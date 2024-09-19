Andersen Global تقوي علاقاتها في آسيا من خلال إضافة شركات أعضاء

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--عهدت Andersen Global إلى إضافة شركات أعضاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع اعتماد مكاتب VDB Loi في كمبوديا وفيتنام للعلامة التجارية Andersen.

تباشر شركة Andersen في كمبوديا وشركة Andersen في فيتنام بقيادة الشريك الإداري Jean Loi والشريك الأول Edwin Vanderbruggen، أعمالها في المنطقة منذ أكثر من 10 سنوات وتقدم مجموعة شاملة من الخدمات الضريبية والقانونية، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتمويل، وعمليات الدمج والاستحواذ، والشؤون المؤسسية، والاستشارات الضريبية، والتسعير التحويلي، والنزاعات والتقاضي.

صرَّح Edwin قائلاً: "إزاء تطوُّر المشهد الاقتصادي وتزايد حجم التعقيدات المحيطة به، تتطور أيضًا توقعات عملائنا واحتياجاتهم". "وبما أننا أصبحنا من ضمن الشركات الأعضاء في Andersen Global، فإننا نعزز قدرتنا على تقديم خدمة متكاملة وأفضل في فئتها في جميع أنحاء كمبوديا وفيتنام. كما يُسهم اعتمادنا للعلامة التجارية أيضًا في تسريع عجلة نمونا، مما يضعنا في مكانة تُمكِّننا من التعامل مع تعقيدات السوق بخبرة لا مثيل لها".

"لا يضمن التزام هذه المجموعة الراسخ بالتميُّز والرعاية مكانتها في السوق فحسب، بل يضع مؤسستنا أيضًا في وضع استراتيجي للتوسُّع المستمر في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا"، حسبما صرَّح Mark L. Vorsatz، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي العالمي لشركة Andersen.

Andersen Global هي مجموعة دولية تضم شركات أعضاء منفصلة ومستقلة قانونيًا تضم متخصصين في الضرائب والقانون حول العالم. تأسست Andersen Global عام 2013 من جانب شركة Andersen Tax LLC العضو في الولايات المتحدة، وتضم الآن أكثر من 17,000 متخصص في جميع أنحاء العالم وتتواجد في أكثر من 475 موقعًا من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة معها.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.