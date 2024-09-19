إبرام شراكة بين Aruba وnetapp للارتقاء بمستوى عروض تكنولوجيا المعلومات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنتNetApp® (المدرجة في بورصة بالرمز: NTAP)، شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، اليوم أنها أصبحت مزود البنية التحتية للبيانات المفضَّل لشركة Aruba، وهي مساهم أساسي في خدمات استضافة الويب وتسجيل النطاقات وحسابات البريد الإلكتروني في أوروبا. وستتضافر جهود الشركات معًا لتحقيق أقصى استفادة من تخصُّصات بعضها البعض بهدف تقديم خدمة أفضل للعملاء، وتقديم حلول جديدة تحمل علامة "مدعومة بواسطة NetApp". وإثباتًا لحجم الشراكة المتطورة، سيقدِّم Fabrizio Garrone، مدير حلول المؤسسات في Aruba إحدى الجلسات في مؤتمر NetApp INSIGHT 2024 : "تبني Aruba البنية التحتية للبيانات الآمنة والمتوفِّرة والذكية على NetApp [1702-1]."

Aruba هي الشركة التي تتصدر موقع الريادة في إيطاليا في تقديم خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات والاستضافة والبريد الإلكتروني وتسجيل النطاقات وخدمات PEC (البريد الإلكتروني المعتمد). لقد كانت شركة Aruba أحد عملاء شركة NetApp لأكثر من عقد من الزمان، حيث استخدمت حلول NetApp التي لم يتم الكشف عنها لتشغيل خدماتها، ولكنها تعمل الآن على توسيع نطاق التعاون للوصول إلى شراكة رسمية. وبتكاتف القوى، سوف تتمكن الشركات من التعاون في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمبادرات التآزرية لتكون قادرة على توفير حلول مركز البيانات المحسَّنة، سواء من جانب خادم البيانات أو جانب إدارة البيانات.

صرَّح Gabie Boko، مدير التسويق الرئيسي في شركة NetApp قائلاً: "تتجلى مؤهَّلات Aruba بشكلٍ واضح للعيان من خلال قائمتها الطويلة التي تشتمل على أفضل عملاء المؤسسات في جميع أنحاء أوروبا". "وبالاستفادة من حلول NetApp، نجحت Aruba في نقل مزايا البنية التحتية الذكية للبيانات إلى عملائها. تضفي هذه الشراكة قدرًا أعلى من الشفافية على هذه المزايا، حتى يكون عملاء Aruba على يقين تام بأنهم يحصلون على الأفضل في مجال أمان البيانات وإدارتها ورؤيتها مع الحلول التي يشترونها. وتخلق أيضًا فرصًا جديدة للابتكار والتطوير المشترك لتلبية الاحتياجات المُحدَّدة للعملاء في جميع أنحاء أوروبا، مما يؤدي إلى توسيع نطاق كل من Aruba وNetApp."

ودعمًا لهذه الشراكة، ستعمل Aruba وNetApp معًا لتوفير حلول متطورة للعملاء. ستُصنِف شركة Aruba خدماتها الرئيسية بعبارة "مدعومة بواسطة NetApp" لتوضيح أنها تستخدم خدمات تخزين البيانات القوية وخدمات البيانات المتكاملة من NetApp. سيسهم هذا المشروع المشترك في إطلاق منتجات Aruba الرائدة في المستقبل والتي تعتمد على NetApp."

"تلتزم Aruba بالتخطيط لحلول التكنولوجيا المخصَّصة للغاية وتنفيذها وإدارتها لدعم عملائنا في جميع أنحاء أوروبا"، حسبما قال Fabrizio Garrone، مدير حلول المؤسسات في Aruba. "قدمت شركة NetApp على مدى سنوات أساسًا قويًا لبيانات عملائنا من خلال حلول تخزين البيانات وإدارتها الرائدة في الصناعة. توضح هذه الشراكة لعملائنا مدى الجودة العالية للبنية التحتية التي نقدمها أيضًا بفضل مراكز البيانات الحديثة التي نمتلكها. ونتطلع إلى تطوير حلول جديدة ومبتكرة من شأنها خدمة عملائنا وتحضيرهم للنجاح في الوقت الراهن وفي المستقبل."

مصادر إضافية

Aruba وNetApp: NetApp أصبحت الآن الشريك المفضَّل للبنية التحتية للبيانات لشركة Arub

نبذة عن شركة NetApp

NetApp هي شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، التي تجمع بين تخزين البيانات الموحَّد وخدمات البيانات المتكاملة وحلول CloudOps لتحويل عالم تعطُّل الأعمال إلى فرصة يجب على كل عميل اغتنامها. تقوم NetApp بإنشاء بنية تحتية بدون معوقات، فضلاً عن تسخير إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي لتمكين إدارة البيانات في الصناعة على نحو أفضل. وبما أننا نقدِّم خدمة التخزين الوحيدة على مستوى المؤسسات المضمَّنة أساسًا في أكبر السحابات في العالم، توفر وحدة تخزين البيانات لدينا مرونة سلسة. بالإضافة إلى ذلك، تطلق خدمات البيانات لدينا ميزة خاصة بالتعامل مع البيانات من خلال المرونة السيبرانية الفائقة والحوكمة وسرعة التطبيقات. تخلق حلول CloudOps حالة من التحسُّن المستمر للأداء والكفاءة من خلال إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي. وبمنأى عن نوع البيانات أو عبء العمل أو البيئة، يمكنك مع NetApp تحويل البنية التحتية للبيانات الخاصة بك بغية إدراك إمكانيات عملك. تعرَّف على المزيد من المعلومات على أو تابعنا على X ، و LinkedIn ، و Facebook ، و Instagram .

شركة NETAPP وشعار NETAPP والعلامات المدرجة في هي علامات تجارية لشركة NetApp, Inc. وقد تكون أسماء الشركات والمنتجات الأخرى علامات تجارية لمالكيها المعنيين.

نبذة عن شركة Aruba

تأسست شركة Aruba S.p.A. ( )، في عام 1994، وهي الشركة التي تتصدر موقع الريادة في إيطاليا في تقديم خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات والاستضافة والبريد الإلكتروني وتسجيل النطاقات وخدمات PEC (البريد الإلكتروني المعتمد). لدى الشركة، برأس مال إيطالي بالكامل، 16 مليون مستخدم وتدير بنية تحتية واسعة موزعة على 7 مراكز بيانات تتضمَّن 2.7 مليون نطاق مسجل، و9.8 مليون حساب بريد إلكتروني، و9 ملايين حساب PEC وآلاف البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات للعملاء. تُعدَّ Aruba PEC وActalis الجهتين المصدرتين لشهادات الاعتماد في المجموعة، والمعتمدتان من قِبل الوكالة الإيطالية الرقمية (AgID) لتقديم الخدمات المؤهَّلة. كما اعتمدت أيضًا الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (ACN) البنية التحتية في Aruba للتعامل مع بيانات PA العادية والحاسمة والاستراتيجية أيضًا. اكتسبت شركة Aruba على مدى 30 عامًا من الأعمال خبرة واسعة في تصميم مراكز البيانات عالية التقنية، المملوكة والموزعة في جميع أنحاء إيطاليا وإدارتها. يقع أكبر هذه المراكز في بونتي سان بييترو (بلغاريا) ويتميز ببنية تحتية ومرافق صديقة للبيئة تتوافق مع أعلى معايير الأمان في الصناعة (التصنيف 4 ANSI / TIA-942، ISO 22237)، ويُضاف إليه مركز بيانات Hyper Cloud في روما، والذي يمتد إلى مساحة 74000 متر مربع في منطقة تكنوبولو تيبورتينو وسيتضمَّن 5 مراكز بيانات مستقلة بكامل طاقته. تُطبِّق Aruba حلولاً موفِّرة للطاقة في مراكز البيانات الخاصة بها، مما يثبت التزامها بالاستدامة، بالإضافة إلى إنتاج الطاقة النظيفة من خلال محطات الطاقة الكهروضوئية ومحطات الطاقة الكهرومائية. تمتد شبكة البنية التحتية أيضًا عبر أوروبا، مع مركز بيانات خاص في جمهورية التشيك ومرافق شريكة تقع في فرنسا وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة وشبكات التواصل الاجتماعي Facebook ، وX وLinkedIn .

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