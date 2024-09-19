شركة The LYCRA Company تنشر تحديثها للاستدامة لعام 2023، وتتحدث عن التقدم المحرز مقابل أهداف عام 2030

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة The LYCRA Compan ، الشركة العالمية الرائدة في تطوير حلول الألياف والتكنولوجيا المتينة والمستدامة والمبتكرة لقطاعي الملابس والعناية الشخصية، عن نشر تحديثها السنوي الثالث للاستدامة وبطاقة الأداء العالمية المختصرة للاستدامة للسنة المالية 2023.توضح هذه الوثائق بالتفصيل تقدم الشركة نحو تحقيق أهداف الاستدامة لعام 2030.

يشمل إطار الاستدامة الخاص بشركة The LYCRA Company، والمعروف باسم "جدول أعمال الكوكب"، كل جانب من جوانب أعمالها ويتضمن ثلاث ركائز: استدامة المنتج، والتميز في التصنيع، ومسؤولية الشركات. تتمحور أهداف الاستدامة الموضحة في هذه الوثائق حول هذه الركائز وتتماشى مع خمسة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).

قال Steve Stewart، كبير مسؤولي العلامة التجارية والابتكار في شركة The LYCRA Company: "يُظهر أحدث تحديث للاستدامة لدينا التزامنا الطويل الأمد بمستقبل أكثر استدامة". "إن تحقيق طموحاتنا لإحداث تغيير هادف بينما نحرز تقدمًا نحو تحقيق أهدافنا لعام 2030 مستوحى من موضوع هذا العام تحويل الطموح إلى تأثير".

تتضمن أبرز أحداث تحديث الاستدامة لعام 2023 التقدم المحرز في تسويق ألياف ®LYCRA المشتقة بيولوجيًا والمصنوعة باستخدام ®QIRA، وإدخال ألياف ®LYCRA القابلة للتحلل الصناعي لقطاع العناية الشخصية، وتوسيع التقنيات التي تضيف المتانة إلى مجموعة ألياف LYCRA® ADAPTIV، وانخفاض بنسبة 26% في انبعاثات النطاقين 1 و2 عن العام السابق.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب موافقة الشركة مؤخرًا على أهدافها العلمية القائمة على خفض الانبعاثات على المدى القريب ضمن مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi). التزمت The LYCRA Company بخفض النطاق المطلق 1 و2 لانبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2030 من سنة الأساس 2021. بالإضافة إلى ذلك، ستخفض الشركة انبعاثات الغازات الدفيئة من النطاق المطلق 3 بنسبة 25 في المئة خلال نفس الإطار الزمني.

لتنزيل نسخة من تحديث الاستدامة لعام 2023 أو بطاقة نتائج الاستدامة العالمية، تفضل بزيارة lycra/update .

حول The LYCRA Company

The LYCRA Company هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول الألياف والتكنولوجيا لصناعات الملابس والعناية الشخصية ملتزمة بتقديم منتجات مستدامة باستخدام المكونات المتجددة والمعاد تدويرها قبل وبعد الاستهلاك والتي تقلل من النفايات وتساعد على تمهيد الطريق للتدوير. يقع مقرها الرئيسي في ويلمنجتون، ديلاوير، الولايات المتحدة LYCRA® وLYCRA HyFit®، وLYCRA® T400®، وCOOLMAX®، وTHERMOLITE®، وELASPAN®، وSUPPLEX® وTACTEL®. تضيف The LYCRA Company قيمة إلى منتجات عملائها من خلال تقديم ابتكارات فريدة تلبي حاجة المستهلك إلى الراحة والأداء الدائم. اعرف المزيد على lycra .

LYCRA® هي علامة تجارية لشركة The LYCRA Company.

QIRA® هي علامة تجارية لشركة ®Qore.

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