Thursday, 19 September 2024 12:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كيف حولت صناعة اللوف 100 ألف جنيه استثمارات إلى 150 مليوناً مبيعات؟

9/19/2024 4:48:58 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) شباب طموح بدأوا رحلتهم الصناعية باستثمارات 100 ألف جنيه فى جراج إحدى العمارات بمنطقة صقر قريش فى القاهرة، ليؤسسوا بعدها شركة ((آى كلين))، المتخصصة فى تصنيع اللوف الطبيعى والصناعى.

شركة ((آى كلين)) تم تأسيسها قبل نحو 7 سنوات، واستمرت فى النمو والتوسع لتصل مبيعاتها إلى 150 مليون جنيه سنوياً.

موضوعات متعلقة “الصحة” تبحث مع“فارما جروب” تعظيم الاستثمارات في توطين صناعة الدواء “المستثمرات العرب”: خطة لتوطين منتجات أوروبية تستوردها المنطقة العربية بمصر والسعودية “تصديرى الصناعات الكيماوية” ينظم 4 بعثات تجارية لاقتناص فرص جديدة

المهندس محمد إبراهيم، الشريك المؤسس لـ((آى كلين))، قال لـ((البورصة))، إنَّ النمو الكبير فى الطلب شجع المؤسسين على إنشاء مصنع فى حلوان على مساحة 3 آلاف متر مربع لتغطية الطلب المتزايد على منتجات الشركة، ليصل عدد المنتجات المصنعة إلى 100 منتج حالياً.

وأوضح ((إبراهيم))، أنَّ الشركة تورد منتجاتها إلى السلاسل التجارية الكبرى مثل ((خير زمان))، و((بنده))، و((كارفور))، بالإضافة إلى المحلات الصغيرة من خلال التعاقد مع شركة متخصصة فى التوزيع.

وأشار إلى أن الشركة بدأت عام 2020 رحلة التصدير إلى عدد محدود من الدول، وحالياً تتواجد فى أغلب دول العالم.

وقال إنَّ التصدير إلى السوق الأمريكى لا يزال يواجه تحديات نتيجة منافسة السوق الصينى؛ بسبب انخفاض تكلفة الشحن التى تصل إلى 1500 دولار للحاوية من الصين إلى الولايات المتحدة، فى الوقت الذى يتكلف تصدير الحاوية من مصر 4500 دولار.

“هيما للبلاستيك” تستهدف الوصول لـ50 مليون دولار صادرات خلال 3 سنوات

وأضاف ((إبراهيم))، أن الشركة تخطط للنمو بشكل عرضى من خلال استهداف إدخال منتجات أخرى مثل الأكياس والشنط البلاستيك وورق ((الفويل)).

وأوضح أن الشركاء بصدد الاجتماع مع المسئولين فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على قطعة أرض جديدة لتوسيع النشاط.

وقال إن الشركة رصدت 2 مليون جنيه بشكل مبدئى لتنفيذ خطتها التوسعية، خلال العام المقبل، لتطوير تكنولوجيا التصنيع، مضيفا أن الشركة حصلت على شهادة ((أيزو 9001)) كخطوة نحو السعى للحصول على مزيد من شهادات الجودة من بينها شهادة التميز المؤسسى الأوروبى.

وتعتبر شهادة ((الأيزو 9001)) واحدة من أهم الشهادات العالمية فى مجال إدارة الجودة، وتعتمد على مجموعة من المعايير الدولية التى تهدف إلى تحسين جودة العمل وتعزيز الأداء المؤسسى.

وقال ((إبراهيم))، إنَّ ((آى كلين)) أكبر مستورد للمادة الخام الخضراء من ((لوف الغسيل)) من فرنسا وإيطاليا وتركيا، لعدم وفرتها فى أى من الدول العربية أو الأفريقية.

MENAFN19092024000202011048ID1108691254

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث