(الارصاد الجوية): طقس نهاية الاسبوع حار نهارا ومائل للحرارة ليلا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 19 - 9 (كونا) -- قالت ادارة الارصاد الجوية اليوم الخميس ان البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا برياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة والطقس بصفة عامة نهاية الاسبوع حار نهارا وحار إلى مائل للحرارة ليلا.
وقال مدير الادارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الطقس المتوقع نهار اليوم الخميس حار والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة من 8 الى 30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 38 الى 41 درجة مئوية اما حالة البحر فخفيف إلى معتدل الموج من 1 الى 4 أقدام.
واضاف القراوي ان الطقس مساء اليوم مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة من 6 الى 22 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة من 26 الى 28 درجة مئوية بينما حالة البحر خفيف الموج من 1 الى 2 قدم.
وأوضح أن الطقس نهار غد الجمعة حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 الى 28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لأمطار خفيفة لاحقا بينما درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 39 الى 42 درجة مئوية وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و 4 أقدام.
وذكر أن الطقس مساء الجمعة مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 الى 28 كيلومترا في الساعة اما درجة الحرارة الصغرى المتوقعة فمن 27 الى 30 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 الى 4 اقدام.
وافاد أن الطقس نهار السبت حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 الى 28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 40 الى 43 درجة مئوية اما حالة البحر فخفيف إلى معتدل الموج من 1 الى 4 أقدام.
وتوقع القراوي أن يكون الطقس مساء السبت مائلا للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة من 6 الى 26 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى من 27 الى 30 درجة مئوية بينما حالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 الى 3 أقدام.(النهاية)
ز ه ر / ط أ ب
MENAFN19092024000071011013ID1108691370
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.