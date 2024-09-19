تصديرى الصناعات الكيماوية ينظم 4 بعثات تجارية لاقتناص فرص جديدة

MENAFN - Al-Borsa News) يعتزم المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة المشاركة فى 4 بعثات تجارية إلى دول السعودية والمغرب والجزائر وتركيا بنهاية العام الجارى.

قال محمد مجيد، المدير التنفيذى للمجلس، إنَّ الغرض من البعثات هو فتح أسواق تصديرية جديدة لشركات القطاع بالدول العربية والأفريقية، خاصة أن الدولة تعهدت بمساندة جميع الشركات الراغبة فى زيادة قدراتها التصديرية عن طريق تقديم إعفاءات ضريبية وتسريع وتيرة رد الأعباء.

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وأضاف ((مجيد))، أن صادرات الأسمدة، خلال النصف الأول من العام الحالى، بلغت نحو 1.5 مليار دولار، متوقعاً أن تصل إلى 3 مليارات دولار بنهاية العام.

ووفقاً للمدير التنفيذى، تجازوت صادرات المجلس 4 مليارات دولار خلال أول 7 أشهر من العام الحالى، مع توقعات بوصول قيمة الصادرات إلى 5.8 مليار دولار بنهاية العام.

وأوضح ((مجيد))، أن العام الحالى شهد زيادة فى عدد المصانع العاملة فى قطاع البلاستيك فضلاً عن تحول عدد من الشركات من التجارة إلى إنتاج الأسمدة المركبة والعضوية والمخصبات العضوية إضافة إلى التعاون مع ((اليونيدو)) فى دعم عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة طاقتها الإنتاجية وتحويلها للتصدير إضافة إلى توجيهها للإنتاج الأخضر.