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دولة الكويت ترحب بتبني الأمم المتحدة قرارا بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي المحتلة

9/19/2024 5:07:59 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 9 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدورة الاستثنائية الطارئة ال10 بأغلبية 124 صوتا قرارا يستند على الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية وعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في تلك الأراضي المحتلة.
وأشادت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس بالإجماع الدولي لتبني هذا القرار الذي يعتبر خطوة هامة في دعم الحق الفلسطيني وإيجاد حل عادل يستند على مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ويمكن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.(النهاية)

ن م ع / ط أ ب



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