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حسّان للخصاونة: سنبني على إنجازات الحكومة السابقة

9/19/2024 5:03:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعرب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان شكره لرئيس الوزراء السابق الدكتور بشر الخصاونة على جهود حكومته في الأعوام الماضية.

وقال عبر حسابه الخاص على منصة“X”:“يجمعنا دوماً حب الوطن والإخلاص لقيادته الهاشمية وشعبنا الأردني العزيز الذي يستحق منا بذل كل الجهود لخدمتهم”.

وأضاف حسان في تغريدته“نبني على إنجازات الحكومة السابقة لتستمر المسيرة”.



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