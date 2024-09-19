المستثمرات العرب: خطة لتوطين منتجات تستوردها المنطقة العربية بمصر والسعودية

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- Al-Borsa News) يسعى اتحاد المستثمرات العرب إلى توطين صناعة منتجات تستوردها دول عربية من أوروبا فى كل من مصر والسعودية، وذلك ضمن استراتيجية تعميق الصناعة العربية التى ينفذها الاتحاد حالياً.
قالت الدكتورة هدى يسى، رئيسة اتحاد المستثمرات العرب، إنَّ مصر والسعودية منفتحتان على توطين عدد كبير من المنتجات المستوردة لتقليل فاتورة الاستيراد فى بلديهما، بالإضافة إلى جعلهما مركزاً إقليمياً للتصدير فى المنطقة العربية.
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وأضافت ((يسى)) لـ((البورصة))، أن الاتحاد لديه مكتب فنى متخصص فى إعداد دراسات الجدوى للأعضاء، وهو بصدد تجهيز دراسات لمشروعات يتطلع مستثمرون خليجيون إلى تنفيذها فى مصر والسعودية.
وأوضحت أن السعودية ومصر تمنحان المشروعات الجديدة تيسيرات كبيرة، ونسعى لتوظيف هذا التوجه فى توطين جزء كبير من المنتجات المستوردة من الدول الأوروبية فيهما.
وأشارت إلى أن اتحاد المستثمرات العرب يعتزم تنظيم بعثة تجارية إلى السعودية نهاية الشهر الحالى؛ لتعزيز التبادل التجارى مع الدول العربية.
ويضم اتحاد المستثمرات العرب، عدداً من اللجان الفنية المتخصصة، أبرزها اللجنة العربية الأفريقية، واللجنة العربية الأمريكية، واللجنة العربية الأوروبية. “الصحة العالمية” تبحث مع“اتحاد المستثمرات العرب” تنشيط السياحة العلاجية بمصر
وقالت ((يسى))، إنَّ الاتحاد يسعى لدعم الخبرات الفنية لرواد ورائدات الأعمال عبر الدورات التدريبية المشتركة وبالتعاون مع الجهات المعنية فى حكومات الدول العربية.
وأضافت أن اتحاد المستثمرات العرب بصدد تنظيم قمة الاستثمار العربى الأفريقى والتعاون الدولى خلال شهر نوفمبر بمحافظة أسوان، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بهدف دعم التبادل التجارى مع الدول العربية.
وأوضحت أن الإجراءات التى تطلقها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار أسهمت بشكل كبير فى تحسين سمعة مصر الاستثمارية فى الأسواق العالمية؛ نظراً إلى مساهمتها فى القضاء على البيروقراطية.
توقعت أن يسهم إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية فى القضاء على العديد من الصعوبات التى كانت تواجه المستثمرين فى الحصول على الأراضى الصناعية، بالإضافة إلى تحقيق الشفافية الكاملة بين الحكومة والمستثمرين. ((يسى الدولية)) تؤسس مصنعاً للمنظفات والمناديل الورقية فى السعودية
وقالت هدى يسى، التى تترأس مجموعة يسى الدولية، إنَّ المجموعة تمتلك مصانع وشركات فى السويس، والعاشر من رمضان، بالإضافة إلى مصنع فى الإمارات، وشركة قابضة فى الأردن، وشركة تجارية فى بلجيكا، ومكتب تمثيل فى لندن.
وأضافت ((يسى))، أن المجموعة متخصصة فى توريد تجهيزات المستلزمات الصحية للمستشفيات، والمراكز الصحية، والفنادق، والقصور الرئاسية.
وأوضحت أن المجموعة تصدر نحو 54% من منتجاتها، التى تصل إلى 350 منتجاً، إلى 38 دولة عربية وأفريقية.
وقالت ((يسى))، إن المجموعة بصدد تأسيس مصنع فى السعودية لإنتاج المنظفات والمطهرات الصديقة للبيئة والمناديل الورقية، ومن المقرر بدء التشغيل الفعلى للمصنع خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأشارت إلى أن الخطة التوسعية للمجموعة تستهدف التركيز على الفرص المتاحة بالأسواق الأفريقية خلال السنوات المقبلة للتوسع بحجم أعمالها.
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