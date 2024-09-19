شركة TELUS Digital تطلق رسميًا العلامة التجارية العالمية الجديدة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أطلقت اليوم شركة TELUS Digital Experience (TELUS Digital) (بورصة نيويورك وبورصة تورنتو: TIXT) رسميًا علامتها التجارية الجديدة العالمية ، إذ غيرت اسمها من TELUS International إلى TELUS Digital. يعكس الاسم الجديد التزام الشركة بتوفير تجربة رقمية متميزة في كل خدمة تقدمها إلى العملاء، بغية ضمان التكامل السلس للتفاعلات الرقمية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والبشرية التي تعمل على تحسين رحلات العملاء وتجارب الموظفين.

جرى إطلاق العلامة التجارية الجديدة TELUS Digital في أعقاب تعيين القيادي Jason Macdonnell في منصب المدير التنفيذي بالإنابة في شركة TELUS Digital، ورئيس قسم تجارب العملاء في TELUS Digital، والقيادي Tobias Dengel في منصب رئيس TELUS Digital Solutions، والذي جرى الإعلان عنه في 2 من أغسطس. وقد توليا مهام عمليهما الوثيقي الصلة في 3 من سبتمبر، حيث يتولى Jason مهمة الإشراف على رعاية العملاء والولاء وكفاءة التكلفة والتميز على صعيد التحول الرقمي، ويتولى Tobias مهمة تطوير إستراتيجية الذكاء الاصطناعي الرقمي والتوليدي في الشركة لتقديم أفضل الحلول عبر مجالات الأعمال الرقمية والذكاء الاصطناعي التوليدي ونمذجة الذكاء الاصطناعي.

صرح Jason Macdonnell، رئيس قسم تجارب العملاء في TELUS Digital، قائلاً: "منذ تأسيس شركتنا في عام 2005، وخلال رحلة تطورها وتحولها إلى TELUS Digital، عمدنا إلى تطوير آليات القيادة في مجال تجارب العملاء العالمية وأصبحنا شريكًا موثوقًا به لأكبر العلامات التجارية وأكثرها ابتكارًا، معولين في هذا الصدد على قوة قدراتنا وخبراتنا التكنولوجية وفعالية فريقنا وتفانيه". "إن تغيير العلامة التجارية لشركتنا اليوم إلى TELUS Digital يعكس على نحو أفضل المجموعة الكاملة من الحلول المبتكرة التي نقدمها، سواء الحالية أو المستقبلية، والتي من شأنها الارتقاء برحلات العملاء الشاملة، ومواجهة تحديات الأعمال، وتخفيف حدة المخاطر وحماية الأفراد ودفع عجلة التقدم المستمر."

تقطع شركة TELUS Digital خطوات ناجحة على طريق الاستفادة من الزخم الذي خلفه نمو الإيرادات المتعلق بالذكاء الاصطناعي

تظل إستراتيجية TELUS Digital ضاربة وبشدة في مبدأ الاعتماد الاستباقي لأحدث التقنيات. وتواصل الشركة توسيع نطاق أعمالها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي أسهمت بنحو 15% في إجمالي الإيرادات في النصف الأول من عام 2024، مع نمو بنسبة 13% على أساس سنوي. إضافةً إلى ذلك، تتضمن عروض الشركة حلول بيانات الذكاء الاصطناعي المخصصة لتدريب نماذج التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية وخوارزميات الرؤية الحاسوبية واختبارها والتحقق من صحتها وضبطها؛ وتصميم الواجهة الأمامية الرقمي المخصص لإعادة تصور تجربة المستخدم/واجهة المستخدم وخدمات الاستشارة الرقمية لتطوير حالات استخدام الذكاء الاصطناعي المتطورة من مرحلة اللوحات البيضاء إلى مرحلة النماذج الأولية الملموسة.

في شهر أبريل، أطلقت الشركة Fuel iX ، وهو محرك مدعوم بالذكاء الاصطناعي متقدم مصمم لتسريع وتيرة التحول الرقمي بهدف تحقيق نتائج مؤثرة مع توفير عناصر الكفاءة التشغيلية وقابلية التطوير والرؤى القيمة. تؤكد خطوة إطلاق Fuel EX اللاحق في شهر يوليو وهو تطبيق بحثي معني بإنتاجية الموظفين ومعارفهم مدعوم من Fuel iX، بشكل أكبر على قدرة الشركة على ابتكار حلول متطورة بشكل مستمر بغية تلبية الاحتياجات المتطورة للشركات الحديثة.

صرح Tobias Dengel، رئيس TELUS Digital Solutions، قائلاً: "نحن نتمتع بميزة فريدة في صناعة تجارب العملاء نظرًا إلى قدراتنا المنسقة والمتكاملة عبر التصميم والتطوير الرقمي وخدمات بيانات الذكاء الاصطناعي وتجارب العملاء المعنية بالإنسان، والتي يمكن تخصيصها وفقًا لمواصفات العميل ونسجها معًا عبر رحلة العميل بأكملها". "والنقطة الأهم هنا هي، أننا بوصفنا شركة رائدة بارزة في مجال الاقتصاد الرقمي، فنحن ندرك أننا يجب علينا أن نضع في اعتبارنا التأثير الأكبر والدائم لعملنا المتعلق بالذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات التحويلية خارج نطاق أعمالنا. ونحن نعلم علم اليقين أن آلية تنفيذ الأعمال بنفس قدر أهمية الأعمال نفسها، وقد منحت شركتنا الأولوية لتفعيل ممارسات الحوكمة القوية. وتجدر هنا الإشارة إلى أن تطبيقها يعد مسؤولية مشتركة تقع على عاتق أعضاء الفريق، ويساعد في ضمان تركيز قراراتنا على الإنسان ويؤكد على أن أفعالنا تعكس ثقافة الرعاية التي تظل عنصرًا أساسيًا في المبادئ التنظيمية للشركة."

وفي إطار تغيير العلامة التجارية اليوم إلى TELUS Digital، كشفت الشركة أيضًا عن مبادئ الإنسانية في دائرة الاهتمام . توفر المبادئ أساسًا قويًا داعمًا للشركة وأعضاء فريقها في مهمة توجيه منهجها المسؤول تجاه تصميم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتنفيذها وتفعيلها وإدارتها، مع الحفاظ على عنصر المرونة من أجل التكيف مع التطور المستمر للذكاء الاصطناعي وحالات الاستخدام الناشئة وكيفية وضع تشريعات تحكمه في كل أنحاء العالم.

تاريخ من الجوائز المتميزة والتقدير العالمي

حصلت شركة TELUS Digital على العديد من الجوائز والتصنيفات والتقديرات من جهات خارجية ، والتي أسهمت في توطيد مكانتها كشركة رائدة عالميًا في الصناعة على مدار الأعوام. في الآونة الأخيرة:



صُنفت الشركة كشركة رائدة للعام السادس على التوالي في Everest Group PEAK Matrix for CXM Services – Americas.

حصلت الشركة على جائزة أفضل حل روبوتي معلوماتي للعام الرابع على التوالي من AI Breakthrough Awards، التي تكرم الشركات والتقنيات والمنتجات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في كل أنحاء العالم.

كانت الشركة هي أول شركة في العالم تحصد شهادة دولية في فئة الخصوصية من خلال التصميم (ISO 31700-1) ، تقديرًا لدعمها أداة دعم عملاء الذكاء الاصطناعي التوليدي من TELUS باستخدام Fuel iX، وهو محرك مدعوم بالذكاء الاصطناعي فاعل على المستوى المؤسسي.

وقع الاختيار عليها لنيل جائزة Trailblazing Techquity Innovation Award من HLTH، تقديرًا لها على تطبيق الهاتف المحمول المدعوم بالذكاء الاصطناعي Vocable ، المصمم لمساعدة الأفراد غير اللفظيين والمشلولين والمعاقين على التواصل باستخدام حركات الرأس والكلام. جرى إدراجها في قائمة The IAOP Global Outsourcing 100®‎ للعام الثامن على التوالي، كواحدة من أفضل مقدمي الخدمات في مجال تجارب العملاء من حيث الحجم والنمو، ومراجع العملاء، والجوائز والشهادات، وبرامج الابتكار والمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR).

لن ينطوي تغيير العلامة التجارية إلى TELUS Digital على تغيير الاسم القانوني للشركة ولا الرمز التجاري (TIXT). لمعرفة المزيد عن TELUS Digital وللتواصل بشأن نطاق الخدمات والحلول، الرجاء زيارة: telusdigital.

نبذة عن TELUS Digital

ينصب تركيز شركة TELUS Digital (بورصة نيويورك وبورصة تورنتو: TIXT) على توفير تجارب فريدة ودائمة للعملاء والموظفين، وابتكار آليات تحول رقمي مستقبلية تقف صامدة في وجه الزمن. فنحن العلامة التجارية الداعمة للعلامات التجارية الأخرى. وبالنسبة إلى أعضاء فريقنا العالمي، فإنهم سفراء متحمسون لمنتجات وخدمات عملائنا، وخبراء متمرسون في التكنولوجيا ذوو رؤية ثاقبة يلعبون دورًا محوريًا في مهمتنا الهادفة إلى الارتقاء برحلات العملاء النهائيين ومواجهة تحديات الأعمال وتخفيف حدة المخاطر ودفع عجلة الابتكار المستمر. إضافةً إلى ذلك، تشمل محفظتنا من القدرات تجربة العملاء الرقمية والحلول الرقمية، بما في ذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات الرقمية، مثل حلول الحوسبة السحابية والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخدمات الثقة والسلامة، وحلول بيانات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الخبرة في الرؤية الحاسوبية وخدمات التصميم الرقمي للواجهة الأمامية وخدمات الاستشارات. ثم إن Fuel iX هو محرك مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي من TELUS Digital ضارب في جوهر مبدأ الابتكار الذي نعتنقه، إذ إنه يساعد المؤسسات في تطوير مشروعات الذكاء الاصطناعي التوليدي التجريبية وتحويلها إلى نماذج أولية ملموسة وابتكار منتجات على نطاق واسع، بدون إغفال عامل السرعة والأمان والمسؤولية عبر بيئات وتطبيقات وسحابات متعددة.

تحمل شركة TELUS Digital على عاتقها مهمة خدمة البشرية، لذا تعمد إلى الاستفادة من التكنولوجيا والإبداع البشري والقيم الإنسانية بغية تحقيق نتائج رائعة وإنشاء مجتمعات شاملة ومزدهرة في المناطق التي نعمل فيها على مستوى العالم. واستنادًا إلى مبادئ الإنسانية في دائرة الاهتمام ، فإننا نتبع منهجًا مسؤولاً يحكم التقنيات التحويلية التي نطورها ونفعلها مستعينين بالدراسة الاستباقية للتأثيرات الأكبر لعملنا، والتي تساعد على مواجهة هذه التأثيرات. تعرّف على المزيد على: telusdigital

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.