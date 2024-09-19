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القبض على شخص قتل والدته وشقيقته في منطقة عين الباشا

9/19/2024 5:03:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: إنّه أقدم عصر أمس أحد الأشخاص على إطلاق النار على والدته وشقيقتيه إثر خلافات عائلية أثناء وجودهم داخل منزلهم في منطقة عين الباشا، وما لبثت والدته وإحدى شقيقاته أنْ فارقتا الحياة، فيما أُسعفت شقيقته الأخرى للمستشفى وهي قيد العلاج ولاذ بعد ذلك بالفرار.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً من إدارة البحث الجنائي تولّى متابعة الشخص والبحث عنه وجرى تحديد مكانه في أحد المراكز الحدودية أثناء محاولته مغادرة البلاد وأُلقي القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه.

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