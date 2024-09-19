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أيلة توقع مذكرة تفاهم مع المجلس الاردني للأبنية الخضراء لتعزيز التعاون في مجال التنمية المستدامة

9/19/2024 5:04:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقعت شركة واحة أيلة للتطوير اليوم، مذكرة تفاهم مع المجلس الأردني للأبنية الخضراء JordanGBC تهدف إلى تمكين وتعزيز الممارسات المتعلقة بالبيئة والسياسات الصحية والمستدامة والتعاون في مواجهة مخاطر التغير المناخي وتطبيق أهداف التنمية المستدامة.
وتجسّد مذكرة التفاهم اهتمام أيلة بمد جسور التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية الفاعلة في مجال التنمية المستدامة والاستفادة من منجزات أيلة وبرامجها المستمرة في تعزيز الوعي ونشر الثقافة البيئية على أوسع نطاق.
ووقع مذكرة التفاهم المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين ورئيس المجلس الأردني للأبنية الخضراء المهندس عبد الله بدير، بحضور عدد من الإدارة التنفيذية في أيلة والمجلس.
وتوفر مذكرة التفاهم إطار عمل بنّاء، يتم بموجبه تطوير علاقات التعاون والنظر في كافة مشاريع وبرامج التعاون التي يبحثها الجانبان والاتفاق عليها بما يحقق الغايات الرئيسة للجانبين.
وعبر المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين عن سعادته بتعزيز التعاون مع المجلس الاردني للأبنية الخضراء بما يدعم مسيرة التحول الأخضر في الأردن إذ تقوم رؤية أيلة على الاستدامة التي باتت العنوان الأبرز لعملها اليومي، ولها مسيرة طويلة من الالتزام بأفضل المعايير العالمية سواء داخل أيلة أو في برامجها على مستوى المجتمع المحلي والمستوى الوطني.
وقال دودين: "نأمل أن يعزز التعاون مع المجلس الاردني للأبنية الخضراء برامجنا ويفتح آفاق جديدة في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية وعلى الجانب الاخر الاستفادة من تجربة أيلة في مجالات الإدارة والتعليم البيئي والخدمات والتصاميم والحفاظ على الموارد الطبيعية وبرامجها المتخصصة في اعادة التدوير واسلوب الحياة المستدام والصحي والطاقة الخضراء وترشيد الاستهلاك وتقليل الانبعاثات، ونشر هذه التجربة الرائدة على أوسع نطاق وبما يعود بالنفع على مستوى القطاعات الاقتصادية والتنمية المستدامة في المملكة".
بدوره أكد رئيس المجلس الأردني للأبنية الخضراء المهندس عبد الله بدير على أهمية المشاريع التطويرية بمنطقة جنوب الاردن و خاصة منطقة العقبة لموقعها الاستراتيجي و لمناخها الحار الذي يستلزم الاتجاه للبيئة المبنية الخضراء لتوفير الموادرالطبيعية مثل المياه و الطاقة من خلال التصميم الاخضر تمشيا مع المعايير العالمية الخضراء مما يقلل التكاليف التشغيلية اي زيادة تنافسة شركة أيلة ناهيك عن وضعها على الخارطة العالمية للوجهات السياحية الاكثر استدامة.

وقال بدير: "نتطلع مستقبلا ليصبح النمو الأخضر في القطاع السياحي منهجاً متبعاً لكافة استثمارات شركة أيلة وأن يصبح أنموذجا يحتدا به على مستوى المملكة والإقليم."
وتتضمن مذكرة التفاهم مسارات للتعاون في تطوير وعقد الدورات التدريبية وورش العمل للمجتمع المحلي وتلك المتخصصة للأفراد من مختلف القطاعات بهدف رفع الوعي وتبادل الخبرات حول الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، والطاقة والمياه، وإدارة النفايات والانبعاثات الضارة، والمساهمة في تعزيز قدرات المجتمع المدني والأفراد وصولاً إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة المستدامة في المملكة. كما تشجع المذكرة المشاركة في الفعاليات والنشاطات التي يحتضنها كل من المجلس وأيلة وتوفير مساحة إعلانية في هذه النشاطات لتسليط الضوء على الإنجازات المتحققة.
يشار إلى أن أيلة حققت إنجازات نوعية في مجل التنمية المستدامة، بدءا من مشاريع الطاقة الشمسية الخضراء وخفض الانبعاثات الضارة، والممارسات البيئية في ترشيد استخدامات المياه والمعالجة الميكانيكية للمياه المستخدمة في الري وزيادة المسطحات الخضراء وحماية الموارد الطبيعية البحرية وبرنامج نقل واستزراع الشعاب المرجانية، والحفاظ على الثروة السمكية والسلاحف البحرية المهددة بالانقراض وتطوير مسار ريشة أيلة لاستقطاب الطيور في هجرتها السنوية، وتبني أنظمة النقل الذكية الخضراء للحد من البصمة الكربونية وبرامج التوعية والتثقيف البيئي وبرامج العمل التطوعية البيئي لخدمة المجتمع المحلي.

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