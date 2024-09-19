إبرام شراكة بين Aruba وnetapp للارتقاء بمستوى عروض تكنولوجيا المعلومات

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنتNetApp® (المدرجة في بورصة ناسداك
بالرمز: NTAP)، شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، اليوم أنها أصبحت مزود البنية التحتية للبيانات المفضَّل لشركة Aruba، وهي مساهم أساسي في خدمات استضافة الويب وتسجيل النطاقات وحسابات البريد الإلكتروني في أوروبا. وستتضافر جهود الشركات معًا لتحقيق أقصى استفادة من تخصُّصات بعضها البعض بهدف تقديم خدمة أفضل للعملاء، وتقديم حلول جديدة تحمل علامة "مدعومة بواسطة NetApp". وإثباتًا لحجم الشراكة المتطورة، سيقدِّم Fabrizio Garrone، مدير حلول المؤسسات في Aruba إحدى الجلسات في مؤتمر NetApp INSIGHT 2024 : "تبني Aruba البنية التحتية للبيانات الآمنة والمتوفِّرة والذكية على NetApp [1702-1]."
Aruba هي الشركة التي تتصدر موقع الريادة في إيطاليا في تقديم خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات والاستضافة والبريد الإلكتروني وتسجيل النطاقات وخدمات PEC (البريد الإلكتروني المعتمد). لقد كانت شركة Aruba أحد عملاء شركة NetApp لأكثر من عقد من الزمان، حيث استخدمت حلول NetApp التي لم يتم الكشف عنها لتشغيل خدماتها، ولكنها تعمل الآن على توسيع نطاق التعاون للوصول إلى شراكة رسمية. وبتكاتف القوى، سوف تتمكن الشركات من التعاون في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمبادرات التآزرية لتكون قادرة على توفير حلول مركز البيانات المحسَّنة، سواء من جانب خادم البيانات أو جانب إدارة البيانات.
صرَّح Gabie Boko، مدير التسويق الرئيسي في شركة NetApp قائلاً: "تتجلى مؤهَّلات Aruba بشكلٍ واضح للعيان من خلال قائمتها الطويلة التي تشتمل على أفضل عملاء المؤسسات في جميع أنحاء أوروبا". "وبالاستفادة من حلول NetApp، نجحت Aruba في نقل مزايا البنية التحتية الذكية للبيانات إلى عملائها. تضفي هذه الشراكة قدرًا أعلى من الشفافية على هذه المزايا، حتى يكون عملاء Aruba على يقين تام بأنهم يحصلون على الأفضل في مجال أمان البيانات وإدارتها ورؤيتها مع الحلول التي يشترونها. وتخلق أيضًا فرصًا جديدة للابتكار والتطوير المشترك لتلبية الاحتياجات المُحدَّدة للعملاء في جميع أنحاء أوروبا، مما يؤدي إلى توسيع نطاق كل من Aruba وNetApp."
ودعمًا لهذه الشراكة، ستعمل Aruba وNetApp معًا لتوفير حلول متطورة للعملاء. ستُصنِف شركة Aruba خدماتها الرئيسية بعبارة "مدعومة بواسطة NetApp" لتوضيح أنها تستخدم خدمات تخزين البيانات القوية وخدمات البيانات المتكاملة من NetApp. سيسهم هذا المشروع المشترك في إطلاق منتجات Aruba الرائدة في المستقبل والتي تعتمد على NetApp."
"تلتزم Aruba بالتخطيط لحلول التكنولوجيا المخصَّصة للغاية وتنفيذها وإدارتها لدعم عملائنا في جميع أنحاء أوروبا"، حسبما قال Fabrizio Garrone، مدير حلول المؤسسات في Aruba. "قدمت شركة NetApp على مدى سنوات أساسًا قويًا لبيانات عملائنا من خلال حلول تخزين البيانات وإدارتها الرائدة في الصناعة. توضح هذه الشراكة لعملائنا مدى الجودة العالية للبنية التحتية التي نقدمها أيضًا بفضل مراكز البيانات الحديثة التي نمتلكها. ونتطلع إلى تطوير حلول جديدة ومبتكرة من شأنها خدمة عملائنا وتحضيرهم للنجاح في الوقت الراهن وفي المستقبل."
مصادر إضافية
Aruba وNetApp: NetApp أصبحت الآن الشريك المفضَّل للبنية التحتية للبيانات لشركة Arub
نبذة عن شركة NetApp
NetApp هي شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، التي تجمع بين تخزين البيانات الموحَّد وخدمات البيانات المتكاملة وحلول CloudOps لتحويل عالم تعطُّل الأعمال إلى فرصة يجب على كل عميل اغتنامها. تقوم NetApp بإنشاء بنية تحتية بدون معوقات، فضلاً عن تسخير إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي لتمكين إدارة البيانات في الصناعة على نحو أفضل. وبما أننا نقدِّم خدمة التخزين الوحيدة على مستوى المؤسسات المضمَّنة أساسًا في أكبر السحابات في العالم، توفر وحدة تخزين البيانات لدينا مرونة سلسة. بالإضافة إلى ذلك، تطلق خدمات البيانات لدينا ميزة خاصة بالتعامل مع البيانات من خلال المرونة السيبرانية الفائقة والحوكمة وسرعة التطبيقات. تخلق حلول CloudOps حالة من التحسُّن المستمر للأداء والكفاءة من خلال إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي. وبمنأى عن نوع البيانات أو عبء العمل أو البيئة، يمكنك مع NetApp تحويل البنية التحتية للبيانات الخاصة بك بغية إدراك إمكانيات عملك. تعرَّف على المزيد من المعلومات على أو تابعنا على X ، و LinkedIn ، و Facebook ، و Instagram .
شركة NETAPP وشعار NETAPP والعلامات المدرجة في هي علامات تجارية لشركة NetApp, Inc. وقد تكون أسماء الشركات والمنتجات الأخرى علامات تجارية لمالكيها المعنيين.
نبذة عن شركة Aruba
تأسست شركة Aruba S.p.A. ( )، في عام 1994، وهي الشركة التي تتصدر موقع الريادة في إيطاليا في تقديم خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات والاستضافة والبريد الإلكتروني وتسجيل النطاقات وخدمات PEC (البريد الإلكتروني المعتمد). لدى الشركة، برأس مال إيطالي بالكامل، 16 مليون مستخدم وتدير بنية تحتية واسعة موزعة على 7 مراكز بيانات تتضمَّن 2.7 مليون نطاق مسجل، و9.8 مليون حساب بريد إلكتروني، و9 ملايين حساب PEC وآلاف البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات للعملاء. تُعدَّ Aruba PEC وActalis الجهتين المصدرتين لشهادات الاعتماد في المجموعة، والمعتمدتان من قِبل الوكالة الإيطالية الرقمية (AgID) لتقديم الخدمات المؤهَّلة. كما اعتمدت أيضًا الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (ACN) البنية التحتية في Aruba للتعامل مع بيانات PA العادية والحاسمة والاستراتيجية أيضًا. اكتسبت شركة Aruba على مدى 30 عامًا من الأعمال خبرة واسعة في تصميم مراكز البيانات عالية التقنية، المملوكة والموزعة في جميع أنحاء إيطاليا وإدارتها. يقع أكبر هذه المراكز في بونتي سان بييترو (بلغاريا) ويتميز ببنية تحتية ومرافق صديقة للبيئة تتوافق مع أعلى معايير الأمان في الصناعة (التصنيف 4 ANSI / TIA-942، ISO 22237)، ويُضاف إليه مركز بيانات Hyper Cloud في روما، والذي يمتد إلى مساحة 74000 متر مربع في منطقة تكنوبولو تيبورتينو وسيتضمَّن 5 مراكز بيانات مستقلة بكامل طاقته. تُطبِّق Aruba حلولاً موفِّرة للطاقة في مراكز البيانات الخاصة بها، مما يثبت التزامها بالاستدامة، بالإضافة إلى إنتاج الطاقة النظيفة من خلال محطات الطاقة الكهروضوئية ومحطات الطاقة الكهرومائية. تمتد شبكة البنية التحتية أيضًا عبر أوروبا، مع مركز بيانات خاص في جمهورية التشيك ومرافق شريكة تقع في فرنسا وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة وشبكات التواصل الاجتماعي Facebook ، وX وLinkedIn .
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN19092024004146001356ID1108691269
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.