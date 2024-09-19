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(الارصاد الجوية): طقس نهاية الاسبوع حار نهارا ومائل للحرارة ليلا

9/19/2024 5:07:55 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 9 (كونا) -- قالت ادارة الارصاد الجوية اليوم الخميس ان البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا برياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة والطقس بصفة عامة نهاية الاسبوع حار نهارا وحار إلى مائل للحرارة ليلا.
وقال مدير الادارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الطقس المتوقع نهار اليوم الخميس حار والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة من 8 الى 30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 38 الى 41 درجة مئوية اما حالة البحر فخفيف إلى معتدل الموج من 1 الى 4 أقدام.
واضاف القراوي ان الطقس مساء اليوم مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة من 6 الى 22 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة من 26 الى 28 درجة مئوية بينما حالة البحر خفيف الموج من 1 الى 2 قدم.
وأوضح أن الطقس نهار غد الجمعة حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 الى 28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لأمطار خفيفة لاحقا بينما درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 39 الى 42 درجة مئوية وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و 4 أقدام.
وذكر أن الطقس مساء الجمعة مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 الى 28 كيلومترا في الساعة اما درجة الحرارة الصغرى المتوقعة فمن 27 الى 30 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 الى 4 اقدام.
وافاد أن الطقس نهار السبت حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 الى 28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 40 الى 43 درجة مئوية اما حالة البحر فخفيف إلى معتدل الموج من 1 الى 4 أقدام.
وتوقع القراوي أن يكون الطقس مساء السبت مائلا للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة من 6 الى 26 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى من 27 الى 30 درجة مئوية بينما حالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 الى 3 أقدام.(النهاية)

ز ه ر / ط أ ب




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