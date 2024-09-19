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تعرف على أسعار الخضار اليوم

9/19/2024 5:04:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2786طنا، منها 1860طن خضار، و727 طن فواكه، و198طنا من الورقيات.


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، البصل الناشف 25 و35 قرشا، البطاطا 40 و70 قرشا، البندورة 18و25 قرشا، الجزر 40 و70 قرشا، الخيار 25 و40 قرشا،الزهرة 15 و40 قرشا، الليمون 40 و70 قرشا، الموز البلدي 50 و85 قرشا.


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