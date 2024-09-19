أيلة توقع مذكرة تفاهم مع المجلس الاردني للأبنية الخضراء لتعزيز التعاون في مجال التنمية المستدامة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وقعت شركة واحة أيلة للتطوير اليوم، مذكرة تفاهم مع المجلس الأردني للأبنية الخضراء JordanGBC تهدف إلى تمكين وتعزيز الممارسات المتعلقة بالبيئة والسياسات الصحية والمستدامة والتعاون في مواجهة مخاطر التغير المناخي وتطبيق أهداف التنمية المستدامة.
وتجسّد مذكرة التفاهم اهتمام أيلة بمد جسور التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية الفاعلة في مجال التنمية المستدامة والاستفادة من منجزات أيلة وبرامجها المستمرة في تعزيز الوعي ونشر الثقافة البيئية على أوسع نطاق.
ووقع مذكرة التفاهم المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين ورئيس المجلس الأردني للأبنية الخضراء المهندس عبد الله بدير، بحضور عدد من الإدارة التنفيذية في أيلة والمجلس.
وتوفر مذكرة التفاهم إطار عمل بنّاء، يتم بموجبه تطوير علاقات التعاون والنظر في كافة مشاريع وبرامج التعاون التي يبحثها الجانبان والاتفاق عليها بما يحقق الغايات الرئيسة للجانبين.
وعبر المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين عن سعادته بتعزيز التعاون مع المجلس الاردني للأبنية الخضراء بما يدعم مسيرة التحول الأخضر في الأردن إذ تقوم رؤية أيلة على الاستدامة التي باتت العنوان الأبرز لعملها اليومي، ولها مسيرة طويلة من الالتزام بأفضل المعايير العالمية سواء داخل أيلة أو في برامجها على مستوى المجتمع المحلي والمستوى الوطني.
وقال دودين: "نأمل أن يعزز التعاون مع المجلس الاردني للأبنية الخضراء برامجنا ويفتح آفاق جديدة في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية وعلى الجانب الاخر الاستفادة من تجربة أيلة في مجالات الإدارة والتعليم البيئي والخدمات والتصاميم والحفاظ على الموارد الطبيعية وبرامجها المتخصصة في اعادة التدوير واسلوب الحياة المستدام والصحي والطاقة الخضراء وترشيد الاستهلاك وتقليل الانبعاثات، ونشر هذه التجربة الرائدة على أوسع نطاق وبما يعود بالنفع على مستوى القطاعات الاقتصادية والتنمية المستدامة في المملكة".
بدوره أكد رئيس المجلس الأردني للأبنية الخضراء المهندس عبد الله بدير على أهمية المشاريع التطويرية بمنطقة جنوب الاردن و خاصة منطقة العقبة لموقعها الاستراتيجي و لمناخها الحار الذي يستلزم الاتجاه للبيئة المبنية الخضراء لتوفير الموادرالطبيعية مثل المياه و الطاقة من خلال التصميم الاخضر تمشيا مع المعايير العالمية الخضراء مما يقلل التكاليف التشغيلية اي زيادة تنافسة شركة أيلة ناهيك عن وضعها على الخارطة العالمية للوجهات السياحية الاكثر استدامة.
وقال بدير: "نتطلع مستقبلا ليصبح النمو الأخضر في القطاع السياحي منهجاً متبعاً لكافة استثمارات شركة أيلة وأن يصبح أنموذجا يحتدا به على مستوى المملكة والإقليم."
وتتضمن مذكرة التفاهم مسارات للتعاون في تطوير وعقد الدورات التدريبية وورش العمل للمجتمع المحلي وتلك المتخصصة للأفراد من مختلف القطاعات بهدف رفع الوعي وتبادل الخبرات حول الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، والطاقة والمياه، وإدارة النفايات والانبعاثات الضارة، والمساهمة في تعزيز قدرات المجتمع المدني والأفراد وصولاً إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة المستدامة في المملكة. كما تشجع المذكرة المشاركة في الفعاليات والنشاطات التي يحتضنها كل من المجلس وأيلة وتوفير مساحة إعلانية في هذه النشاطات لتسليط الضوء على الإنجازات المتحققة.
يشار إلى أن أيلة حققت إنجازات نوعية في مجل التنمية المستدامة، بدءا من مشاريع الطاقة الشمسية الخضراء وخفض الانبعاثات الضارة، والممارسات البيئية في ترشيد استخدامات المياه والمعالجة الميكانيكية للمياه المستخدمة في الري وزيادة المسطحات الخضراء وحماية الموارد الطبيعية البحرية وبرنامج نقل واستزراع الشعاب المرجانية، والحفاظ على الثروة السمكية والسلاحف البحرية المهددة بالانقراض وتطوير مسار ريشة أيلة لاستقطاب الطيور في هجرتها السنوية، وتبني أنظمة النقل الذكية الخضراء للحد من البصمة الكربونية وبرامج التوعية والتثقيف البيئي وبرامج العمل التطوعية البيئي لخدمة المجتمع المحلي.
MENAFN19092024000072011014ID1108691338
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.