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الدولار الأمريكي يرتفع الى 305ر0 دينار واليورو يستقر عند 339ر0 بعد تخفيضات بنوك مركزية عدة لسعر الفائدة

9/19/2024 5:07:55 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من فواز كرامي (تقرير)
الكويت - 19 - 9 (كونا) -- ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الخميس بنسبة 05ر0 في المئة الى مستوى 305ر0 دينار فيما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 339ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس متأثرة بشكل طفيف بقرارات بنوك مركزية عدة خفض اسعار الفائدة ابرزها الفيدرالي الامريكي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني ارتفع بنسب 34ر0 في المئة إلى مستوى 402ر0 دينار في حين انخفض الفرنك السويسري بنسبة 36ر0 في المئة ليصل إلى 359ر0 دينار فيما استقر الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
ورفع بنك الكويت المركزي امس سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4 في المئة بدلا من 25ر4 في المئة اعتبارا من اليوم الخميس موضحا في تصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارته باسل الهارون أن القرار يأتي في إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية محليا وعالميا ومع انتهاء دورة التشديد النقدي التي بدأت في مارس 2022 لدى معظم البنوك المركزية العالمية.
وأكد محافظ (المركزي) أن القرار يرمي إلى ترسيخ الأجواء الملائمة لتعزيز النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال تحفيز الطلب الكلي لاسيما مع تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد الكويتي مشيرا إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي من 71ر4 في المئة في أبريل 2022 منخفضا إلى 3 في المئة في يوليو الماضي.
وانتهت أمس دورة التشديد النقدي التي بدأت في مارس 2022 مع إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أمس خفض سعر الفائدة الأمريكية ب50 نقطة أساس (5ر0 مئوية) إلى نطاق يتراوح بين 75ر4 و5 نقاط مئوية لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات في ظل تراجع التضخم الذي بلغ مستويات قياسية في الولايات المتحدة خلال جائحة كورونا.
وارجع الفيدرالي في بيان له قرار الخفض الى "المؤشرات الاخيرة التي اكدت استمرار توسع النشاط الاقتصادي بوتيرة ثابتة.. كما أحرز التضخم مزيدا من التقدم نحو هدف اللجنة (لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي) البالغ 2 في المئة ولكنه لا يزال مرتفعا إلى حد ما".
ويصبح نطاق الفائدة في الولايات المتحدة بعد قرار التخفيض ما بين 75ر4 و5 في المئة بعد أن كان 25ر5 و 5ر5 في المئة مع الاشارة الى ان الاسواق قبل قرار الفيدرالي توقعت خفضا قدره 25 نقطة اساس (25ر0 في المئة) ما شكل مفاجئة في اوساط المستثمرين.
وكان (الفيدرالي) اتبع سياسة رفع معدلات الفائدة منذ مارس 2022 لكبح جماح التضخم وتحقيق التوازن الاقتصادي المنشود بعد الهزات التي سببتها جائحة كورونا حيث رفع المجلس المعدلات عشر مرات متتالية قبل أن يتوقف المجلس عن ذلك صيف 2022 تزامنا مع ظهور بعض المؤشرات الايجابية.
ومنذ نهاية يوليو 2023 قرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 25ر5 و5ر5 في المئة وهو أعلى مستوى لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة منذ أكثر من 20 عاما.
وبالنسبة الى دول مجلس التعاون فقد أعلن البنك المركزي السعودي أمس خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 50 نقطة أساس إلى 50ر5 بالمئة وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 50 نقطة أساس الى 5 بالمئة.
وقال البنك المركزي السعودي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية ( واس) ان ذلك يأتي اتساقا مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي في حين اعلن مصرف البحرين المركزي خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 50 نقطةأساس من 6 بالمئة إلى 50ر5 بالمئة.
بدوره أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خفض سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة ب50 نقطة أساس من 40ر5 إلى 90ر4 بالمئة في حين أعلن مصرف قطر المركزي خفض سعر فائدة الإيداع لديه بمقدار 55 نقطة أساس ليصبح 20ر5 بالمئة وخفض سعر فائدة الإقراض من المصرف بمقدار 55 نقطة أساس أيضا ليصبح 70ر5 بالمئة وخفض سعر إعادة الشراء بنفس المقدار ليصبح 45ر5 بالمئة.
يذكر ان البنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تربط عملاتها بالدولار الامريكي باستثناء البنك المركزي الكويتي الذي يعتمد سياسة صرف قائمة على ربط الدينار بسلة موزونة من العملات الاجنبية التي تربطها بدولة الكويت علاقة مالية وتجارية مؤثرة وذلك استنادا الى المرسوم بقانون 147 لسنة 2007.
كما ويذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.(النهاية)

ف ن ك / ط أ ب




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