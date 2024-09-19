راي داليو: الفيدرالي يواجه معضلة صعبة مع بدء تخفيضات الفائدة - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) قال“راي داليو” رجل الأعمال ومؤسس شركة“بريدج ووتر أسوشيتس” إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يواجه معضلة صعبة مع بدء تخفيضات الفائدة بسبب التضخم الهائل في حجم الديون.
وأوضح“داليو” في لقاء مع شبكة“سي إن بي سي” أن هذه المعضلة تتمثل في الحفاظ على توازن سوق الائتمان، حيث تقتضي مهمته الحفاظ على مستوى مرتفع من الفائدة يُلائم الدائنين، لكن ليس مرتفعاً كثيراً بالنسبة للمدينين.
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وأضاف أنه مع تضخم حجم الديون الأمريكية، فإن ارتفاع التضخم في الآونة الأخيرة تسبب في خفض أسعار الفائدة الحقيقية، وبالتالي تآكلت قيمة هذه الديون في ظل العائد السالب على الإقراض.
ومن جهة أخرى، أشار“داليو” إلى أن ارتفاع حجم الديون يعني وجود“كمية هائلة” من القروض بحاجة إلى التجديد، ونظراً للتوازن النسبي للاقتصاد الأمريكي حالياً، فسوف ترتفع هذه الديون بدرجة أكبر في ظل الطلب على الاقتراض.
وتابع“داليو” بأن ما يخشاه هو أن أي من مرشحي الرئاسة“دونالد ترامب” و”كامالا هاريس” يضع مسألة استدامة الديون ضمن أولوياته، لذا فمن غير المرجح أن تتراجع هذه الضغوط.
ويعتقد“داليو” أنه بمرور الوقت، سوف تتجه الأمور نحو اللجوء لتسييل هذه الديون واتباع مسار مشابه لليابان بالحفاظ على أسعار فائدة منخفضة للغاية بشكل مصطنع، ما أدى في النهاية إلى ضعف العملة المحلية وتراجع قيمة السندات السيادية.
المصدر:
MENAFN19092024000202011048ID1108691253
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