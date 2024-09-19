شركة Knowbe4 تصدر تحذيرًا للمؤسسات في أعقاب تعيين موظف كوري شمالي وهمي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة KnowBe4، مزودة أكبر منصة على مستوى العالم للتدريب في مجال التوعية الأمنية ومحاكاة التصيد الاحتيالي، أنها أصدرت تحذيرًا بشأن عملية احتيال لتعيين موظف كوري شمالي وهمي، والتي شهدتها المؤسسة مؤخرًا ونجحت في تخفيف حدتها.
أصدرت شركة KnowBe4 مؤخرًا معلومات عامة بشأن كيفية تعيين "موظف كوري شمالي وهمي" عن طريق الخطأ وآلية اكتشاف ذلك. تم اكتشاف الموظف الوهمي سريعًا للغاية بعد أن بدأ في الدخول على الكمبيوتر المحمول الذي تم إرساله إليه بطرق غير عادية، وتم تقييد إمكانية وصوله إلى أنظمة الشركة في غضون 25 دقيقة من التنبيه الأمني الأول. مع العلم أنه لم يتم اكتساب وصول غير قانوني ولم يتم فقدان أي بيانات كما لم يتم التلاعب بها أو تسريبها من أي نظام من أنظمة KnowBe4.
صرح Stu Sjouwerman، المدير التنفيذي في KnowBe4، قائلاً: "ثمة علامات شائعة لمخطط تعيين الموظفين الوهميين هذا في أثناء عملية التعيين وبعدها". "يجب على كل مؤسسة تثقيف جميع موظفيها الفاعلين في عملية التعيين بشأن المخاطر ودراسة تكتيكات التخفيف المتنوعة، مثل تحديث عملية التوظيف في المؤسسة بحيث تنطوي على طلب تقديم المرشح لبصمات الأصابع لأغراض التحقق من الهوية، وتفعيل نموذج يوضح التهديدات المتعلقة بعملية التعيين في المؤسسة والمزيد. وقد أتانا الإلهام لمشاركة تجربتنا في هذا الموقف المؤسف بغية زيادة الوعي بشأن مدى انتشار هذا الموقف واستخدامه بمثابة تحذير للمساعدة في حماية المؤسسات الأخرى من الوقوع ضحية له."
يشرح هذا المستند التقني الجديد بالتفصيل آلية صناعة الموظفين الكوريين الشماليين الوهميين، ويشارك العديد من العلامات التي يجب الانتباه لها، كما يناقش العديد من الطرق التي يمكن للمؤسسات عن طريقها تحديث سياسات التوظيف لمنع توظيف موظفين وهميين. لتنزيل المستند التقني، "الموظفون الكوريون الشماليون الوهميون في كل مكان! وكيفية حماية مؤسستك"، تفضل بزيارة هذا الرابط هنا . لمزيد من المعلومات عن KnowBe4، الرجاء زيارة .
نبذة عن KnowBe4
تقدم شركة KnowBe4، المتخصصة في توفير أكبر منصة على مستوى العالم للتدريب في مجال التوعية الأمنية ومحاكاة التصيد الاحتيالي، خدماتها إلى أكثر من 70,000 مؤسسة على مستوى العالم. كما تساعد KnowBe4، التي أسسها متخصص تكنولوجيا المعلومات وأمن البيانات Stu Sjouwerman، المؤسسات في التعامل مع العنصر البشري للأمن عن طريق رفع الوعي بشأن برامج الفدية وجرائم الاحتيال باسم المدير التنفيذي وغيرها من تكتيكات الهندسة الاجتماعية، معتمدةً في هذا الصدد على منهج عصري للتدريب والتوعية بشأن المخاطر الأمنية. علاوةً على ذلك، ساعد الراحل Kevin Mitnick المتخصص العالمي البارز في الأمن السيبراني ومدير قسم القرصنة في KnowBe4 في تصميم برنامج التدريب الذي تقدمه KnowBe4 مستندًا إلى تكتيكاته جيدة التوثيق على صعيد الهندسة الاجتماعية. هذا، وتعتمد المؤسسات على KnowBe4 لتعبئة المستخدمين النهائيين بصفتهم خط الدفاع الأخير، وتثق بمنصة KnowBe4 لتعزيز ثقافتها الأمنية وتقليل المخاطر البشرية.
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