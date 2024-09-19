أخصائية تجميل تدحض بعض الأوهام عن حب الشباب

وفقا لها، حب الشباب مرض جلدي منفصل، يتميز بمسار متكرر مزمن ونشوء زؤان (comedones) وحطاطات وبثور وعقد على الوجه والرقبة والجذع. وليس هناك أي دليل علمي على ارتباطها بمشكلات معوية.



الأسطورة الثانية- حب الشباب يرتبط بسوء النظافة الشخصية.

وفقا للطبيبة قد تترافق العناية غير الجيدة بالبشرة بتفاقم حب الشباب، ولكن هذا ليس سببا حقيقيا لظهور حب الشباب. مشيرة إلى أن غسل الوجه أكثر من 10 مرات في اليوم يسبب جفاف الجلد وتهيجه ويفاقم الأمراض الجلدية.



الأسطورة الثالثة- استخدام مستحضرات التجميل يسبب حب الشباب.



تشير الخبيرة، إلى أنه بسبب هذه الأسطورة يتجنب الكثيرون استخدام مستحضرات التجميل، ما يؤدي إلى انزعاج نفسي وخاصة النساء والفتيات المراهقات لأنه من الأفضل استخدام وسائل إخفاء حب الشباب فتجنبها لن يحسن حالة الجلد.

الأسطورة الرابعة- يختفي حب الشباب بعد ولادة أول طفل. وفقا للخبير حب الشباب لا علاقة له أبدا بوظيفة الإنجاب. وإن ما يدحض هذه الأسطورة هو "حب الشباب المتأخر" لدى النساء بعد عمر 25 عاما. أي أن الحمل والإنجاب لا علاقة لهما بحب الشباب.RT