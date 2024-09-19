Andersen Global تقوي علاقاتها في آسيا من خلال إضافة شركات أعضاء

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--عهدت Andersen Global إلى إضافة شركات أعضاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع اعتماد مكاتب VDB Loi في كمبوديا وفيتنام للعلامة التجارية Andersen.
تباشر شركة Andersen في كمبوديا وشركة Andersen في فيتنام بقيادة الشريك الإداري Jean Loi والشريك الأول Edwin Vanderbruggen، أعمالها في المنطقة منذ أكثر من 10 سنوات وتقدم مجموعة شاملة من الخدمات الضريبية والقانونية، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتمويل، وعمليات الدمج والاستحواذ، والشؤون المؤسسية، والاستشارات الضريبية، والتسعير التحويلي، والنزاعات والتقاضي.
صرَّح Edwin قائلاً: "إزاء تطوُّر المشهد الاقتصادي وتزايد حجم التعقيدات المحيطة به، تتطور أيضًا توقعات عملائنا واحتياجاتهم". "وبما أننا أصبحنا من ضمن الشركات الأعضاء في Andersen Global، فإننا نعزز قدرتنا على تقديم خدمة متكاملة وأفضل في فئتها في جميع أنحاء كمبوديا وفيتنام. كما يُسهم اعتمادنا للعلامة التجارية أيضًا في تسريع عجلة نمونا، مما يضعنا في مكانة تُمكِّننا من التعامل مع تعقيدات السوق بخبرة لا مثيل لها".
"لا يضمن التزام هذه المجموعة الراسخ بالتميُّز والرعاية مكانتها في السوق فحسب، بل يضع مؤسستنا أيضًا في وضع استراتيجي للتوسُّع المستمر في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا"، حسبما صرَّح Mark L. Vorsatz، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي العالمي لشركة Andersen.
Andersen Global هي مجموعة دولية تضم شركات أعضاء منفصلة ومستقلة قانونيًا تضم متخصصين في الضرائب والقانون حول العالم. تأسست Andersen Global عام 2013 من جانب شركة Andersen Tax LLC العضو في الولايات المتحدة، وتضم الآن أكثر من 17,000 متخصص في جميع أنحاء العالم وتتواجد في أكثر من 475 موقعًا من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة معها.
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