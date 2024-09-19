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ما الذي تعرفه عن متحور كورونا الجديد الأكثر عدوى؟

9/19/2024 5:03:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذر العلماء من أن المتحور الجديد من فيروس كورونا، "الأكثر عدوى"، والملقب بـ XEC، بدأ ينتشر بسرعة أكبر في جميع أنحاء أوروبا وقد يصبح قريبا السلالة السائدة.
وقال إريك توبول، مدير معهد سكريبس للأبحاث الترجمية في لا جولا، في منشور على منصة "إكس" يوم الأحد: "في هذه المرحلة، يبدو أن متحور XEC هو الأكثر احتمالية للانتشار".

وتوقع الباحثون في أغسطس أن يستغرق هذا المتحور بضعة أسابيع إلى شهرين للانتشار بشكل أسرع.


وتم الإبلاغ عن XEC، وهو سلالة فرعية من متحور "أوميكرون"، لأول مرة في برلين بألمانيا في يونيو وينتشر الآن "بسرعة كبيرة" في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، وفقا لمحلل بيانات "كوفيد-19" مايك هوني.

وسجلت سلوفينيا معدلات عالية من الإصابة بهذا المتحور في أغسطس حيث احتوت أكثر من 10% من عينات حالات "كوفيد-19" من البلاد على XEC.

وقال الخبراء إن السلالة الجديدة، وهي سلالة فرعية من سلالة "أوميكرون"، بها بعض الطفرات الجديدة التي قد تساعدها على الانتشار هذا الخريف.

وأوضحوا أن XEC هو هجين من المتغيرات الفرعية من "أوميكرون" المكتشفة سابقا - KS.1.1 وKP.3.3.

ويشار إلى أن KS.1.1 هو نوع من عائلة المتغيرات المسماة عادة FLiRT. وينتمي المتحور الفرعي "أوميكرون" الثاني KP.3.3 إلى فئة FLuQE.

وحتى الآن، تم العثور على أكثر من 500 عينة من 27 دولة، بما في ذلك بولندا والنرويج ولوكسمبورغ وأوكرانيا والبرتغال والصين، تحتوي على XEC.

ويشير المحللون إلى نمو قوي للمتغير في الدنمارك وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا.

ومع استمرار تطور فيروس كورونا، تشير البيانات إلى أن XEC ينمو بشكل مطرد كل يوم مع ميزة على المتغيرات الفرعية المعروفة سابقا.

وأعراضه مماثلة لأعراض متحورات "كوفيد-19" السابقة، بما في ذلك الحمى والتهاب الحلق والسعال وفقدان حاسة الشم وفقدان الشهية وآلام الجسم.

ولكن نظرا لأنه ما يزال مجرد عائلة فرعية من نفس سلالة "أوميكرون"، يقول الخبراء إن مواكبة اللقاحات والحقن المعززة من شأنه أن يوفر حماية كافية ضد المرض الشديد ودخول المستشفى.

كما يوصي الخبراء بممارسة النظافة الجيدة واتخاذ خطوات من أجل هواء أنظف. ودعا الباحثون إلى مراقبة متغير XEC عن كثب لفهم أعراضه بشكل أفضل.RT

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