تصديرى الصناعات الكيماوية ينظم 4 بعثات تجارية لاقتناص فرص جديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) يعتزم المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة المشاركة فى 4 بعثات تجارية إلى دول السعودية والمغرب والجزائر وتركيا بنهاية العام الجارى.
قال محمد مجيد، المدير التنفيذى للمجلس، إنَّ الغرض من البعثات هو فتح أسواق تصديرية جديدة لشركات القطاع بالدول العربية والأفريقية، خاصة أن الدولة تعهدت بمساندة جميع الشركات الراغبة فى زيادة قدراتها التصديرية عن طريق تقديم إعفاءات ضريبية وتسريع وتيرة رد الأعباء.
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وأضاف ((مجيد))، أن صادرات الأسمدة، خلال النصف الأول من العام الحالى، بلغت نحو 1.5 مليار دولار، متوقعاً أن تصل إلى 3 مليارات دولار بنهاية العام.
ووفقاً للمدير التنفيذى، تجازوت صادرات المجلس 4 مليارات دولار خلال أول 7 أشهر من العام الحالى، مع توقعات بوصول قيمة الصادرات إلى 5.8 مليار دولار بنهاية العام.
وأوضح ((مجيد))، أن العام الحالى شهد زيادة فى عدد المصانع العاملة فى قطاع البلاستيك فضلاً عن تحول عدد من الشركات من التجارة إلى إنتاج الأسمدة المركبة والعضوية والمخصبات العضوية إضافة إلى التعاون مع ((اليونيدو)) فى دعم عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة طاقتها الإنتاجية وتحويلها للتصدير إضافة إلى توجيهها للإنتاج الأخضر.
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