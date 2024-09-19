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ورشة عمل حول تقييم النفايات البحرية المبعثرة على الشواطئ في العقبة

9/19/2024 5:01:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ​أحمد الرواشدة نظّمت محمية العقبة البحرية بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA) ورشة عمل بعنوان "تقييم النفايات البحرية المبعثرة على الشواطئ".

وتأتي هذه الورشة التي استمرت على مدار يومين وبمشاركة عدد من مؤسسات القطاعين العام والخاص والجهات المعنية بالبيئة في العقبة، بهدف توعية المشاركين بأهمية الحفاظ على الشواطئ من النفايات الصلبة المبعثرة وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات.

وأكد مفوض البيئة في سلطة منطقة العقبة، الدكتور أيمن سليمان،خلال افتتاح الورشة، على ضرورة توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة لحماية البيئة البحرية. وأضاف أن هذه الورشة تأتي ضمن خطة عمل وطنية شاملة تهدف إلى الحد من النفايات البحرية وتعزيز وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية البحرية، التي تُعتبر من أهم الأصول الاقتصادية والبيئية للمنطقة.

من جانبه، قدم المنسق الإقليمي لبرنامج إدارة النفايات البحرية،الدكتور زاهر الاغوان،عرضًا تقديميًا تناول فيه الأخطار التي تشكلها النفايات الصلبة المبعثرة على الشواطئ، وتأثيرها المدمر على الحياة البحرية، والشعاب المرجانية، والطيور.

وأوضح أن النفايات البلاستيكية تشكل النسبة الأكبر من هذه المخلفات، نظرًا لبطء تحللها وتأثيرها السلبي الكبير على الكائنات البحرية. كما استعرض الدليل الإرشادي لتقييم وجمع النفايات من الشواطئ وطرق مسحها وإدارة النفايات ، مؤكداً على أهمية إطلاق حملات توعية تشرك المجتمع المحلي في حماية الشواطئ وجوف البحر من النفايات

وأوضح مدير محمية العقبة البحرية، ناصر الزوايدة، أن النفايات المبعثرة على الشواطئ وفي جوف البحر تشكل تحديًا كبيرًا أمام استدامة النظام البيئي البحري وتنوعه الحيوي. واستعرض الزوايدة الجهود المبذولة والإجراءات المتخذة من قبل سلطة العقبة وشركائها، مثل الفريق الأزرق، جمعية العقبة للغوص، القوة البحرية والزوارق الملكية، الدفاع المدني، والإدارة الملكية لحماية البيئة اضافة إلى غواصي وكوادر محمية العقبة البحرية .

ووفقًا للإحصاءات، بيّن الزوايدة أنه في عام 2023، نظمت سلطة العقبة بالتعاون مع شركائها 335 حملة تنظيف أسفرت عن جمع 4,371 كغم من النفايات. في حين شهد عام 2024 تنظيم 124 حملة أخرى تم خلالها جمع 12,000 كغم من النفايات، بالإضافة إلى 105 حملات نفذتها محمية العقبة في العام نفسه ، تم خلالها جمع 4,000 كغم من النفايات الصلبة.

وأشار الزوايدة إلى أن الورشة ستتضمن برنامجًا توعويًا لطلبة المدارس بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في العقبة، بهدف غرس قيم الحفاظ على البيئة البحرية لدى الأجيال الشابة. وأكد أن إشراك المجتمع المحلي في جهود حماية الشواطئ يُعد خطوة أساسية لضمان استدامة هذه المبادرات وحماية البيئة البحرية للأجيال القادمة.

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