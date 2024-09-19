كيف حولت صناعة اللوف 100 ألف جنيه استثمارات إلى 150 مليوناً مبيعات؟

(MENAFN
- Al-Borsa News) شباب طموح بدأوا رحلتهم الصناعية باستثمارات 100 ألف جنيه فى جراج إحدى العمارات بمنطقة صقر قريش فى القاهرة، ليؤسسوا بعدها شركة ((آى كلين))، المتخصصة فى تصنيع
اللوف الطبيعى والصناعى.
شركة ((آى كلين)) تم تأسيسها قبل نحو 7 سنوات، واستمرت فى النمو والتوسع لتصل مبيعاتها إلى 150 مليون جنيه سنوياً.
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المهندس محمد إبراهيم، الشريك المؤسس لـ((آى كلين))، قال لـ((البورصة))، إنَّ النمو الكبير فى الطلب شجع المؤسسين على إنشاء مصنع فى حلوان على مساحة 3 آلاف متر مربع لتغطية الطلب المتزايد على منتجات الشركة، ليصل عدد المنتجات المصنعة إلى 100 منتج حالياً.
وأوضح ((إبراهيم))، أنَّ الشركة تورد منتجاتها إلى السلاسل التجارية الكبرى مثل ((خير زمان))، و((بنده))، و((كارفور))، بالإضافة إلى المحلات الصغيرة من خلال التعاقد مع شركة متخصصة فى التوزيع.
وأشار إلى أن الشركة بدأت عام 2020 رحلة التصدير إلى عدد محدود من الدول، وحالياً تتواجد فى أغلب دول العالم.
وقال إنَّ التصدير إلى السوق الأمريكى لا يزال يواجه تحديات نتيجة منافسة السوق الصينى؛ بسبب انخفاض تكلفة الشحن التى تصل إلى 1500 دولار للحاوية من الصين إلى الولايات المتحدة، فى الوقت الذى يتكلف تصدير الحاوية من مصر 4500 دولار. “هيما للبلاستيك” تستهدف الوصول لـ50 مليون دولار صادرات خلال 3 سنوات
وأضاف ((إبراهيم))، أن الشركة تخطط للنمو بشكل عرضى من خلال استهداف إدخال منتجات أخرى مثل الأكياس والشنط البلاستيك وورق ((الفويل)).
وأوضح أن الشركاء بصدد الاجتماع مع المسئولين فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على قطعة أرض جديدة لتوسيع النشاط.
وقال إن الشركة رصدت 2 مليون جنيه بشكل مبدئى لتنفيذ خطتها التوسعية، خلال العام المقبل، لتطوير تكنولوجيا التصنيع، مضيفا أن الشركة حصلت على شهادة ((أيزو 9001)) كخطوة نحو السعى للحصول على مزيد من شهادات الجودة من بينها شهادة التميز المؤسسى الأوروبى.
وتعتبر شهادة ((الأيزو 9001)) واحدة من أهم الشهادات العالمية فى مجال إدارة الجودة، وتعتمد على مجموعة من المعايير الدولية التى تهدف إلى تحسين جودة العمل وتعزيز الأداء المؤسسى.
وقال ((إبراهيم))، إنَّ ((آى كلين)) أكبر مستورد للمادة الخام الخضراء من ((لوف الغسيل)) من فرنسا وإيطاليا وتركيا، لعدم وفرتها فى أى من الدول العربية أو الأفريقية.
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