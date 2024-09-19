شركة TELUS Digital تطلق رسميًا العلامة التجارية العالمية الجديدة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أطلقت اليوم شركة TELUS Digital Experience (TELUS Digital) (بورصة نيويورك وبورصة تورنتو: TIXT) رسميًا علامتها التجارية الجديدة العالمية ، إذ غيرت اسمها من TELUS International إلى TELUS Digital. يعكس الاسم الجديد التزام الشركة بتوفير تجربة رقمية متميزة في كل خدمة تقدمها إلى العملاء، بغية ضمان التكامل السلس للتفاعلات الرقمية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والبشرية التي تعمل على تحسين رحلات العملاء وتجارب الموظفين.
جرى إطلاق العلامة التجارية الجديدة TELUS Digital في أعقاب تعيين القيادي Jason Macdonnell في منصب المدير التنفيذي بالإنابة في شركة TELUS Digital، ورئيس قسم تجارب العملاء في TELUS Digital، والقيادي Tobias Dengel في منصب رئيس TELUS Digital Solutions، والذي جرى الإعلان عنه في 2 من أغسطس. وقد توليا مهام عمليهما الوثيقي الصلة في 3 من سبتمبر، حيث يتولى Jason مهمة الإشراف على رعاية العملاء والولاء وكفاءة التكلفة والتميز على صعيد التحول الرقمي، ويتولى Tobias مهمة تطوير إستراتيجية الذكاء الاصطناعي الرقمي والتوليدي في الشركة لتقديم أفضل الحلول عبر مجالات الأعمال الرقمية والذكاء الاصطناعي التوليدي ونمذجة الذكاء الاصطناعي.
صرح Jason Macdonnell، رئيس قسم تجارب العملاء في TELUS Digital، قائلاً: "منذ تأسيس شركتنا في عام 2005، وخلال رحلة تطورها وتحولها إلى TELUS Digital، عمدنا إلى تطوير آليات القيادة في مجال تجارب العملاء العالمية وأصبحنا شريكًا موثوقًا به لأكبر العلامات التجارية وأكثرها ابتكارًا، معولين في هذا الصدد على قوة قدراتنا وخبراتنا التكنولوجية وفعالية فريقنا وتفانيه". "إن تغيير العلامة التجارية لشركتنا اليوم إلى TELUS Digital يعكس على نحو أفضل المجموعة الكاملة من الحلول المبتكرة التي نقدمها، سواء الحالية أو المستقبلية، والتي من شأنها الارتقاء برحلات العملاء الشاملة، ومواجهة تحديات الأعمال، وتخفيف حدة المخاطر وحماية الأفراد ودفع عجلة التقدم المستمر."
تقطع شركة TELUS Digital خطوات ناجحة على طريق الاستفادة من الزخم الذي خلفه نمو الإيرادات المتعلق بالذكاء الاصطناعي
تظل إستراتيجية TELUS Digital ضاربة وبشدة في مبدأ الاعتماد الاستباقي لأحدث التقنيات. وتواصل الشركة توسيع نطاق أعمالها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي أسهمت بنحو 15% في إجمالي الإيرادات في النصف الأول من عام 2024، مع نمو بنسبة 13% على أساس سنوي. إضافةً إلى ذلك، تتضمن عروض الشركة حلول بيانات الذكاء الاصطناعي المخصصة لتدريب نماذج التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية وخوارزميات الرؤية الحاسوبية واختبارها والتحقق من صحتها وضبطها؛ وتصميم الواجهة الأمامية الرقمي المخصص لإعادة تصور تجربة المستخدم/واجهة المستخدم وخدمات الاستشارة الرقمية لتطوير حالات استخدام الذكاء الاصطناعي المتطورة من مرحلة اللوحات البيضاء إلى مرحلة النماذج الأولية الملموسة.
في شهر أبريل، أطلقت الشركة Fuel iX ، وهو محرك مدعوم بالذكاء الاصطناعي متقدم مصمم لتسريع وتيرة التحول الرقمي بهدف تحقيق نتائج مؤثرة مع توفير عناصر الكفاءة التشغيلية وقابلية التطوير والرؤى القيمة. تؤكد خطوة إطلاق Fuel EX اللاحق في شهر يوليو وهو تطبيق بحثي معني بإنتاجية الموظفين ومعارفهم مدعوم من Fuel iX، بشكل أكبر على قدرة الشركة على ابتكار حلول متطورة بشكل مستمر بغية تلبية الاحتياجات المتطورة للشركات الحديثة.
صرح Tobias Dengel، رئيس TELUS Digital Solutions، قائلاً: "نحن نتمتع بميزة فريدة في صناعة تجارب العملاء نظرًا إلى قدراتنا المنسقة والمتكاملة عبر التصميم والتطوير الرقمي وخدمات بيانات الذكاء الاصطناعي وتجارب العملاء المعنية بالإنسان، والتي يمكن تخصيصها وفقًا لمواصفات العميل ونسجها معًا عبر رحلة العميل بأكملها". "والنقطة الأهم هنا هي، أننا بوصفنا شركة رائدة بارزة في مجال الاقتصاد الرقمي، فنحن ندرك أننا يجب علينا أن نضع في اعتبارنا التأثير الأكبر والدائم لعملنا المتعلق بالذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات التحويلية خارج نطاق أعمالنا. ونحن نعلم علم اليقين أن آلية تنفيذ الأعمال بنفس قدر أهمية الأعمال نفسها، وقد منحت شركتنا الأولوية لتفعيل ممارسات الحوكمة القوية. وتجدر هنا الإشارة إلى أن تطبيقها يعد مسؤولية مشتركة تقع على عاتق أعضاء الفريق، ويساعد في ضمان تركيز قراراتنا على الإنسان ويؤكد على أن أفعالنا تعكس ثقافة الرعاية التي تظل عنصرًا أساسيًا في المبادئ التنظيمية للشركة."
وفي إطار تغيير العلامة التجارية اليوم إلى TELUS Digital، كشفت الشركة أيضًا عن مبادئ الإنسانية في دائرة الاهتمام . توفر المبادئ أساسًا قويًا داعمًا للشركة وأعضاء فريقها في مهمة توجيه منهجها المسؤول تجاه تصميم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتنفيذها وتفعيلها وإدارتها، مع الحفاظ على عنصر المرونة من أجل التكيف مع التطور المستمر للذكاء الاصطناعي وحالات الاستخدام الناشئة وكيفية وضع تشريعات تحكمه في كل أنحاء العالم.
تاريخ من الجوائز المتميزة والتقدير العالمي
حصلت شركة TELUS Digital على العديد من الجوائز والتصنيفات والتقديرات من جهات خارجية ، والتي أسهمت في توطيد مكانتها كشركة رائدة عالميًا في الصناعة على مدار الأعوام. في الآونة الأخيرة:
صُنفت الشركة كشركة رائدة للعام السادس على التوالي في Everest Group PEAK Matrix for CXM Services – Americas.
حصلت الشركة على جائزة أفضل حل روبوتي معلوماتي للعام الرابع على التوالي من AI Breakthrough Awards، التي تكرم الشركات والتقنيات والمنتجات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في كل أنحاء العالم.
كانت الشركة هي أول شركة في العالم تحصد شهادة دولية في فئة الخصوصية من خلال التصميم (ISO 31700-1) ، تقديرًا لدعمها أداة دعم عملاء الذكاء الاصطناعي التوليدي من TELUS باستخدام Fuel iX، وهو محرك مدعوم بالذكاء الاصطناعي فاعل على المستوى المؤسسي.
وقع الاختيار عليها لنيل جائزة Trailblazing Techquity Innovation Award من HLTH، تقديرًا لها على تطبيق الهاتف المحمول المدعوم بالذكاء الاصطناعي Vocable ، المصمم لمساعدة الأفراد غير اللفظيين والمشلولين والمعاقين على التواصل باستخدام حركات الرأس والكلام.
جرى إدراجها في قائمة The IAOP Global Outsourcing 100® للعام الثامن على التوالي، كواحدة من أفضل مقدمي الخدمات في مجال تجارب العملاء من حيث الحجم والنمو، ومراجع العملاء، والجوائز والشهادات، وبرامج الابتكار والمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR).
لن ينطوي تغيير العلامة التجارية إلى TELUS Digital على تغيير الاسم القانوني للشركة ولا الرمز التجاري (TIXT). لمعرفة المزيد عن TELUS Digital وللتواصل بشأن نطاق الخدمات والحلول، الرجاء زيارة: telusdigital.
نبذة عن TELUS Digital
ينصب تركيز شركة TELUS Digital (بورصة نيويورك وبورصة تورنتو: TIXT) على توفير تجارب فريدة ودائمة للعملاء والموظفين، وابتكار آليات تحول رقمي مستقبلية تقف صامدة في وجه الزمن. فنحن العلامة التجارية الداعمة للعلامات التجارية الأخرى. وبالنسبة إلى أعضاء فريقنا العالمي، فإنهم سفراء متحمسون لمنتجات وخدمات عملائنا، وخبراء متمرسون في التكنولوجيا ذوو رؤية ثاقبة يلعبون دورًا محوريًا في مهمتنا الهادفة إلى الارتقاء برحلات العملاء النهائيين ومواجهة تحديات الأعمال وتخفيف حدة المخاطر ودفع عجلة الابتكار المستمر. إضافةً إلى ذلك، تشمل محفظتنا من القدرات تجربة العملاء الرقمية والحلول الرقمية، بما في ذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات الرقمية، مثل حلول الحوسبة السحابية والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخدمات الثقة والسلامة، وحلول بيانات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الخبرة في الرؤية الحاسوبية وخدمات التصميم الرقمي للواجهة الأمامية وخدمات الاستشارات. ثم إن Fuel iX هو محرك مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي من TELUS Digital ضارب في جوهر مبدأ الابتكار الذي نعتنقه، إذ إنه يساعد المؤسسات في تطوير مشروعات الذكاء الاصطناعي التوليدي التجريبية وتحويلها إلى نماذج أولية ملموسة وابتكار منتجات على نطاق واسع، بدون إغفال عامل السرعة والأمان والمسؤولية عبر بيئات وتطبيقات وسحابات متعددة.
تحمل شركة TELUS Digital على عاتقها مهمة خدمة البشرية، لذا تعمد إلى الاستفادة من التكنولوجيا والإبداع البشري والقيم الإنسانية بغية تحقيق نتائج رائعة وإنشاء مجتمعات شاملة ومزدهرة في المناطق التي نعمل فيها على مستوى العالم. واستنادًا إلى مبادئ الإنسانية في دائرة الاهتمام ، فإننا نتبع منهجًا مسؤولاً يحكم التقنيات التحويلية التي نطورها ونفعلها مستعينين بالدراسة الاستباقية للتأثيرات الأكبر لعملنا، والتي تساعد على مواجهة هذه التأثيرات. تعرّف على المزيد على: telusdigital
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