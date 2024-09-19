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الحبس 3 أشهر لبائع غاز سرق عصفوري كناري

9/19/2024 5:03:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) موفق كمال

سرق بائع غاز عصفورين من نوع كناري، بينما كان كل عصفور يختبئ بداخل قفصه الخاص، ومتواجد على "برندة " المطبخ لأحد المنازل في منطقة جنوب عمان.

وحسب كاميرات المراقبة، فإن بائع الغاز تسلل إلى المنزل من خلال باب الكراج الذي كان مفتوحا أصلا، ومن ثم سرق القفصين وسلمهما للمشتكى عليه الثاني.


وكانت محكمة صلح جزاء عمان قضت بحبس السارق والشخص الذي كان بانتظاره مدة 3 أشهر، وذلك بعد الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية؛ نظرا لإسقاط الحق الشخصي في القضية من قبل مالك العصفورين.

وكان صاحب العصفورين لدى خروجه لتفقدهما، تبين له أنهما مسروقان وبمراجعة كاميرات المراقبة المثبتة في منزله، تبين له أن بائع الغاز قد دخل منزله خلسة وسرق القفصين.

وعلى ضوء ما تحتفظ به كاميرات المراقبة لدى منزله، توجه إلى المركز الأمني وقدم الشكوى؛ حيث جرى القبض على بائع الغاز والشخص الذي كان بانتظاره.


وكانت محكمة صلح جزاء عمان حاكمت المتهمين بجرم السرقة، وقضت بحبسهما مدة 3 أشهر، فيما أعلنت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية براءة المشتكى عليه الذي كان ينتظره لعدم كفاية الأدلة من قبل النيابة.

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