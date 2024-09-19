ارتفاع الأسهم اليابانية بأكثر من 2% مع انطلاق اجتماع البنك المركزي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع انخفاض الين، وتحسن معنويات المستثمرين عقب خفض الفيدرالي للفائدة أمس، وانطلاق اجتماع المصرف المركزي للبلاد، والذي ينعقد على مدار يومين وينتهي غداً.
وفي ختام الجلسة، قفز مؤشر“نيكي” بنسبة 2.13% أو ما يعادل 775 نقطة إلى 37155 نقطة، وزاد نظيره الأوسع نطاقاً“توبكس” بنسبة 2% إلى 2616 نقطة.
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جاء انتعاش الأسهم اليابانية اليوم في خضم جلسة متقلبة الأداء بالأسواق الآسيوية مع تقييم المستثمرين قرار الفيدرالي الأمريكي بإجراء خفض كبير للفائدة قدره 50 نقطة أساس، وسط انقسام الآراء حول ما إذا كانت هذه خطوة إيجابية نحو التيسير النقدي، أم أنها كانت بسبب مخاوف ركود أكبر اقتصادات العالم.
وساعد على الأداء الإيجابي للسوق اليابانية ارتفاع أسهم قطاع التصدير بسبب انخفاض قيمة الين، إذ ارتفعت العملة الأمريكية بنسبة 0.31% إلى 142.71 ين.
وانطلق اليوم اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان، وينصب تركيز المستثمرين على نتائجه المرتقب صدورها غداً الجمعة في ظل توقعات تثبيت الفائدة عند 0.25%.
المصدر:
MENAFN19092024000202011048ID1108691256
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