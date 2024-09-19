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«بتكوين» بأقوى صعود يومي في شهر

9/19/2024 5:03:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سجل سعر ((بتكوين)) أقوى صعود يومي منذ أكثر من شهر، حيث ارتفع سعر أكبر عملة رقمية 6.4% إلى 61.337 دولاراً، الثلاثاء، مسجلاً أكبر ارتفاع على مدار اليوم منذ 8 أغسطس، كما صعدت أيضاً أسعار العملات المشفرة الأصغر مثل ((إيثر)) و((دوج كوين)) و((سولانا))، واستقر سعر بتكوين، أمس، عند 59.600 دولار.


وقال شيليانغ تانغ، رئيس شركة التداول الرئيسية ((أربيلوس ماركتس)): ((أعتقد أن مزيجاً من الارتباط المتزايد بين العملات المشفرة والأسواق التقليدية مؤخراً يدفع سعر بتكوين إلى الارتفاع)).


وأضاف تانغ: ((إن إعلان شركة ((مايكرو ستراتيجي)) عن بيع الأوراق المالية القابلة للتحويل لشراء المزيد من ((بتكوين)) يعزز التفاؤل)).


ويتحرك سعر ((بتكوين)) في نطاق عرضي ضيق إلى حد ما، منذ أن سجل مستوى قياسياً بلغ حوالي 74,000 دولار في مارس.


وقال ستيفان أوليت، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ((فرنت فاينانشال)): ((لا تزال السوق ضعيفة نسبياً، ولا يتطلب الأمر الكثير من التحرك في أي الاتجاهين لرؤية خطوة كهذه)).- بلومبرغ

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