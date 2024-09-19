البرلمان العربي يرحب باعتماد الأمم المتحدة مشروع قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 19 - 9 (كونا) -- رحب البرلمان
العربي اليوم الخميس باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مشروع قرار قدمته دولة فلسطين يطالب الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء وجوده غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مدة لا تزيد على عام.
وأعرب البرلمان في بيان عن تقديره للدول ال124 التي صوتت لصالح القرار معتبرا القرار انتصارا للحق الفلسطيني وعدالة القضية الفلسطينية.
كما أعرب عن أسفه لموقف الدول التي عارضت القرار رغم حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية على مرأى ومسمع من العالم منذ أكتوبر الماضي.
ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتطبيق القرار لإنهاء الاحتلال والالتزام بموجب القرارات الدولية السابقة التي تجاهلها متحديا الشرعية الدولية وضاربا بها عرض الحائط.
وأكد البرلمان العربي استمرار دعمه ومساندته للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة بما في ذلك حق العودة وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. (النهاية)
م ف م / ف ل ا
MENAFN19092024000071011013ID1108691369
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