شركة Andersen Global تنقل شركة عضوة في أرمينيا إلى مجموعتها

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تعمل Andersen Global على تعزيز قدراتها في أرمينيا مع قيام شركة TK & Partners، وهي شركة محاماة تقدم خدمات كاملة وشركة متعاونة منذ عام 2020، بتبني العلامة التجارية وهي أحدث شركة عضو تنضم إلى المنظمة العالمية.

تقدم شركة Andersen في أرمينيا خدمات قانونية شاملة، متخصصة في اتفاقيات المساهمين، وعمليات الدمج والاستحواذ، وتسجيل الملكية الفكرية والتقاضي، وتمويل الديون والأسهم، والعناية الواجبة، وإفلاس الشركات، والاستشارات الضريبية، والعقارات. تأسست الشركة في عام 2012، ويقود الشريك الإداري للمكتب Varoujan Avedikian فريقًا من المحترفين ذوي الخبرة، والذين يحافظون على علاقات قوية مع العملاء والشركات.

قال Varoujan: "إن الانضمام إلى عضوية شركة Andersen Global يمثل علامة بارزة في التزامنا بالتميز والنهج الذي يركز على العميل". "إن اعتماد العلامة التجارية Andersen يُمكِّننا من الجمع بين معرفتنا المحلية العميقة والخبرة العالمية، مما يعزز قدرتنا على العمل بشكل وثيق مع العملاء وتقديم حلول متعددة التخصصات تدفع نجاحهم في مشهد الأعمال المتكامل بشكل متزايد".

وقال Mark L. Vorsatz، رئيس مجلس إدارة Andersen Global والرئيس التنفيذي لشركة Andersen: "لقد أظهرت شركة Andersen في أرمينيا نموًا ملحوظًا والتزامًا ثابتًا بتقديم أفضل الخدمات في فئتها خلال فترة عملها كشركة متعاونة". "إن انتقالهم إلى شركة عضو يعزز وجودنا في المنطقة ويزيد من قدرتنا على تقديم حلول متكاملة وعابرة للحدود للعملاء".

Andersen Global هي رابطة دولية تضم شركات أعضاء مستقلة ومنفصلة قانونيًا وتتألف من متخصصين في الضرائب والقانون والتقييم حول العالم. تأسست Andersen Global في عام 2013 من قبل شركة Andersen Tax LLC العضو في الولايات المتحدة، ولديها الآن أكثر من 17,000 محترف في جميع أنحاء العالم ولها وجود في أكثر من 475 موقعًا من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة.

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