السفير الخصاونة يقدم أوراق اعتماده للرئيس البلغاري

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قدم السفير معتز عبد الرحمن الخصاونة، الأربعاء، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية بلغاريا رومن راديف، سفيراً معتمداً غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية بلغاريا، خلال مراسم أقيمت في القصر الرئاسي في العاصمة البلغارية صوفيا.
ونقل السفير الخصاونة تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس جمهورية بلغاريا رومن راديف، وتمنياته للشعب البلغاري الصديق بمزيد من التقدم والنماء.
بدوره، طلب الرئيس راديف نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسة جلالته الحكيمة.
كما أبدى اهتمام الحكومة البلغارية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنياً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد نائبة وزير الخارجية البلغارية ماريا انجيلييفا، ومستشار الرئيس للسياسة الخارجية روزسي ايفانوف، وميرشو ايفانوف مدير المراسم في رئاسة الجمهورية، وعدد من المسؤولين البلغاريين.
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