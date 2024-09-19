7 أساتذة من اليرموك ضمن قائمة الباحثين الأكثر تأثيراً في العالم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أُدرج سبعة باحثين من أساتذة جامعة اليرموك، في تصنيف "أعلى 2% " من الباحثين الأكثر تأثيرا في العالم على مستوى التخصص للعام 2024، وفق قاعدة تصنيف البيانات المتجددة الصادرة عن جامعة ستانفورد الأمريكية ودار النشر العالمية" السيفير ".
والباحثون السبعة هم، الأستاذ الدكتور علاء الجبالي من كلية الصيدلة، والمرحوم الدكتور محمد درادكة من كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، والأستاذ الدكتور معاوية خطاطبة من كلية الطب، والأستاذ الدكتور بلال عبدالغني من كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، والدكتور حازم الشخاترة من كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، والدكتور محمد حابس من كلية الإعلام، والأستاذ الدكتور محمود القضاة من كلية العلوم.
وتم ادراج هؤلاء الباحثين وفقا للاستشهادات العلمية، و"مؤشر h" الذي يراعي الإنتاج العلمي للباحث، و"مؤشر hm " الذي يراعي عدد المؤلفين في الأبحاث العلمية المنشورة، والاستشهاد بالأوراق العلمية بناء على موقع المؤلف "الباحث"، إضافة إلى بيانات الباحثين في قاعدة البيانات – سكوبس.
وعبر رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور إسلام مسّاد، عن اعتزاز أسرة الجامعة بهذا الإنجاز البحثي النوعي لمجموعة من اساتذتها، لافتا إلى الاهتمام الذي توليه جامعة اليرموك لموضوع البحث العلمي، بوصفه أحد الأهداف الرئيسية لرؤيتها من خلال تنمية مستدامة تُسهم في بناء مجتمع المعرفة.
وأضاف أن رسالة الجامعة تقوم على إعــداد الكفــاءات العلميــة فــي مختلــف حقــول العلــم والمعرفــة، والإنتــاج البحـثي العلمـي الإبداعـي الذي يخـدم المجتمـع من خلال تعليم متميّز في بيئة جامعية مُحفزة.
في ذات السياق، لفت مسّاد إلى قرار مجلس العمداء مطلع العام الجاري، والمتضمن إقرارا تعليمات جديدة لحوافز النشر العلمي، والتي جاءت في إطار سعي الجامعة لتعزيز سمعتها ومكانتها البحثية وتحسين أدائها في مختلف التصنيفات العالمية، بهدف الارتقاء بنوعية المخرجات للبحث العلمي في الجامعة، وتحفيز باحثيها على النشر في أرقى المجلات العلمية العالمية.
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