وطن من خلال السيرة الحافلة للشيخ عبدالله المبارك الذي صنع نفسه وساهم بقوة في صنع بلاده وترك تراثا باعثا على الاعتزاز.
وأوضحت أن هدف الكتاب الوحيد إظهار وجه الحقيقة لمرحلة مهمة في تاريخ الكويت حيث ان المؤلفة لم تركز على السمات الشخصية المجردة لصاحب السيرة وإنما درستها في سياقها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي فتتبعت علاقاتها مع القيادات والمؤسسات الكويتية آنذاك وعلاقاتها الخارجية مع بريطانيا ومصر ولبنان وفلسطين وسوريا والأردن وغيرها من البلاد.
وذكرت أن الكتاب وثق كل ما صدر عن مرحلة الخمسينيات من كتب أو ما تم نشره من وثائق عربية وأجنبية لم تكن متاحة من قبل فجاء كسيرة شخصية وطنية عربية.(النهاية)
م ر ف
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