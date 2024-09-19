تعرف على أسعار الخضار اليوم

تعرف على أسعار الخضار اليوم
التاريخ
9/19/2024 5:04:19 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2786طنا، منها 1860طن خضار، و727 طن فواكه، و198طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، البصل الناشف 25 و35 قرشا، البطاطا 40 و70 قرشا، البندورة 18و25 قرشا، الجزر 40 و70 قرشا، الخيار 25 و40 قرشا،الزهرة 15 و40 قرشا، الليمون 40 و70 قرشا، الموز البلدي 50 و85 قرشا.
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