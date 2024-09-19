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السفير الخصاونة يقدم أوراق اعتماده للرئيس البلغاري

9/19/2024 5:03:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قدم السفير معتز عبد الرحمن الخصاونة، الأربعاء، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية بلغاريا رومن راديف، سفيراً معتمداً غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية بلغاريا، خلال مراسم أقيمت في القصر الرئاسي في العاصمة البلغارية صوفيا.


ونقل السفير الخصاونة تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس جمهورية بلغاريا رومن راديف، وتمنياته للشعب البلغاري الصديق بمزيد من التقدم والنماء.
بدوره، طلب الرئيس راديف نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسة جلالته الحكيمة.


كما أبدى اهتمام الحكومة البلغارية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنياً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.


وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد نائبة وزير الخارجية البلغارية ماريا انجيلييفا، ومستشار الرئيس للسياسة الخارجية روزسي ايفانوف، وميرشو ايفانوف مدير المراسم في رئاسة الجمهورية، وعدد من المسؤولين البلغاريين.

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