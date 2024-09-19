الدولار الأمريكي يرتفع الى 305ر0 دينار واليورو يستقر عند 339ر0 بعد تخفيضات بنوك مركزية عدة لسعر الفائدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من فواز كرامي (تقرير)
الكويت - 19 - 9 (كونا) -- ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الخميس بنسبة 05ر0 في المئة الى مستوى 305ر0 دينار فيما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 339ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس متأثرة بشكل طفيف بقرارات بنوك مركزية عدة خفض اسعار الفائدة ابرزها الفيدرالي الامريكي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني ارتفع بنسب 34ر0 في المئة إلى مستوى 402ر0 دينار في حين انخفض الفرنك السويسري بنسبة 36ر0 في المئة ليصل إلى 359ر0 دينار فيما استقر الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
ورفع بنك الكويت المركزي امس سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4 في المئة بدلا من 25ر4 في المئة اعتبارا من اليوم الخميس موضحا في تصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارته باسل الهارون أن القرار يأتي في إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية محليا وعالميا ومع انتهاء دورة التشديد النقدي التي بدأت في مارس 2022 لدى معظم البنوك المركزية العالمية.
وأكد محافظ (المركزي) أن القرار يرمي إلى ترسيخ الأجواء الملائمة لتعزيز النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال تحفيز الطلب الكلي لاسيما مع تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد الكويتي مشيرا إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي من 71ر4 في المئة في أبريل 2022 منخفضا إلى 3 في المئة في يوليو الماضي.
وانتهت أمس دورة التشديد النقدي التي بدأت في مارس 2022 مع إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أمس خفض سعر الفائدة الأمريكية ب50 نقطة أساس (5ر0 مئوية) إلى نطاق يتراوح بين 75ر4 و5 نقاط مئوية لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات في ظل تراجع التضخم الذي بلغ مستويات قياسية في الولايات المتحدة خلال جائحة كورونا.
وارجع الفيدرالي في بيان له قرار الخفض الى "المؤشرات الاخيرة التي اكدت استمرار توسع النشاط الاقتصادي بوتيرة ثابتة.. كما أحرز التضخم مزيدا من التقدم نحو هدف اللجنة (لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي) البالغ 2 في المئة ولكنه لا يزال مرتفعا إلى حد ما".
ويصبح نطاق الفائدة في الولايات المتحدة بعد قرار التخفيض ما بين 75ر4 و5 في المئة بعد أن كان 25ر5 و 5ر5 في المئة مع الاشارة الى ان الاسواق قبل قرار الفيدرالي توقعت خفضا قدره 25 نقطة اساس (25ر0 في المئة) ما شكل مفاجئة في اوساط المستثمرين.
وكان (الفيدرالي) اتبع سياسة رفع معدلات الفائدة منذ مارس 2022 لكبح جماح التضخم وتحقيق التوازن الاقتصادي المنشود بعد الهزات التي سببتها جائحة كورونا حيث رفع المجلس المعدلات عشر مرات متتالية قبل أن يتوقف المجلس عن ذلك صيف 2022 تزامنا مع ظهور بعض المؤشرات الايجابية.
ومنذ نهاية يوليو 2023 قرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 25ر5 و5ر5 في المئة وهو أعلى مستوى لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة منذ أكثر من 20 عاما.
وبالنسبة الى دول مجلس التعاون فقد أعلن البنك المركزي السعودي أمس خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 50 نقطة أساس إلى 50ر5 بالمئة وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 50 نقطة أساس الى 5 بالمئة.
وقال البنك المركزي السعودي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية ( واس) ان ذلك يأتي اتساقا مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي في حين اعلن مصرف البحرين المركزي خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 50 نقطةأساس من 6 بالمئة إلى 50ر5 بالمئة.
بدوره أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خفض سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة ب50 نقطة أساس من 40ر5 إلى 90ر4 بالمئة في حين أعلن مصرف قطر المركزي خفض سعر فائدة الإيداع لديه بمقدار 55 نقطة أساس ليصبح 20ر5 بالمئة وخفض سعر فائدة الإقراض من المصرف بمقدار 55 نقطة أساس أيضا ليصبح 70ر5 بالمئة وخفض سعر إعادة الشراء بنفس المقدار ليصبح 45ر5 بالمئة.
يذكر ان البنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تربط عملاتها بالدولار الامريكي باستثناء البنك المركزي الكويتي الذي يعتمد سياسة صرف قائمة على ربط الدينار بسلة موزونة من العملات الاجنبية التي تربطها بدولة الكويت علاقة مالية وتجارية مؤثرة وذلك استنادا الى المرسوم بقانون 147 لسنة 2007.
كما ويذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.(النهاية)
ف ن ك / ط أ ب
MENAFN19092024000071011013ID1108691368