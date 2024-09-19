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البرلمان العربي يرحب باعتماد الأمم المتحدة مشروع قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

9/19/2024 5:07:55 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 19 - 9 (كونا) -- رحب البرلمان العربي اليوم الخميس باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مشروع قرار قدمته دولة فلسطين يطالب الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء وجوده غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مدة لا تزيد على عام.
وأعرب البرلمان في بيان عن تقديره للدول ال124 التي صوتت لصالح القرار معتبرا القرار انتصارا للحق الفلسطيني وعدالة القضية الفلسطينية.
كما أعرب عن أسفه لموقف الدول التي عارضت القرار رغم حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية على مرأى ومسمع من العالم منذ أكتوبر الماضي.
ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتطبيق القرار لإنهاء الاحتلال والالتزام بموجب القرارات الدولية السابقة التي تجاهلها متحديا الشرعية الدولية وضاربا بها عرض الحائط.
وأكد البرلمان العربي استمرار دعمه ومساندته للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة بما في ذلك حق العودة وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. (النهاية)

م ف م / ف ل ا




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