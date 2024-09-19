صندوق النقد: القوى الكلية المحلية تقود موازين التجارة فى الصين وأمريكا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أدى اتساع الفائض التجارى للصين ونمو العجز التجارى للولايات المتحدة منذ جائحة كورونا إلى تجدد المخاوف بشأن الاختلالات العالمية، كما أثارا جدلاً حاداً حول أسبابهما وتداعياتهما.

فهناك مخاوف متزايدة من أن الفوائض الخارجية للصين هى نتاج مجموعة من تدابير السياسة الصناعية المصممة لتشجيع الصادرات ودعم النمو الاقتصادى فى ظل ضعف الطلب المحلى.

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والبعض يشعر بالقلق إزاء الطاقة الفائضة التى قد تنشأ عنها ((الصدمة الصينية 2))، وهى طفرة فى التصدير تؤدى إلى تسريح العمالة والإضرار بالنشاط الصناعى فى بلدان أخرى.

غير أن هذه رؤية منقوصة، على أفضل تقدير، حول التجارة والسياسة الصناعية، وينبغى الاستعاضة عنها برؤية كلية، فالموازين الخارجية تتحدد فى نهاية المطاف بناءً على أساسيات الاقتصاد الكلى، ولا تربطها بالتجارة والسياسة الصناعية سوى روابط ضعيفة.

وللوقوف على نمط الاختلالات الخارجية العالمية، علينا أن نفهم الدوافع الاقتصادية الكلية وراء مستوى الادخار المرغوب مقابل الاستثمار المرغوب، ليس فى الصين فقط، بل فى بقية العالم أيضا، وخصوصاً الولايات المتحدة.

ففى حين تسهم البلدان الأخرى فى الاختلالات العالمية، تشكل الولايات المتحدة والصين مجتمعتين حوالى ثلث رصيد الحساب الجارى العالمى.

سجلت الصين زيادة هائلة فى الفائض التجارى مع بداية الجائحة، ففى البداية، شهدت صادرات المعدات الطبية طفرة كبيرة، وازدادت مشتريات المستهلكين حول العالم من السلع مقارنة بالخدمات بسبب التباعد الاجتماعى.

ثم تراجع الطلب المحلى فى الصين إلى حد كبير بدءًا من أواخر عام 2021 بسبب تصحيحات واسعة النطاق فى أسواق العقارات، ثم عودة إجراءات الإغلاق العام فى عام 2022، والتى نتجت عنها تداعيات سلبية على ثقة المستهلكين.

وأدى ذلك إلى تداعيات هائلة على الاقتصاد الحقيقى الصينى؛ حيث ارتفعت معدلات الادخار بين الأسر وتراجع الاستثمار.

وبالتزامن مع ضعف الطلب المحلى فى الصين، ارتفع الطلب العالمى بفعل مستويات الادخار السالب الهائلة ولا سيما فى الولايات المتحدة حيث سجل عجز المالية العامة نمواً هائلاً، مقارنة بما قبل الجائحة وانخفضت مدخرات الأسر إلى النصف.

ونتيجة ذلك، يتراوح الميزان التجارى للصين فى الوقت الحالى ما بين 2% و4% من إجمالى الناتج المحلى، حسب منهجية القياس المستخدمة.

ويعكس هذا التكوين ضعف الواردات وارتفاعاً كبيراً فى نصيب الصين من الصادرات العالمية.

وقد تراجع الفائض التجارى كنسبة من الناتج الاقتصادى مقارنة بفترة ((الصدمة الصينية)) خلال العقد الأول من القرن الحادى والعشرين ((حيث بلغ فى ذروته حوالى 10% من إجمالى الناتج المحلى الصينى)).

غير أن الصين تمثل حاليًا نسبة أكبر كثيراً من الاقتصاد العالمى إلى الحد الذى حافظ على استقرارها بمرور الوقت كنسبة من الناتج العالمى بالرغم من أن فائضها التجارى أصغر حجماً مقارنة باقتصادها، وبالتالى، فإن التطورات التجارية فى الصين تظل انعكاساتها ضخمة على بقية العالم.

ويشير تحليلنا ـ وهو عبارة عن تجارب محاكاة مبسطة باستخدام نموذج مجموعة العشرين الذى أعده الصندوق ـ إلى أن العوامل الاقتصادية الكلية هى الدافع وراء هذه التطورات الخارجية.

ويشمل ذلك صدمات الطلب المحلى السالبة فى الصين بسبب هبوط سوق العقارات وتدنى ثقة الأسر، وصدمة الادخار السالب فى الولايات المتحدة نتيجة نمو الإنفاق الحكومى والشخصى.

وتتنبأ هذه الصورة ((الكلية)) بنتائج مقاربة لما تشير إليه البيانات، فنتيجة لضعف الطلب المحلى فى المقام الأول، ارتفع فائض الحساب الجارى الصينى بحوالى 1.5 نقطة مئوية، بما يقارب الارتفاع المشاهد فى البيانات مقارنة بمستواه فيما قبل الجائحة.

وينتج عن الارتفاع المستمر فى المدخرات المحلية فى الصين تراجع كبير فى سعر الصرف الفعلى الحقيقى، تماشيا مع البيانات منذ عام 2021.

وتسهم هذه التصحيحات السعرية النسبية فى دعم نمو الصادرات وتراجع الطلب على الواردات.

والوضع مماثل فى الولايات المتحدة، فنظراً إلى قوة الطلب المحلى فى المقام الأول، يتراجع رصيد الحساب الجارى الأمريكى بحوالى نقطة مئوية فى النموذج أى بما يقارب الانخفاض المشاهد فى البيانات مقارنة بمستواه فيما قبل الجائحة.

وتجدر الإشارة إلى أن التراجع المستمر فى المدخرات المحلية الأمريكية يؤدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية الأمريكية، ما يوازن إلى حد كبير التأثير السلبى لزيادة المدخرات الصينية على أسعار الفائدة العالمية.

وفى هذا الصدد، يتضح درسان مهمان: على عكس العقد الأول من القرن الحادى والعشرين، حينما ساهم فائض المدخرات باقتصادات آسيا الصاعدة فى حدوث اختلالات عالمية وتراجع أسعار الفائدة العالمية، لا توجد تخمة ادخارية عالمية هذه المرة، وشهدت أسعار الفائدة العالمية ارتفاعاً، لا انخفاضاً، خارج الصين.

مساهمة صدمة الادخارات الصينية فى الميزان الخارجى الأمريكى محدودة، وهو ما ينطبق أيضاً على مساهمة صدمة الادخار السالب الأمريكية فى ميزان التجارة الصينى، فالفائض والعجز الخارجى للبلدين محليا المنشأ فى معظمهما.

والعجز والفائض النابعان من الداخل يقتضيان حلولاً نابعة من الداخل أيضا، وهو ما يتطلب بدوره تهيئة الأوضاع الكلية الملائمة، فاستمرار النمو فى الصين مرهون بمعالجة الاختلالات المحلية طويلة الأجل، مثل استمرار تباطؤ النشاط بفعل قطاع العقارات أو التحديات الناجمة عن شيخوخة السكان.

وستواجه المحاولات لدفع النمو من خلال القطاع الخارجى تيارات معاكسة حادة على الأرجح، فالاقتصاد أضخم كثيراً، وهو من علامات نجاحه، من أن يولد نمواً كبيراً من الصادرات.

وينعكس ذلك أيضاً فى توقعاتنا متوسطة الأجل للصين، فنموذج النمو المدفوع بالصادرات لم يعد النمط التقليدى للاقتصاد الصينى.

والصين، من منظور أعمق، فى حاجة إلى إعادة توازنها الاقتصادى من خلال إصلاحات كلية وهيكلية شاملة.

والمنهج الملائم يجب أن يتضمن استراتيجية متعددة الجوانب تضمن تنفيذ حزمة من السياسات لخفض تكلفة تصحيحات قطاع العقارات، وإجراءات تنشيطية على جانب الطلب تستهدف الأسر، وإصلاحات لتعزيز شبكات السلامة هيكليا والحد من عدم المساواة فى الدخل وتحسين توزيع الموارد.

وبالنسبة للولايات المتحدة، ستتسنى معالجة الاختلالات الخارجية بدعم من تصحيحات مالية هائلة، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال وسائل عديدة، بما فى ذلك رفع الضرائب غير المباشرة، وزيادة ضرائب الدخل تدريجيا، وإلغاء طائفة من المصروفات الضريبية، وإصلاح برامج المستحقات.

ولكن ماذا عن السياسات الصناعية والتجارية التى تثير مخاوف بين الشركاء التجاريين إزاء ((الطاقة الفائضة)) فى الصين؟

بغض النظر عن الرصيد الخارجى الكلى، من شأن دعم الدولة لقطاعات معينة تصديرية أو منافسة للواردات أن يعزز النشاط فى هذه القطاعات.ويمكن لهذه القطاعات أيضاً أن تقطع شوطاً طويلاً فى مجال تحسين تنافسية التكلفة من خلال التعلم بالممارسة أو وفورات الحجم.

ومن الممكن أن تكون الانعكاسات هائلة على الاقتصاد الكلى، حسب حجم القطاع وأهميته وقيمة إعانات الدعم.

وتشير البيانات الصادرة عن مرصد التجارة العالمية إلى أن الصين نجحت فى تنفيذ حوالى 5400 سياسة دعم خلال الفترة من عام 2009 إلى 2022، ما يعادل حوالى ثلثى جميع التدابير المتخذة عبر جميع اقتصادات مجموعة العشرين مجتمعة.

وتركز إعانات الدعم فى الصين على القطاعات ذات الأولوية، مثل البرمجيات، والسيارات، والنقل، وأشباه الموصلات، ومؤخراً التكنولوجيا الخضراء.

ورغم ذلك، لا يتركز الفائض التجارى لقطاع التصنيع الوطنى فى قطاعات معينة، وظل نصيب القطاعات المساهمة الرئيسية ثابتاً تقريباً مع الوقت.

ومع زيادة الصادرات، اتسعت دائرة الاهتمام بإعانات الدعم فى قطاع السيارات الكهربائية وغيرها من السلع التكنولوجية الخضراء.وبالفعل، كانت الصين أكبر مصنعى السيارات الكهربائية فى عام 2023، إذ أنتجت 8.9 مليون سيارة كهربائية (حوالى ثلثى الإنتاج العالمى من السيارات الكهربائية) وصدرت 1.2 مليون سيارة كهربائية، ما جعلها فى مقدمة البلدان المصدرة للسيارات الكهربائية. ولكن فى الوقت الحالى، تشكل هذه الصادرات 1% تقريباً فقط من السلع الصينية.

ويوضح تحليل الخبراء أن لهذه الإعانات دوراً فى توليد انعكاسات تجارية دولية فى القطاعات المعنية. فعقب منح الدعم، ترتفع صادرات الصين من المنتجات المدعومة بنسبة 1% مقارنة بالمنتجات غير المدعومة.كذلك، يقل استيراد السلع المدعومة، ما يشير إلى إحلالها محلياً إلى حد ما.

غير أن تقديراتنا للآثار محدودة، ما يدل على التأثير المحدود للسياسات الصناعية على الأرصدة الخارجية الكلية.

ولكن نقص البيانات حول إعانات الدعم فى الماضى، وقيمتها النقدية الحالية، وكيفية تمويلها واستخدامها، يحول دون التقييم الكامل لتأثيرها الكلى.

وكما أشار تقرير مراجعة السياسات التجارية للصين الصادر عن منظمة التجارة العالمية مؤخراً، فإن انعدام الشفافية بشأن سياسات الدعم فى الصين يحول دون التقييم الشامل والمستنير لانعكاساتها الدولية.وينبغى للسلطات اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة فجوات البيانات فى هذا الصدد.

أولاً، بخلاف الصين، تسارع بلدان عديدة، مثل الولايات المتحدة، إلى تطبيق المزيد من السياسات الصناعية. وفى الاقتصادات الصاعدة، حيث كانت هذه التدابير أكثر انتشارا فى السابق، لا يزال يتركز عدد كبير منها هناك.

ويظل لهذه التدابير دور كبير، حتى وإن لم تكن المحرك الرئيسى وراء الفوائض الخارجية الكلية للبلدان، فمن شأنها توليد تداعيات سلبية عبر الشركاء التجاريين، من خلال إضعاف تنافسية البلدان الأخرى والحد من فرصها فى الوصول إلى الأسواق، ما يفاقم الاضطرابات التجارية.

ولتجنب هذه الاختلالات الحادة، محلياً ودولياً، ينبغى قصر السياسات الصناعية عبر جميع البلدان على أهداف محددة: فى الحالات التى تعوق فيها العوامل الخارجية أو الإخفاقات السوقية الحلول السوقية الفعالة، وبحيث تتسق هذه السياسات مع الالتزامات الدولية.

وثانياً، إذا أدت السياسات الصناعية إلى تشويه بيئة المنافسة العادلة، سيكون من الملائم اتخاذ بعض الإجراءات التصحيحية، وينبغى أن يتم ذلك عبر أدوات متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية. كذلك، تنص قواعد التجارة متعددة الأطراف على آليات حماية ضد استخدام إعانات الدعم، ما يفسح المجال لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، إما من خلال تسوية المنازعات متعددة الأطراف أو الرسوم التعويضية.

وفى الوقت نفسه، لا تزال قواعد التجارة الدولية تنطوى على فجوات طويلة الأجل تم الكشف عنها مؤخراً، وتشكلت فى ضوء تطورات مثل استحداث سلاسل القيمة العالمية، والأهمية العالمية لاقتصادات يكون للدولة فيها الدور الرئيسى، والتحديات الملحة الناجمة عن تغير المناخ.

والاستجابة من جانب واحد، عبر التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية وقواعد المحتوى المحلى، ليست بالحل الصحيح، فهى تزيد من خطر الإجراءات الثأرية وعدم اليقين بشأن السياسات، كما تقوض نظام التجارة متعدد الأطراف، وتضعف سلاسل الإمداد العالمية، وتفاقم من حالة التشرذم الجغرافى ـ الاقتصادى.

وبدلاً من ذلك، ينبغى أن تتحد الحكومات من أجل تعزيز قواعد وأعراف منظمة التجارة العالمية فى هذه المجالات.

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