أخصائية تجميل تدحض بعض الأوهام عن حب الشباب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دحضت الدكتورة إيرينا مارتشينكو أخصائية الأمراض الجلدية والتناسلية والتجميل بعض الأساطير المنتشرة عن حب الشباب.
الأسطورة الأولى- حب الشباب مرتبط بمشكلات معوية.
وفقا لها، حب الشباب مرض جلدي منفصل، يتميز بمسار متكرر مزمن ونشوء زؤان (comedones) وحطاطات وبثور وعقد على الوجه والرقبة والجذع. وليس هناك أي دليل علمي على ارتباطها بمشكلات معوية.
الأسطورة الثانية- حب الشباب يرتبط بسوء النظافة الشخصية.
وفقا للطبيبة قد تترافق العناية غير الجيدة بالبشرة بتفاقم حب الشباب، ولكن هذا ليس سببا حقيقيا لظهور حب الشباب. مشيرة إلى أن غسل الوجه أكثر من 10 مرات في اليوم يسبب جفاف الجلد وتهيجه ويفاقم الأمراض الجلدية.
الأسطورة الثالثة- استخدام مستحضرات التجميل يسبب حب الشباب.
تشير الخبيرة، إلى أنه بسبب هذه الأسطورة يتجنب الكثيرون استخدام مستحضرات التجميل، ما يؤدي إلى انزعاج نفسي وخاصة النساء والفتيات المراهقات لأنه من الأفضل استخدام وسائل إخفاء حب الشباب فتجنبها لن يحسن حالة الجلد.
الأسطورة الرابعة- يختفي حب الشباب بعد ولادة أول طفل. وفقا للخبير حب الشباب لا علاقة له أبدا بوظيفة الإنجاب. وإن ما يدحض هذه الأسطورة هو "حب الشباب المتأخر" لدى النساء بعد عمر 25 عاما. أي أن الحمل والإنجاب لا علاقة لهما بحب الشباب.RT
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