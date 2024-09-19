كيف حولت صناعة اللوف 100 ألف جنيه استثمارات إلى 150 مليوناً مبيعات؟

MENAFN - Al-Borsa News) شباب طموح بدأوا رحلتهم الصناعية باستثمارات 100 ألف جنيه فى جراج إحدى العمارات بمنطقة صقر قريش فى القاهرة، ليؤسسوا بعدها شركة ((آى كلين))، المتخصصة فى اللوف الطبيعى والصناعى.

شركة ((آى كلين)) تم تأسيسها قبل نحو 7 سنوات، واستمرت فى النمو والتوسع لتصل مبيعاتها إلى 150 مليون جنيه سنوياً.

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المهندس محمد إبراهيم، الشريك المؤسس لـ((آى كلين))، قال لـ((البورصة))، إنَّ النمو الكبير فى الطلب شجع المؤسسين على إنشاء مصنع فى حلوان على مساحة 3 آلاف متر مربع لتغطية الطلب المتزايد على منتجات الشركة، ليصل عدد المنتجات المصنعة إلى 100 منتج حالياً.

وأوضح ((إبراهيم))، أنَّ الشركة تورد منتجاتها إلى السلاسل التجارية الكبرى مثل ((خير زمان))، و((بنده))، و((كارفور))، بالإضافة إلى المحلات الصغيرة من خلال التعاقد مع شركة متخصصة فى التوزيع.

وأشار إلى أن الشركة بدأت عام 2020 رحلة التصدير إلى عدد محدود من الدول، وحالياً تتواجد فى أغلب دول العالم.

وقال إنَّ التصدير إلى السوق الأمريكى لا يزال يواجه تحديات نتيجة منافسة السوق الصينى؛ بسبب انخفاض تكلفة الشحن التى تصل إلى 1500 دولار للحاوية من الصين إلى الولايات المتحدة، فى الوقت الذى يتكلف تصدير الحاوية من مصر 4500 دولار.

وأضاف ((إبراهيم))، أن الشركة تخطط للنمو بشكل عرضى من خلال استهداف إدخال منتجات أخرى مثل الأكياس والشنط البلاستيك وورق ((الفويل)).

وأوضح أن الشركاء بصدد الاجتماع مع المسئولين فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على قطعة أرض جديدة لتوسيع النشاط.

وقال إن الشركة رصدت 2 مليون جنيه بشكل مبدئى لتنفيذ خطتها التوسعية، خلال العام المقبل، لتطوير تكنولوجيا التصنيع، مضيفا أن الشركة حصلت على شهادة ((أيزو 9001)) كخطوة نحو السعى للحصول على مزيد من شهادات الجودة من بينها شهادة التميز المؤسسى الأوروبى.

وتعتبر شهادة ((الأيزو 9001)) واحدة من أهم الشهادات العالمية فى مجال إدارة الجودة، وتعتمد على مجموعة من المعايير الدولية التى تهدف إلى تحسين جودة العمل وتعزيز الأداء المؤسسى.

وقال ((إبراهيم))، إنَّ ((آى كلين)) أكبر مستورد للمادة الخام الخضراء من ((لوف الغسيل)) من فرنسا وإيطاليا وتركيا، لعدم وفرتها فى أى من الدول العربية أو الأفريقية.