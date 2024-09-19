حسّان للخصاونة: سنبني على إنجازات الحكومة السابقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعرب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان شكره لرئيس الوزراء السابق الدكتور بشر الخصاونة على جهود حكومته في الأعوام الماضية.
وقال عبر حسابه الخاص على منصة“X”:“يجمعنا دوماً حب الوطن والإخلاص لقيادته الهاشمية وشعبنا الأردني العزيز الذي يستحق منا بذل كل الجهود لخدمتهم”.
وأضاف حسان في تغريدته“نبني على إنجازات الحكومة السابقة لتستمر المسيرة”.
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