شركة Knowbe4 تصدر تحذيرًا للمؤسسات في أعقاب تعيين موظف كوري شمالي وهمي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة KnowBe4، مزودة أكبر منصة على مستوى العالم للتدريب في مجال التوعية الأمنية ومحاكاة التصيد الاحتيالي، أنها أصدرت تحذيرًا بشأن عملية احتيال لتعيين موظف كوري شمالي وهمي، والتي شهدتها المؤسسة مؤخرًا ونجحت في تخفيف حدتها.

أصدرت شركة KnowBe4 مؤخرًا معلومات عامة بشأن كيفية تعيين "موظف كوري شمالي وهمي" عن طريق الخطأ وآلية اكتشاف ذلك. تم اكتشاف الموظف الوهمي سريعًا للغاية بعد أن بدأ في الدخول على الكمبيوتر المحمول الذي تم إرساله إليه بطرق غير عادية، وتم تقييد إمكانية وصوله إلى أنظمة الشركة في غضون 25 دقيقة من التنبيه الأمني الأول. مع العلم أنه لم يتم اكتساب وصول غير قانوني ولم يتم فقدان أي بيانات كما لم يتم التلاعب بها أو تسريبها من أي نظام من أنظمة KnowBe4.

صرح Stu Sjouwerman، المدير التنفيذي في KnowBe4، قائلاً: "ثمة علامات شائعة لمخطط تعيين الموظفين الوهميين هذا في أثناء عملية التعيين وبعدها". "يجب على كل مؤسسة تثقيف جميع موظفيها الفاعلين في عملية التعيين بشأن المخاطر ودراسة تكتيكات التخفيف المتنوعة، مثل تحديث عملية التوظيف في المؤسسة بحيث تنطوي على طلب تقديم المرشح لبصمات الأصابع لأغراض التحقق من الهوية، وتفعيل نموذج يوضح التهديدات المتعلقة بعملية التعيين في المؤسسة والمزيد. وقد أتانا الإلهام لمشاركة تجربتنا في هذا الموقف المؤسف بغية زيادة الوعي بشأن مدى انتشار هذا الموقف واستخدامه بمثابة تحذير للمساعدة في حماية المؤسسات الأخرى من الوقوع ضحية له."

يشرح هذا المستند التقني الجديد بالتفصيل آلية صناعة الموظفين الكوريين الشماليين الوهميين، ويشارك العديد من العلامات التي يجب الانتباه لها، كما يناقش العديد من الطرق التي يمكن للمؤسسات عن طريقها تحديث سياسات التوظيف لمنع توظيف موظفين وهميين. لتنزيل المستند التقني، "الموظفون الكوريون الشماليون الوهميون في كل مكان! وكيفية حماية مؤسستك"، تفضل بزيارة هذا الرابط هنا . لمزيد من المعلومات عن KnowBe4، الرجاء زيارة .

نبذة عن KnowBe4

تقدم شركة KnowBe4، المتخصصة في توفير أكبر منصة على مستوى العالم للتدريب في مجال التوعية الأمنية ومحاكاة التصيد الاحتيالي، خدماتها إلى أكثر من 70,000 مؤسسة على مستوى العالم. كما تساعد KnowBe4، التي أسسها متخصص تكنولوجيا المعلومات وأمن البيانات Stu Sjouwerman، المؤسسات في التعامل مع العنصر البشري للأمن عن طريق رفع الوعي بشأن برامج الفدية وجرائم الاحتيال باسم المدير التنفيذي وغيرها من تكتيكات الهندسة الاجتماعية، معتمدةً في هذا الصدد على منهج عصري للتدريب والتوعية بشأن المخاطر الأمنية. علاوةً على ذلك، ساعد الراحل Kevin Mitnick المتخصص العالمي البارز في الأمن السيبراني ومدير قسم القرصنة في KnowBe4 في تصميم برنامج التدريب الذي تقدمه KnowBe4 مستندًا إلى تكتيكاته جيدة التوثيق على صعيد الهندسة الاجتماعية. هذا، وتعتمد المؤسسات على KnowBe4 لتعبئة المستخدمين النهائيين بصفتهم خط الدفاع الأخير، وتثق بمنصة KnowBe4 لتعزيز ثقافتها الأمنية وتقليل المخاطر البشرية.

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