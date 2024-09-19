سيتي للتحاليل تدرس الاستحواذ على شركة خدمات لإدارة المستشفيات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قررت شركة سيتي للتحاليل الطبية، دراسة الاستحواذ على بعض الاستثمارات أو الأصول تتضمن الاستحواذ على أصول شركة خدمات لإدارة المستشفيات.

وقررت الشركة إبرام مذكرات تفاهم بينها والشركة المقرر الاستحواذ عليها -غير ملزم- يحدد الإطار العام لتنفيذ الصفقة والبيانات والمستندات الواجب تقديمها من تلك الشركة لإتمام الدراسة النافية للجهالة والتقييمات الخاصة بتلك الصفقة.

موضوعات“كيما”: لم يرد للشركة معلومات بشأن بدء إجراءات طرح حصص إضافية بالبورصة “مصر للألومنيوم”: إعادة التأهيل يتطلب بدائل التمويل المختلفة ضمنها طرح حصص بالبورصة “العامة للصوامع” تربح 206 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي

كما تقرر إرجاء تحديد قيم تلك الاستثمارات أو الأصول المستحوذ عليها لحين انتهاء الدراسة النافية للجهالة وتقرير المستشار المالي المستقل، مشيرة إلى أنه تقرر تعيين شركة أصول عربية للاستثمار والاستشارات المالية لتحديد القيمة العادلة لسعر سهم الشركة المقرر الاستحواذ علبها.

واعتمدت شركة سيتي للتحاليل الطبية، دراسة القيمة العادلة لشركة كايرو كلينكال لاب، والمعدة من المستشار المالي المستقل -شركة الأعمال والاستشارات المالية-، في إطار صفقة الاستحواذ المرتقبة.

وأوضحت الشركة أن دراسة القيمة العادلة أظهرت أن قيمة شركة كايرو كلينكال تبلغ 60.21 مليون جنيه.

وقررت سيتي للتحاليل الطبية، تحديد السعر النهائي لصفقة الاستحواذ على شركة كايرو كلينكال لاب لتكون 59 مليون جنيه مع تعديل طريقة السداد لتصبح كالآتي:

-37 مليون جنيه مسدد منها 10 مليون جنيه في شهر أبريل الماضي

-22 مليون جنيه يتم تسجيله كرصيد دائن لصالح المساهم البائع ويستخدم في زيادة رأس المال لاحقًا.

وأضافت أنه تم الاتفاق مع البائع على توقيع عقد الاستحواذ النهائي يوم الأربعاء المقبل.

وكانت قررت شركة“سيتي للتحاليل الطبية”، دراسة الاستحواذ على شركتين بنفس المجال.

وقرر مجلس الإدارة دراسة الاستحواذ على شركة معامل عز لاب- مصر، وشركة المعادي لاستحواذات المعامل- مصر.

كما وافق المجلس على إبرام مذكرات تفاهم مع الشركات المقرر الاستحواذ عليها يحدد الإطار العام لتنفيذ الصفقة والبيانات والمستندات الواجب تنفيذها من تلك الشركات لإتمام الدراسة النافية للجهالة والتقييمات الخاصة بتلك الصفقة.

وقرر إرجاء تحديد قيم تلك الاستثمارات أو الأصول المستحوذ عليها لحين انتهاء الدراسة النافية للجهالة وتقرير المستشار المالي المستقل.

وأضافت الشركة أن تقرر تعيين مستشار مالي مستقل شركة بيتا كابيتال كونسالتينج للاستشارات المالية عن الأوراق المالية لتحديد القيمة العادلة لسعر سهم الشركات المقرر الاستحواذ عليها.

قررت شركة سيتي للتحاليل الطبية، المشاركة في زيادة رأسمال شركتي قمة المشرق الطبية“السعودية” والتشخيص المتميز للتجارة“المصرية”.

وتقرر المشاركة في زيادة رأسمال قمة المشرق الطبية بزيادة 100% من القيمة الدفترية، على أن تقوم سيتي للتحاليل الطبية بتغطية الاكتتاب لتكون حصتها 50% من الشركة وبزيادة قدرها 100 ألف ريال.

وسيتم تنفيذ الزيادة بالريال السعودي طبقًا لسعر الصرف في حينه، وبالقيمة الدفترية للحصة البالغ قدرها ألف ريال، مشيرة إلى أن قيمة هذه الزيادة أقل من 10% من حقوق الملكية الظاهرة في المركز المالي للشركة بنهاية مارس 2024، وسيتم التمويل من الموارد الذاتية.

وتقرر الاشتراك في زيادة رأسمال شركة التشخيص المتميز للتجارة بزيادة 100% من القيمة الدفترية على أن تقوم سيتي للتحاليل الطبية بتغطية الاكتتاب لتكون حصتها 50% من الشركة وبزيادة قدرها 4.41 مليون جنيه بالقيمة الدفترية للحصة البالغ قدرها 220.68 جنيه.

وأشارت إلى أن قيمة الزيادة أقل من 10% من حقوق الملكية الظاهرة في المركز المالي للشركة بنهاية مارس الماضي، وسيتم تمويلها من الموارد الذاتية للشركة.



