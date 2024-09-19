المستثمرات العرب: خطة لتوطين منتجات تستوردها المنطقة العربية بمصر والسعودية

MENAFN - Al-Borsa News) يسعى اتحاد المستثمرات العرب إلى توطين صناعة منتجات تستوردها دول عربية من أوروبا فى كل من مصر والسعودية، وذلك ضمن استراتيجية تعميق الصناعة العربية التى ينفذها الاتحاد حالياً.

قالت الدكتورة هدى يسى، رئيسة اتحاد المستثمرات العرب، إنَّ مصر والسعودية منفتحتان على توطين عدد كبير من المنتجات المستوردة لتقليل فاتورة الاستيراد فى بلديهما، بالإضافة إلى جعلهما مركزاً إقليمياً للتصدير فى المنطقة العربية.

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وأضافت ((يسى)) لـ((البورصة))، أن الاتحاد لديه مكتب فنى متخصص فى إعداد دراسات الجدوى للأعضاء، وهو بصدد تجهيز دراسات لمشروعات يتطلع مستثمرون خليجيون إلى تنفيذها فى مصر والسعودية.

وأوضحت أن السعودية ومصر تمنحان المشروعات الجديدة تيسيرات كبيرة، ونسعى لتوظيف هذا التوجه فى توطين جزء كبير من المنتجات المستوردة من الدول الأوروبية فيهما.

وأشارت إلى أن اتحاد المستثمرات العرب يعتزم تنظيم بعثة تجارية إلى السعودية نهاية الشهر الحالى؛ لتعزيز التبادل التجارى مع الدول العربية.

ويضم اتحاد المستثمرات العرب، عدداً من اللجان الفنية المتخصصة، أبرزها اللجنة العربية الأفريقية، واللجنة العربية الأمريكية، واللجنة العربية الأوروبية.

وقالت ((يسى))، إنَّ الاتحاد يسعى لدعم الخبرات الفنية لرواد ورائدات الأعمال عبر الدورات التدريبية المشتركة وبالتعاون مع الجهات المعنية فى حكومات الدول العربية.

وأضافت أن اتحاد المستثمرات العرب بصدد تنظيم قمة الاستثمار العربى الأفريقى والتعاون الدولى خلال شهر نوفمبر بمحافظة أسوان، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بهدف دعم التبادل التجارى مع الدول العربية.

وأوضحت أن الإجراءات التى تطلقها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار أسهمت بشكل كبير فى تحسين سمعة مصر الاستثمارية فى الأسواق العالمية؛ نظراً إلى مساهمتها فى القضاء على البيروقراطية.

توقعت أن يسهم إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية فى القضاء على العديد من الصعوبات التى كانت تواجه المستثمرين فى الحصول على الأراضى الصناعية، بالإضافة إلى تحقيق الشفافية الكاملة بين الحكومة والمستثمرين.

وقالت هدى يسى، التى تترأس مجموعة يسى الدولية، إنَّ المجموعة تمتلك مصانع وشركات فى السويس، والعاشر من رمضان، بالإضافة إلى مصنع فى الإمارات، وشركة قابضة فى الأردن، وشركة تجارية فى بلجيكا، ومكتب تمثيل فى لندن.

وأضافت ((يسى))، أن المجموعة متخصصة فى توريد تجهيزات المستلزمات الصحية للمستشفيات، والمراكز الصحية، والفنادق، والقصور الرئاسية.

وأوضحت أن المجموعة تصدر نحو 54% من منتجاتها، التى تصل إلى 350 منتجاً، إلى 38 دولة عربية وأفريقية.

وقالت ((يسى))، إن المجموعة بصدد تأسيس مصنع فى السعودية لإنتاج المنظفات والمطهرات الصديقة للبيئة والمناديل الورقية، ومن المقرر بدء التشغيل الفعلى للمصنع خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأشارت إلى أن الخطة التوسعية للمجموعة تستهدف التركيز على الفرص المتاحة بالأسواق الأفريقية خلال السنوات المقبلة للتوسع بحجم أعمالها.