القبض على شخص قتل والدته وشقيقته في منطقة عين الباشا
التاريخ
9/19/2024 5:03:34 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: إنّه أقدم عصر أمس أحد الأشخاص على إطلاق النار على والدته وشقيقتيه إثر خلافات عائلية أثناء وجودهم داخل منزلهم في منطقة عين الباشا، وما لبثت والدته وإحدى شقيقاته أنْ فارقتا الحياة، فيما أُسعفت شقيقته الأخرى للمستشفى وهي قيد العلاج ولاذ بعد ذلك بالفرار.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً من إدارة البحث الجنائي تولّى متابعة الشخص والبحث عنه وجرى تحديد مكانه في أحد المراكز الحدودية أثناء محاولته مغادرة البلاد وأُلقي القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه.
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