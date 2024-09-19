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متحف (تيم لاب بلا حدود) في جدة .. عالم من الأعمال الفنية الرقمية وانبهار بصري لا محدود

9/19/2024 5:07:55 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من فواز اسميران (تحقيق مصور)
جدة - 19 - 9 (كونا) -- ما إن تطأ قدم زائر متحف (تيم لاب بلا حدود) بمدينة (جدة) السعودية حتى ينبهر وسط عالم من الأعمال الفنية الرقمية وبمحتوى بصري لا محدود في مساحة إبداعية مبتكرة جمعت بين الفنون والتكنولوجيا والطبيعة.
ويعد المتحف الأول من نوعه في الشرق الأوسط لمجموعة (تيم لاب) العالمية حيث يضم أكثر من 80 عملا فنيا تجريبيا صمم باستخدام التكنولوجيا في تجربة إبداعية فريدة من نوعها على مستوى العالم.
ويقع المتحف الذي أنشئ على مساحة 10 آلاف متر مربع في مدينة (جدة) التاريخية وهو امتداد لمتحف (تيم لاب) العالمي الذي انطلق من العاصمة اليابانية طوكيو في عام 2018. (النهاية)

ف ن / ن ع ع




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