راي داليو: الفيدرالي يواجه معضلة صعبة مع بدء تخفيضات الفائدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال“راي داليو” رجل الأعمال ومؤسس شركة“بريدج ووتر أسوشيتس” إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يواجه معضلة صعبة مع بدء تخفيضات الفائدة بسبب التضخم الهائل في حجم الديون.

وأوضح“داليو” في لقاء مع شبكة“سي إن بي سي” أن هذه المعضلة تتمثل في الحفاظ على توازن سوق الائتمان، حيث تقتضي مهمته الحفاظ على مستوى مرتفع من الفائدة يُلائم الدائنين، لكن ليس مرتفعاً كثيراً بالنسبة للمدينين.

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وأضاف أنه مع تضخم حجم الديون الأمريكية، فإن ارتفاع التضخم في الآونة الأخيرة تسبب في خفض أسعار الفائدة الحقيقية، وبالتالي تآكلت قيمة هذه الديون في ظل العائد السالب على الإقراض.

ومن جهة أخرى، أشار“داليو” إلى أن ارتفاع حجم الديون يعني وجود“كمية هائلة” من القروض بحاجة إلى التجديد، ونظراً للتوازن النسبي للاقتصاد الأمريكي حالياً، فسوف ترتفع هذه الديون بدرجة أكبر في ظل الطلب على الاقتراض.

وتابع“داليو” بأن ما يخشاه هو أن أي من مرشحي الرئاسة“دونالد ترامب” و”كامالا هاريس” يضع مسألة استدامة الديون ضمن أولوياته، لذا فمن غير المرجح أن تتراجع هذه الضغوط.

ويعتقد“داليو” أنه بمرور الوقت، سوف تتجه الأمور نحو اللجوء لتسييل هذه الديون واتباع مسار مشابه لليابان بالحفاظ على أسعار فائدة منخفضة للغاية بشكل مصطنع، ما أدى في النهاية إلى ضعف العملة المحلية وتراجع قيمة السندات السيادية.





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