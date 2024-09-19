شركة The LYCRA Company تنشر تحديثها للاستدامة لعام 2023، وتتحدث عن التقدم المحرز مقابل أهداف عام 2030

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة The LYCRA Compan ، الشركة العالمية الرائدة في تطوير حلول الألياف والتكنولوجيا المتينة والمستدامة والمبتكرة لقطاعي الملابس والعناية الشخصية، عن نشر تحديثها السنوي الثالث للاستدامة وبطاقة الأداء العالمية المختصرة للاستدامة للسنة المالية 2023.توضح هذه الوثائق بالتفصيل تقدم الشركة نحو تحقيق أهداف الاستدامة لعام 2030.
يشمل إطار الاستدامة الخاص بشركة The LYCRA Company، والمعروف باسم "جدول أعمال الكوكب"، كل جانب من جوانب أعمالها ويتضمن ثلاث ركائز: استدامة المنتج، والتميز في التصنيع، ومسؤولية الشركات. تتمحور أهداف الاستدامة الموضحة في هذه الوثائق حول هذه الركائز وتتماشى مع خمسة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).
قال Steve Stewart، كبير مسؤولي العلامة التجارية والابتكار في شركة The LYCRA Company: "يُظهر أحدث تحديث للاستدامة لدينا التزامنا الطويل الأمد بمستقبل أكثر استدامة". "إن تحقيق طموحاتنا لإحداث تغيير هادف بينما نحرز تقدمًا نحو تحقيق أهدافنا لعام 2030 مستوحى من موضوع هذا العام تحويل الطموح إلى تأثير".
تتضمن أبرز أحداث تحديث الاستدامة لعام 2023 التقدم المحرز في تسويق ألياف ®LYCRA المشتقة بيولوجيًا والمصنوعة باستخدام ®QIRA، وإدخال ألياف ®LYCRA القابلة للتحلل الصناعي لقطاع العناية الشخصية، وتوسيع التقنيات التي تضيف المتانة إلى مجموعة ألياف LYCRA® ADAPTIV، وانخفاض بنسبة 26% في انبعاثات النطاقين 1 و2 عن العام السابق.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب موافقة الشركة مؤخرًا على أهدافها العلمية القائمة على خفض الانبعاثات على المدى القريب ضمن مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi). التزمت The LYCRA Company بخفض النطاق المطلق 1 و2 لانبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2030 من سنة الأساس 2021. بالإضافة إلى ذلك، ستخفض الشركة انبعاثات الغازات الدفيئة من النطاق المطلق 3 بنسبة 25 في المئة خلال نفس الإطار الزمني.
لتنزيل نسخة من تحديث الاستدامة لعام 2023 أو بطاقة نتائج الاستدامة العالمية، تفضل بزيارة lycra/update .
حول The LYCRA Company
The LYCRA Company هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول الألياف والتكنولوجيا لصناعات الملابس والعناية الشخصية ملتزمة بتقديم منتجات مستدامة باستخدام المكونات المتجددة والمعاد تدويرها قبل وبعد الاستهلاك والتي تقلل من النفايات وتساعد على تمهيد الطريق للتدوير. يقع مقرها الرئيسي في ويلمنجتون، ديلاوير، الولايات المتحدة LYCRA® وLYCRA HyFit®، وLYCRA® T400®، وCOOLMAX®، وTHERMOLITE®، وELASPAN®، وSUPPLEX® وTACTEL®. تضيف The LYCRA Company قيمة إلى منتجات عملائها من خلال تقديم ابتكارات فريدة تلبي حاجة المستهلك إلى الراحة والأداء الدائم. اعرف المزيد على lycra .
LYCRA® هي علامة تجارية لشركة The LYCRA Company.
QIRA® هي علامة تجارية لشركة ®Qore.
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