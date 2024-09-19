دولة الكويت ترحب بتبني الأمم المتحدة قرارا بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي المحتلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 19 - 9 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدورة الاستثنائية الطارئة ال10 بأغلبية 124 صوتا قرارا يستند على الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية وعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في تلك الأراضي المحتلة.
وأشادت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس بالإجماع الدولي لتبني هذا القرار الذي يعتبر خطوة هامة في دعم الحق الفلسطيني وإيجاد حل عادل يستند على مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ويمكن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.(النهاية)
ن م ع / ط أ ب
MENAFN19092024000071011013ID1108691371
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