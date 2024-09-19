شركة Andersen Global تنقل شركة عضوة في أرمينيا إلى مجموعتها

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تعمل Andersen Global على تعزيز قدراتها في أرمينيا مع قيام شركة TK & Partners، وهي شركة محاماة تقدم خدمات كاملة وشركة متعاونة منذ عام 2020، بتبني العلامة التجارية وهي أحدث شركة عضو تنضم إلى المنظمة العالمية.
تقدم شركة Andersen في أرمينيا خدمات قانونية شاملة، متخصصة في اتفاقيات المساهمين، وعمليات الدمج والاستحواذ، وتسجيل الملكية الفكرية والتقاضي، وتمويل الديون والأسهم، والعناية الواجبة، وإفلاس الشركات، والاستشارات الضريبية، والعقارات. تأسست الشركة في عام 2012، ويقود الشريك الإداري للمكتب Varoujan Avedikian فريقًا من المحترفين ذوي الخبرة، والذين يحافظون على علاقات قوية مع العملاء والشركات.
قال Varoujan: "إن الانضمام إلى عضوية شركة Andersen Global يمثل علامة بارزة في التزامنا بالتميز والنهج الذي يركز على العميل". "إن اعتماد العلامة التجارية Andersen يُمكِّننا من الجمع بين معرفتنا المحلية العميقة والخبرة العالمية، مما يعزز قدرتنا على العمل بشكل وثيق مع العملاء وتقديم حلول متعددة التخصصات تدفع نجاحهم في مشهد الأعمال المتكامل بشكل متزايد".
وقال Mark L. Vorsatz، رئيس مجلس إدارة Andersen Global والرئيس التنفيذي لشركة Andersen: "لقد أظهرت شركة Andersen في أرمينيا نموًا ملحوظًا والتزامًا ثابتًا بتقديم أفضل الخدمات في فئتها خلال فترة عملها كشركة متعاونة". "إن انتقالهم إلى شركة عضو يعزز وجودنا في المنطقة ويزيد من قدرتنا على تقديم حلول متكاملة وعابرة للحدود للعملاء".
Andersen Global هي رابطة دولية تضم شركات أعضاء مستقلة ومنفصلة قانونيًا وتتألف من متخصصين في الضرائب والقانون والتقييم حول العالم. تأسست Andersen Global في عام 2013 من قبل شركة Andersen Tax LLC العضو في الولايات المتحدة، ولديها الآن أكثر من 17,000 محترف في جميع أنحاء العالم ولها وجود في أكثر من 475 موقعًا من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة.
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