ارتفاع الأسهم اليابانية بأكثر من 2% مع انطلاق اجتماع البنك المركزي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع انخفاض الين، وتحسن معنويات المستثمرين عقب خفض الفيدرالي للفائدة أمس، وانطلاق اجتماع المصرف المركزي للبلاد، والذي ينعقد على مدار يومين وينتهي غداً.

وفي ختام الجلسة، قفز مؤشر“نيكي” بنسبة 2.13% أو ما يعادل 775 نقطة إلى 37155 نقطة، وزاد نظيره الأوسع نطاقاً“توبكس” بنسبة 2% إلى 2616 نقطة.

موضوعات“أمازون” ترفع أجور موظفيها وتمنحهم اشتراك برايم مجاني هونج كونج تُخفض سعر الفائدة 50 نقطة على خطى“الفيدرالي الأمريكي” سهم“ترامب ميديا” يسجل أدنى إغلاق على الإطلاق

جاء انتعاش الأسهم اليابانية اليوم في خضم جلسة متقلبة الأداء بالأسواق الآسيوية مع تقييم المستثمرين قرار الفيدرالي الأمريكي بإجراء خفض كبير للفائدة قدره 50 نقطة أساس، وسط انقسام الآراء حول ما إذا كانت هذه خطوة إيجابية نحو التيسير النقدي، أم أنها كانت بسبب مخاوف ركود أكبر اقتصادات العالم.

وساعد على الأداء الإيجابي للسوق اليابانية ارتفاع أسهم قطاع التصدير بسبب انخفاض قيمة الين، إذ ارتفعت العملة الأمريكية بنسبة 0.31% إلى 142.71 ين.

وانطلق اليوم اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان، وينصب تركيز المستثمرين على نتائجه المرتقب صدورها غداً الجمعة في ظل توقعات تثبيت الفائدة عند 0.25%.





المصدر: