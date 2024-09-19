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إنتاج: التكنولوجيا الأردنية في طليعة تحقيق الرؤية الملكية

9/19/2024 5:04:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اكدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية (إنتاج) الأهمية الاستراتيجية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي في هذا المجال الحيوي، وفقا للتوجيهات الملكية الواردة في كتاب التكليف الصادر للدكتور جعفر حسان.وشددت الجمعية، في بيان رسمي، على اهمية دعم الرياديين، حيث سيعزز من البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع، ويفتح المجال أمام خلق المزيد من فرص العمل للشباب الأردني، بحسب توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم الرياديين والشركات الأردنية التي نجحت في إثبات وجودها على المستوى الإقليمي.

وتطرقت الجمعية إلى أهمية التوجيهات الملكية بخصوص تسريع عملية التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، والتي تُعد ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات العامة وزيادة الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي.

وفي هذا السياق، أكدت "إنتاج" التزامها الكامل بدعم جهود الحكومة الجديدة وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التحول الرقمي.كما شدد البيان على أن التوجيهات الملكية أكدت على أهمية الأمن السيبراني كعنصر أساسي لحماية البنية التحتية التكنولوجية في الأردن، مبرزاً ضرورة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2024-2028) التي تهدف إلى تعزيز قدرة الأردن على مواجهة التهديدات السيبرانية وحماية الأنظمة الحكومية والخاصة.

وأعربت جمعية "إنتاج" عن ثقتها في أن القطاع التكنولوجي الأردني مؤهل لتأدية دور محوري في تحقيق هذه الرؤية الملكية، لا سيما مع التركيز على تنمية المهارات الرقمية لدى الشباب ودعم ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا.وأكدت الجمعية استعدادها للعمل مع الحكومة الجديدة لتعزيز الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة لدعم الاقتصاد الوطني.

وفي ختام البيان، أعربت الجمعية عن شكرها وتقديرها للدكتور بشر الخصاونة وحكومته على ما قدموه من جهود لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مهنئةً في الوقت ذاته الدكتور جعفر حسان وفريقه الوزاري الجديد، معربة عن أملها في مواصلة تحقيق الرؤية الملكية لجعل الأردن مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا والابتكار.- بترا

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